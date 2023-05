Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el fin de semana del viernes 19 de mayo?

escuchar

Jueves: mañana inestable

Para hoy, se espera un comienzo con cielo mayormente nublado. A pesar de los nubarrones cargados la probabilidad de precipitaciones es baja, pero alguna lluvia aislada antes del mediodía no estaría fuera de libreto. A su vez, sigue el descenso de aire caliente para regalarnos otro amanecer apenas fresco, con el mercurio que iniciará la cuenta en 15°C. En las primeras horas de la tarde, se espera una rotación de veleta, con viento que soplará muy leve desde el sudoeste para llevarse la nubosidad y dejarnos una tarde a pleno sol, con calor suave y una máxima de 23°C. De esa forma, se anexará otro día a la hilera de tardes templadas. Por su parte, la noche cerrará con cielo algo nublado y con 18°C.

Viernes: probabilidad de lluvias

El viernes será el día a evitar para moverse por la vía pública o realizar cualquier actividad al aire libre por la llegada de las lluvias. La mañana tiene chances de salvarse, por lo que se recomienda que, si tiene que hacer algo que demande salir de casa, hágalo temprano. Se estima una mínima de 14°C, con cielo nublado y viento leve desde el norte. A partir del mediodía y primeras horas de la tarde, estaríamos expuestos a lluvias débiles e intermitentes que podrían extenderse hasta la noche. La primera tanda de precipitaciones no estará asociada a una entrada de aire frío, por lo que la máxima no caerá significativamente y nos entregará una tarde de 20°C. Hacia la noche, se produciría la entrada de un frente frío con una fuerte intensificación del viento y el cese de precipitaciones, por lo que si tiene alguna actividad nocturna podría llegar a estar a salvo a pesar de las lluvias vespertinas. Ya pasada la medianoche es cuando comenzará un importante descenso de temperatura.

Sábado: vuelve el otoño

Para este sábado está previsto un descenso en la temperatura y lluvias Santiago Filipuzzi - LA NACION

El sábado marcará la entrada de aire frío, que se quedará soplando todo el día de manera moderada desde el sudeste. Será el primer amanecer de la semana que muestre matices invernales, con 11°C de mínima y hasta algo más frío en el conurbano. Se prevé bastante nubosidad alta, lo que no le quitaría mucha luminosidad al día. De todas formas, el mercurio acusará recibo de una jornada con menos sol y viento sudeste para recortar la máxima en 18°C. La noche también abandonará la senda de cierres templados, ya que clausurará en 14°C. A pesar de algunos pasajes nocturnos muy nubosos, no hay previsión de lluvias.

Domingo: nublado e inestable

La jornada dominical se mostrará inestable desde temprano para dejarnos todo el día a merced de nubarrones amenazantes. De todos modos, los modelos de simulación aseguran que lo que puede llover es poco y nada, por lo que no suspenda ninguna actividad aunque el domingo se ligue el ícono de lluvia. El amanecer será fresco con 12°C de mínima, pero el domingo se acabará la circulación de viento frío para volver al viento norte. Se estima una jornada muy nubosa y algo ventosa en una tarde que nos devolverá al otoño, en la cual el mercurio trepará hasta 18°C. Si bien será un día opaco y con una tarde más fresca con respecto a los registros de la semana, se puede planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

Si bien el termómetro se repliega algunos días, el frío fuerte no llega. Para la próxima semana, se espera que no haya ningún cuadrante dominante, por lo que se alternarán breves entradas de aire frío con descensos de aire caliente. Las mínimas volverán a recuperarse, por lo que podrá haber nuevamente amaneceres con 16°C y máximas en torno a los 20°C. Parecería que se va armando una semana inestable, con varios días con probabilidad de precipitaciones aisladas. La noche del martes y madrugada y la mañana del miércoles podrían ofrecer algunos pasajes de lluvia más activa.

Eso es todo, amigos. Se acaba el idilio de las tardes de 25°C porque descenderá la temperatura, pero no necesariamente nos meteremos en un territorio invernal. Incluso parece estratégico bajar un poco la vara en una suerte de “soft landing” para no pasar de estos valores templados directo al frío fuerte y movernos en registros más acordes a esta época, con mínimas de 11°C y máximas de 19°C. Se deprime el mercurio, pero no nos obliga a prender la estufa. Este fin de semana, el otoño estará de vuelta.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo