Pronóstico del tiempo: cómo estará este jueves 2 de marzo y el fin de semana

Jueves: el calor no afloja

Siguen las altas temperaturas en el estuario con otra jornada que resultará muy incómoda para todos los laburantes. Se espera un amanecer templado, con mínima de 25ºC, cielo parcialmente nublado y viento moderado del noroeste. Continuará el descenso de aire caliente para someternos con calor extremo promediando el día, se espera que el mercurio escale hasta 36ªC para entregar otra tarde sofocante. Quedamos a merced de que la nubosidad se apiade de nosotros y nos tape un poco el sol. No subestime los altísimos valores térmicos y siga todas las recomendaciones para poder sobrellevar el día sin riesgos para su salud. La noche no dará tregua en un cierre muy caluroso con el termómetro que marcará 30ºC al final de la jornada. Será otra noche donde costará dormir.

Viernes: último día de la ola de calor

Para mañana se espera otra jornada de calor intenso, pero será la última de la hilera. Se estima un amanecer templado, con el mercurio iniciando la cuenta desde 25ºC en una mañana con cielo algo nublado y viento moderado del noroeste. El viernes repetirá el patrón sinóptico del día anterior por lo que estaremos expuestos a otro día insoportable. Algunos modelos auguran un grado menos y colocan la máxima en 35ºC, aunque otros análisis dan tanto calor como el jueves. La noche se proyecta calurosa, con 29ºC, y ligeramente inestable durante la madrugada.

El viernes es el último día de la ola de calor fizkes - Shutterstock

Sábado: afloja el mercurio

La gran noticia del sábado es que los grados podrían ceder levemente, lo suficiente para sacarnos del segmento de temperaturas extremas. Por fin rota la veleta para traer aire más fresco desde el río, lo que desanimará al termómetro que igual entregará un día de calor, pero sin características extremas o sofocantes. El amanecer será igualmente templado y algo inestable con 25ºC de piso térmico y cielo mayormente nublado. Luego quedará por delante una jornada con menos nubosidad y con el termómetro bastante más tranquilo que los últimos días, llegando a marcar 32ºC, para darnos una tarde de pileta e incluso avalar cualquier iniciativa de actividad al aire libre. La noche no corre riesgo en un cierre estable para los que quieran salir.

Domingo: otro día sin calor extremo

Se mantendrá el viento del este durante la jornada dominical para entregarnos la primera mínima moderada con 23ºC al amanecer. Se espera una jornada con algo de nubosidad alta que no le restará luminosidad al día. Se podrá sacar la mesa afuera al mediodía para aprovechar el calor moderado. Habrá una tarde a pleno sol con el mercurio recortándose en 32ºC para redondear un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas, sin lluvias ni calor extremo, lo que permite hacer planes para salir un rato de casa o disfrutar al aire libre

Spoiler alert

El lunes y martes pueden volver a ofrecer temperaturas altas. Las primeras simulaciones muestran la posibilidad de 34ºC vespertinos. El frío llegaría el jueves con probables precipitaciones para calmar al termómetro y dejar atrás definitivamente las temperaturas sofocantes.

Estadística de marzo

Máxima media: 26,9ºC

Mínima medía: 17,7ºC

Máxima histórica absoluta: 37,9ºC

Mínima histórica absoluta: 2,8ºC

Precipitación media: 134,1 mm

Mes más lluvioso: marzo de 1900 con 544,7 mm

Mes más seco: marzo de 2,2 mm

Día más lluvioso: 23 de marzo de 1987 con 190 mm

Día más ventoso: 7 de marzo de 1977 con 88 km/h

A final del mes, el sol saldrá a las 7 y se pondrá a las 18.50.

Eso es todo, amigos. Seguimos desandando una semana de calor insoportable, cuando ya las temperaturas deberían aflojar. Nos quedan dos días difíciles, hoy y mañana, y un fin de semana que planteará una tregua a este verano interminable. No subestimen las recomendaciones de salud para sobrellevar estos días de calor extremo y predispónganse de la mejor manera, porque son jornadas donde todos andan de pésimo humor. No se desanime, son las últimas tardes de calor, aunque no parezca, el otoño viene asomando y no falta mucho para dejar atrás definitivamente este escenario de intensidad espantosa.

¡Hasta la semana que viene!

