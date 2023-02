Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará la semana del 16 al 19 de febrero?

escuchar

Jueves: llega el aire frío

Buenas noticias este jueves 16 de febrero para todos los que han sufrido la ola de calor. A partir de hoy, la temperatura baja, no solo desciende sino que se desploma a valores otoñales. Se espera una mañana inestable con cielo mayormente nublado, viento moderado del este y una mínima muy agradable de 18ºC. Hacia el mediodía girará la veleta para abrir un nuevo capítulo meteorológico en la ciudad de la mano de un ingreso de aire frío, no solo poderoso sino también persistente. Desde temprano tendremos probabilidad de precipitaciones que se irá acrecentando con el correr del día. Será un día con poco sol y circulación de aire frío por lo que el mercurio no tendrá mucho por hacer recortándose en 26ºC vespertinos. La noche nos dejará dormir con el termómetro a 21ºC, con una probabilidad más alta de chaparrones y ráfagas frías desde el sur.

Viernes: el verano, en pausa

El viernes recibe una columna atmosférica con aire nuevo y seco. Se notará desde el comienzo del día con una irreconocible mínima de 15ºC. La mañana mostrará mucha nubosidad, con baja chance de lluvias con viento moderado del sudoeste. La tarde se proyecta con sol intermitente, bastante ventosa, de a ratos con ráfagas intermitentes y con una máxima de 22ºC, toda una gentileza para esta altura del año. La noche nos devolvería el cielo limpio en un cierre con 19ºC para redondear una jornada que pone en pausa al verano.

Sábado: tarde de sol y calor suave

El fin de semana será ideal para realizar actividades al aire libre

El comienzo del fin de semana mantiene la circulación de aire frío en otro amanecer irreconocible para febrero con el mercurio iniciando la cuenta en 14ºC. Se estima una jornada con mucho sol, con el viento frío moderado que nos volverá a darnos otra jornada térmicamente muy tranquila. Con el mercurio recuperándose hasta 27ºC , configurará una jornada ideal para planificar actividad al aire libre donde se podrá estar al sol sin cocinarse por el calor. La noche se proyecta estable en con 22ºC, un ambiente muy agradable para los que quieran salir. El sábado promete muy buenas condiciones meteorológicas aunque quedará en deuda con todos aquellos que esperaron por un día de pileta. Pasada la medianoche rotará la veleta acabando con este idilio de aire frío.

Domingo: leve ascenso de la temperatura

La jornada dominical marcará el regreso del aire caliente que soplará débilmente, pero con la ayuda del sol podrá remontar la temperatura, que ya se anuncia más templada. Con un amanecer a pleno sol, con mínima de 16ºC y una tarde con cielo despejado, el mercurio irá escalando hasta 29ºC para moldear otra jornada ideal para disfrutar del sol sin sufrir las altas temperaturas. La noche cierra estable con 24ºC.

Spoiler alert

Los primeros días de la próxima semana mostrarán al mercurio muy tranquilo, con máximas de 30ºC. Recién el jueves y viernes tendríamos dos jornadas de calor intenso con el termómetro merodeando los 34ºC. No hay previsión de precipitaciones por toda la semana ni de un nuevo episodio de varios días consecutivos con temperaturas extremas.

Eso es todo, amigos. La ola de calor quedó atrás y tendremos por delante varios días con el mercurio tranquilo. No solo eso, la potente entrada de aire patagónico de esta tarde y las ráfagas frías de la noche derrumbarán la temperatura y el termómetro quedará atado por varios días con mínimas mucho más frescas y máximas muy tranquilas. De todas formas, queda calor para el resto del verano, pero no se avisoran en el mediano plazo un evento de altas temperaturas de varios días consecutivos

Hasta la semana que viene

