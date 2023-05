Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana del 22 al 28 de mayo

escuchar

Lunes: siguen los nubarrones

Continuarán los nubarrones sobre el cielo rioplatense para darnos otra jornada con poco o nada de sol y posibilidad permanente de precipitaciones. Se espera un amanecer que podría ofrecer visibilidad reducida por neblinas, viento moderado desde el norte y cielo mayormente nublado con un piso térmico de 16ºC. Habrá descenso de aire templado e inestable, por lo que la temperatura no bajará a pesar de la falta de insolación. La inestabilidad matinal no será tan alta, aunque alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría. La tarde exhibirá nubarrones más bajos y cargados, con mayor probabilidad de precipitaciones intermitentes, y nos devolverá a las temperaturas agradables, con una máxima de 21ºC. El viento se mantendrá en superficie y recién se atenuará a la noche, cuando seguiremos expuestos a lloviznas en un cierre con 18ºC.

Martes: ratitos de sol

El martes conservará la abundante nubosidad, aunque esta vez sin probabilidad de precipitaciones. La nubosidad baja y el viento norte mantendrán animada a la mínima en un amanecer con el termómetro que saldrá desde los 16ºC, lo que conservará las mínimas apenas frescas, con viento moderado desde el norte. Se espera otro día nuboso, donde podríamos tener algunas fracturas en el manto de nubes que nos den algunos ratitos de sol. La tarde seguirá con mucha nubosidad en otra tarde lejos del frío, con el mercurio que alcanzará los 23ºC. La noche cerraría en 19ºC con desmejoras y probabilidad de precipitaciones hacia la medianoche.

Se estiman lluvias para el miércoles, jueves y parte del viernes

Miércoles: vuelve la lluvia

El miércoles abre una ventana de inestabilidad de casi 60 horas en el estuario. Podríamos tener alguna lluvia desde la madrugada que se prolongue durante el amanecer. La lluvia no estará asociada a entrada de aire frío, todo lo contrario, seguirá descendiendo aire inestable y templado que, junto a la nubosidad baja, seguirá cuidando la temperatura de la superficie. Se espera una mañana muy ventosa, incluso con algunas ráfagas débiles, con el termómetro que saldrá desde los 19ºC, en una irreconocible mínima de fines de mayo. La precipitación nos podría acompañar durante todo el día, con algunos momentos activos a media mañana donde alguna tormenta aislada podría ser parte del libreto. La tarde seguirá algo ventosa y expuesta a chaparrones, y conservará las temperaturas templadas con 23ºC de máxima. La noche traerá una importante atenuación del viento y del ritmo de lluvia, en un cierre con lloviznas intermitentes.

Jueves: feriado inestable

Para muchos será feriado y no deberán exponerse a una jornada inestable que también podría depararnos algunas lluvias aisladas durante la mañana. Se espera un amanecer inestable, con viento leve y una mínima que desobedecerá al calendario saliendo desde 19ºC. No parece que vaya a ser una jornada que aliente a planificar actividad al aire libre con su permanente amenaza de precipitaciones. La tarde conservaría la inestabilidad con cielo mayormente nublado, la veleta rotará promediando el día para anunciar una breve entrada de aire frío, con viento leve desde el sudeste, de todas formas el termómetro llegará hasta 22ºC con un descenso muy marcado hacia el final del día donde todavía estaremos expuestos a lloviznas o lluvias débiles

Viernes: mejora a la tarde

El viernes acusará la entrada de aire frío y la circulación de viento sur de la madrugada, con una mínima mucho más baja que las mañanas anteriores, ahora, con el mercurio que saldrá desde los 12ºC. Por suerte habrá viento leve, aunque seguiremos conservando la inestabilidad hasta el mediodía con probabilidad de lluvias aisladas. La tarde traerá el cese definitivo de lluvias con el retiro de toda la nubosidad media y baja, y hasta no se podría descartar algunas cuotas de sol hacia la tarde. Se espera una máxima más baja que las anteriores, con una temperatura punta de 19ºC y una noche con viento calmo y sin lluvia.

Borrador del fin de semana

El sábado, hasta el momento, mostraría mucha nubosidad y cierta inestabilidad. Algunos modelos no descartan lloviznas, mientras otros lo dejan afuera de toda chance de precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el sudoeste, lo que sostendrá el descenso de temperatura con una máxima de 18ºC. El domingo volvería el sol, aunque se mantendría la circulación de aire frío con una máxima apenas más baja.

Eso es todo amigos. Se viene una semana con poco sol y permanente inestabilidad, que puede dejarnos un miércoles, jueves y hasta parte del viernes con probabilidad de lluvias. Incluso, inicia con un lunes inestable, por lo que hoy también podría llover en la ciudad, lo que parece quebrar el patrón de sequía de los últimos meses. De todas formas, nos mantendremos lejos del frío y con la estufa apagada hasta el viernes y, a pesar del repliegue térmico, cerca del fin de semana todavía no se instala el frío invernal, por lo que el otoño seguirá moviéndose entre temperaturas acordes y hasta más altas que lo estadísticamente normal para la época.

¡Tengan todos una gran semana!

