Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará la semana del 30 de enero al 5 de febrero?

escuchar

Lunes: tarde de sol y calor

Sigue la oferta de jornadas calurosas, pero distantes de temperaturas extremas. El amanecer mostrará un cielo despejado, viento moderado del noreste y el mercurio iniciará la cuenta desde 22ºC. Al mediodía, la veleta anunciará la llegada de aire más fresco desde el río para moderar al termómetro y lograr que la máxima no se dispare por la buena oferta de sol. Se proyecta una tarde que conserve el cielo limpio, con una máxima de 31ºC, aunque esperemos no contar con altos valores de humedad que nos den una percepción mayor de la temperatura. La noche mantendrá el cielo sin nubosidad y la circulación de aire fresco en un cierre templado con 25ºC hacia el final del día. A pesar de tener al mercurio sedado por el viento del este, el permanente cielo despejado no se la hará fácil al que le toque estar en la vía publica todo el día o trabajar a la intemperie bajo el rayo del sol.

Martes: vuelve el calor intenso

El martes será el día más caluroso de toda la tira. Siguen los amaneceres agradables con el mercurio iniciando la cuenta desde 22ºC, cielo mayormente despejado y viento leve de noreste. La falta de viento y nubosidad configurará una jornada muy calurosa, si bien se espera una nueva rotación de viento vespertina. El aire desde el este llegará tarde y muy débil, lo que le permitiría al termómetro trepar hasta los 33ºC para moldear una tarde de calor intenso. La noche conservará el viento débil, por lo que no tendremos una atenuación nocturna inmediata en un cierre templado, con el mercurio en los 27ºC y una temperatura bastante incómoda para conciliar el sueño. Hacia la medianoche se intensifica el viento desde el este, y esto permitirá el descenso durante la madrugada.

Miércoles: vuelven las nubes

Para el miércoles no tendremos descenso de aire caliente, y la veleta se dirimirá entre el este y sudeste en una jornada que marcará la vuelta de la nubosidad al firmamento rioplatense, incluso con cierta inestabilidad durante la mañana. Se espera un nuevo amanecer con el mercurio tranquilo, 22ºC de salida, cielo mayormente nublado y viento moderado desde el este. La falta de sol y el viento fresco le bajarán el copete al termómetro que se recortaría en 31ºC en una tarde ventosa como para evitar el recalculo de sensación térmica. La noche conservará el viento moderado desde el este en otro cierre templado, que se verá favorecido por la frondosa nubosidad baja y 26ºC al final del día

Podría llover por tercera semana consecutiva a partir del miércoles Santiago Filipuzzi

Jueves: probabilidad de tormentas aisladas

El jueves podría marcar la vuelta de las lluvias a la ciudad incluso con probabilidad de tormentas aisladas desde temprano. Algunos modelos marcan lluvias débiles y aisladas, mientras que otros le abren la puerta a precipitaciones más activas, por lo que habrá que estar atentos a las potenciales alertas que puedan emitirse. Se espera viento desde el este durante todo el día, en una jornada con poco o nada de sol. También hay divergencias en la duración de los eventos: algunos análisis colocan la probabilidad de chaparrones hasta las primeras horas de la tarde y otros extienden la inestabilidad hasta la noche. El termómetro se pincha en un día sin sol y con viento fresco, y llega así hasta los 30ºC de máxima.

Viernes: se pincha el verano

El viernes conservará una baja probabilidad de precipitaciones en otra jornada con mucha nubosidad y poco sol. Se esperan 21°C de mínima con viento frío desde el sudeste, lo que significará un verdadero contrapeso para el mercurio que se recortará en solo 27ºC: toda una gentileza siendo que se trata de los primeros días de febrero. Se estima un día ventoso y una noche muy agradable, con el termómetro cerrando en 23ºC.

Borrador del fin de semana

El fin de semana presentará un sábado térmicamente muy agradable, con cielo parcialmente nublado, viento del este por la mañana y sudeste por la tarde, y con una leve recuperación térmica de la máxima, que marcaría 29ºC. Algunos pasajes vespertinos presentarían una ligera inestabilidad pero sin previsión de lluvias hasta el momento. El domingo marcaría la vuelta del aire caliente por algunas horas por la mañana. Sin embargo, luego el viento rotará al este y traerá nubosidad alta y una máxima de 31ºC.

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene una semana sin sobresaltos térmicos, dado que solo el martes el termómetro escalaría hasta valores de calor intenso. Habrá que ver si el aporte de tanto viento desde el este se traduce en un aumento de nubosidad que afecte a la sensación térmica, a pesar de que el mercurio no muestre valores sofocantes.

El jueves podrían volver las lluvias; de ser así, sería la tercera semana consecutiva con algún episodio de precipitaciones, nada mal para estar en un segmento de sequía. A partir de esta semana, el sol comenzará a salir después de las 6.15 y a ponerse antes de las 20, con lo que casi restará una hora completa de calentamiento respecto a los días más largos cerca del solsticio.

Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo