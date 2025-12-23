Tormentas en AMBA: ¿llueve este 24 de diciembre?

El día de Nochebuena suele ser el más importante para la fiesta de Navidad, ya que es el momento de reunión que culmina con la apertura de los regalos. Por eso, el clima nocturno de cada 24 de diciembre es fundamental para poder organizarse, más aún cuando las recientes lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generaron dudas con respecto al tiempo que habrá este miércoles.

Tormenta en AMBA

Basado en el análisis detallado brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMT), el tiempo del miércoles 24 de diciembre presenta un escenario de inestabilidad creciente y mucho calor, dividido en dos partes muy marcadas. La primera mitad será calurosa y mayormente estable, mientras que la segunda contará con tormentas y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que no hay alertas para este 24 de diciembre

El miércoles de Nochebuena será un día sofocante con una máxima de 34°C. Para los planes de la noche, desde el SMN sugieren tener un plan bajo techo, ya que las condiciones para la hora de la cena indican una probabilidad muy alta de tormentas eléctricas combinadas con ráfagas de viento considerables del sector sudeste.

Madrugada y mañana: calor en aumento y calma

Temperatura : el día comenzará con temperaturas bastante altas desde temprano. Durante la madrugada se esperan 24°C , que subirán rápidamente a 28°C durante la mañana.

: el día comenzará con temperaturas bastante altas desde temprano. Durante la madrugada se esperan , que subirán rápidamente a durante la mañana. Cielo y precipitaciones : en estas primeras horas, no se esperan lluvias ( 0% de probabilidad ). El cielo pasará de estar algo nublado en la madrugada a tener presencia de sol durante la mañana.

: en estas primeras horas, no se esperan lluvias ( ). El cielo pasará de estar algo nublado en la madrugada a tener presencia de sol durante la mañana. Viento: será el momento más calmo del día. El viento soplará muy leve (entre 0 y 12 km/h) y rotará del Suroeste al Oeste.

Tarde: el pico de calor y el inicio de la inestabilidad

Temperatura máxima : será el momento más agobiante del día, ya que alcanzará una máxima de 34°C .

: será el momento más agobiante del día, ya que alcanzará una . Cambio de tiempo : la probabilidad de precipitación sube (se ubica entre un 10% y un 40% ), lo que indica la posible formación de tormentas aisladas o chaparrones en medio del calor.

: la probabilidad de precipitación sube (se ubica entre un ), lo que indica la posible formación de tormentas aisladas o chaparrones en medio del calor. Viento: el viento rotará al Norte, lo que aportará aire cálido y húmedo, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Noche: tormentas y ráfagas fuertes

Alta probabilidad de tormentas: la probabilidad de precipitación con actividad eléctrica aumenta drásticamente a un rango de 40% - 70%.

Hay grandes chances de que llueva durante la noche del 24 de diciembre Fernanda Corbani