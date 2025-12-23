Tormentas en AMBA: ¿llueve este 24 de diciembre?
El Servicio Meteorológico Nacional no emitió ningún alerta por tormentas, pero su pronóstico extendido ya avisó lo que se viene; ¿mesa adentro o afuera para recibir la Navidad?
- 3 minutos de lectura'
El día de Nochebuena suele ser el más importante para la fiesta de Navidad, ya que es el momento de reunión que culmina con la apertura de los regalos. Por eso, el clima nocturno de cada 24 de diciembre es fundamental para poder organizarse, más aún cuando las recientes lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generaron dudas con respecto al tiempo que habrá este miércoles.
Basado en el análisis detallado brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMT), el tiempo del miércoles 24 de diciembre presenta un escenario de inestabilidad creciente y mucho calor, dividido en dos partes muy marcadas. La primera mitad será calurosa y mayormente estable, mientras que la segunda contará con tormentas y ráfagas de viento.
El miércoles de Nochebuena será un día sofocante con una máxima de 34°C. Para los planes de la noche, desde el SMN sugieren tener un plan bajo techo, ya que las condiciones para la hora de la cena indican una probabilidad muy alta de tormentas eléctricas combinadas con ráfagas de viento considerables del sector sudeste.
Madrugada y mañana: calor en aumento y calma
- Temperatura: el día comenzará con temperaturas bastante altas desde temprano. Durante la madrugada se esperan 24°C, que subirán rápidamente a 28°C durante la mañana.
- Cielo y precipitaciones: en estas primeras horas, no se esperan lluvias (0% de probabilidad). El cielo pasará de estar algo nublado en la madrugada a tener presencia de sol durante la mañana.
- Viento: será el momento más calmo del día. El viento soplará muy leve (entre 0 y 12 km/h) y rotará del Suroeste al Oeste.
Tarde: el pico de calor y el inicio de la inestabilidad
- Temperatura máxima: será el momento más agobiante del día, ya que alcanzará una máxima de 34°C.
- Cambio de tiempo: la probabilidad de precipitación sube (se ubica entre un 10% y un 40%), lo que indica la posible formación de tormentas aisladas o chaparrones en medio del calor.
- Viento: el viento rotará al Norte, lo que aportará aire cálido y húmedo, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Noche: tormentas y ráfagas fuertes
- Alta probabilidad de tormentas: la probabilidad de precipitación con actividad eléctrica aumenta drásticamente a un rango de 40% - 70%.
- Descenso de temperatura: debido a la lluvia y el viento, la temperatura bajará a 23°C, lo que marcará la mínima del día hacia el final de la jornada.
- Alerta por viento: el viento rotará al Sudeste y se intensificará. Se esperan vientos constantes de 13-22 km/h, pero lo más importante son las ráfagas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
