LA NACION

20 canciones navideñas: la playlist ideal para pasar en Nochebuena

Para estas Fiestas, la inteligencia artificial propone distintos temas de diversas épocas, para todos los gustos musicales

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Según la IA: la playlist ideal para pasar en Nochebuena
Según la IA: la playlist ideal para pasar en Nochebuenagetty images - E+

Ante la cercanía de la Navidad, muchas personas quieren comenzar a consumir contenidos para la fecha, en el que se puedan poner a tono con el espíritu que trae el 25 de diciembre. Es por eso que hay quienes buscan canciones y la playlist para pasar en Nochebuena: la inteligencia artificial (IA) propone 20 opciones que no deben faltar este miércoles a la noche.

La IA tiene una amplia capacidad de procesar información, recopilar datos y responder consultas, además de realizar tareas y buscar contenido. Es por ello que tiene la capacidad, imparcial, de alguna forma, de buscar las 20 canciones que deben estar en una playlist navideña para que esté completa. A continuación, las elecciones de la tecnología, de distintos estilos y de épocas misceláneas.

Las comidas navideñas pueden estar acompañadas de canciones para la fecha
Las comidas navideñas pueden estar acompañadas de canciones para la fecha(Fuente: Pexels)

20 canciones navideñas: la playlist ideal para pasar en Nochebuena

  • “All I Want for Christmas Is You”, Mariah Carey: el hit navideño moderno por excelencia, es ideal para levantar el ánimo desde el primer minuto, según la IA.
  • “Last Christmas”, Wham!: es un clásico pop de los 80 que mezcla nostalgia, romance y espíritu festivo, de acuerdo a la tecnología.
  • “Jingle Bell Rock”, Bobby Helms: es una canción alegre y rítmica que nunca falla para ambientar la previa de la cena, concluye la IA.
  • “Santa Claus Is Coming to Town”, Bruce Springsteen: una versión que la IA define como rockera y descontracturada para sumar energía a la noche.
  • “Feliz Navidad”, José Feliciano: infaltable en cualquier celebración, para la tecnología, para unir generaciones con su mensaje simple y universal.
  • “Rockin’ Around the Christmas Tree”, Brenda Lee: es perfecta para cuando la reunión ya está en marcha y nadie se queda quieto.
  • “White Christmas”, Bing Crosby: el clásico más emblemático de la Navidad, cargado de tradición y calidez, según el análisis de la plataforma.
  • “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, Michael Bublé: elegante y actual, ideal para acompañar la mesa y la charla.
  • “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Frank Sinatra”: definida como una joya atemporal que aporta clima hogareño y de sofisticación.
Frank Sinatra - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (Official Music Video)
Frank Sinatra - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (Official Music Video)
  • “Navidad sin ti”, Marco Antonio Solís: una balada emotiva para el momento más sensible de la noche.
  • “Have Yourself a Merry Little Christmas”, Sam Smith: versión moderna y delicada, perfecta para bajar un cambio.
  • “Do They Know It’s Christmas?”, Band Aid: un himno solidario de los 80 con mensaje de conciencia y unión.
  • “El burrito sabanero”, Hugo Blanco: alegría latina que contagia entusiasmo y espíritu festivo.
  • “Santa Tell Me”, Ariana Grande: pop navideño actual, fresco y pegadizo.
  • “Noche de paz”, Andrea Bocelli: una interpretación solemne y emotiva para el brindis.
  • “Happy Xmas (War Is Over)”, John Lennon & Yoko Ono: un clásico con mensaje de paz que trasciende generaciones.
  • “Mistletoe”, Justin Bieber: ideal para sumar un toque joven y romántico a la playlist.
  • “Los peces en el río”, versión flamenca: tradición navideña con ritmo y carácter español.
  • “Driving Home for Christmas”, Chris Rea: nostalgia perfecta para el cierre de la noche.
  • “Wonderful Christmastime”, Paul McCartney: un final optimista y luminoso para seguir celebrando.
Paul McCartney - Wonderful Christmastime
Paul McCartney - Wonderful Christmastime
LA NACION
Más leídas de Tecnología
  1. Paso a paso para descargar la última versión WhatsApp Plus APK
    1

    Descargar WhatsApp Plus APK: última versión de diciembre 2025

  2. Probamos el smartphone Pura 80 Ultra, que apuesta todo por su cámara
    2

    Probamos el smartphone Pura 80 Ultra, con excelentes cámaras, y que marca el regreso de Huawei al país

  3. Qué pasa si no ponés el “modo avión” en el celular durante un vuelo
    3

    Qué pasa si no ponés el “modo avión” en el celular durante un vuelo

  4. Cómo escanear un código QR con el celular
    4

    Cómo escanear un código QR con el celular

Cargando banners ...