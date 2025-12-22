20 canciones navideñas: la playlist ideal para pasar en Nochebuena
Para estas Fiestas, la inteligencia artificial propone distintos temas de diversas épocas, para todos los gustos musicales
- 3 minutos de lectura'
Ante la cercanía de la Navidad, muchas personas quieren comenzar a consumir contenidos para la fecha, en el que se puedan poner a tono con el espíritu que trae el 25 de diciembre. Es por eso que hay quienes buscan canciones y la playlist para pasar en Nochebuena: la inteligencia artificial (IA) propone 20 opciones que no deben faltar este miércoles a la noche.
La IA tiene una amplia capacidad de procesar información, recopilar datos y responder consultas, además de realizar tareas y buscar contenido. Es por ello que tiene la capacidad, imparcial, de alguna forma, de buscar las 20 canciones que deben estar en una playlist navideña para que esté completa. A continuación, las elecciones de la tecnología, de distintos estilos y de épocas misceláneas.
- “All I Want for Christmas Is You”, Mariah Carey: el hit navideño moderno por excelencia, es ideal para levantar el ánimo desde el primer minuto, según la IA.
- “Last Christmas”, Wham!: es un clásico pop de los 80 que mezcla nostalgia, romance y espíritu festivo, de acuerdo a la tecnología.
- “Jingle Bell Rock”, Bobby Helms: es una canción alegre y rítmica que nunca falla para ambientar la previa de la cena, concluye la IA.
- “Santa Claus Is Coming to Town”, Bruce Springsteen: una versión que la IA define como rockera y descontracturada para sumar energía a la noche.
- “Feliz Navidad”, José Feliciano: infaltable en cualquier celebración, para la tecnología, para unir generaciones con su mensaje simple y universal.
- “Rockin’ Around the Christmas Tree”, Brenda Lee: es perfecta para cuando la reunión ya está en marcha y nadie se queda quieto.
- “White Christmas”, Bing Crosby: el clásico más emblemático de la Navidad, cargado de tradición y calidez, según el análisis de la plataforma.
- “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, Michael Bublé: elegante y actual, ideal para acompañar la mesa y la charla.
- “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Frank Sinatra”: definida como una joya atemporal que aporta clima hogareño y de sofisticación.
- “Navidad sin ti”, Marco Antonio Solís: una balada emotiva para el momento más sensible de la noche.
- “Have Yourself a Merry Little Christmas”, Sam Smith: versión moderna y delicada, perfecta para bajar un cambio.
- “Do They Know It’s Christmas?”, Band Aid: un himno solidario de los 80 con mensaje de conciencia y unión.
- “El burrito sabanero”, Hugo Blanco: alegría latina que contagia entusiasmo y espíritu festivo.
- “Santa Tell Me”, Ariana Grande: pop navideño actual, fresco y pegadizo.
- “Noche de paz”, Andrea Bocelli: una interpretación solemne y emotiva para el brindis.
- “Happy Xmas (War Is Over)”, John Lennon & Yoko Ono: un clásico con mensaje de paz que trasciende generaciones.
- “Mistletoe”, Justin Bieber: ideal para sumar un toque joven y romántico a la playlist.
- “Los peces en el río”, versión flamenca: tradición navideña con ritmo y carácter español.
- “Driving Home for Christmas”, Chris Rea: nostalgia perfecta para el cierre de la noche.
- “Wonderful Christmastime”, Paul McCartney: un final optimista y luminoso para seguir celebrando.