Ante la cercanía de la Navidad, muchas personas quieren comenzar a consumir contenidos para la fecha, en el que se puedan poner a tono con el espíritu que trae el 25 de diciembre. Es por eso que hay quienes buscan canciones y la playlist para pasar en Nochebuena: la inteligencia artificial (IA) propone 20 opciones que no deben faltar este miércoles a la noche.

La IA tiene una amplia capacidad de procesar información, recopilar datos y responder consultas, además de realizar tareas y buscar contenido. Es por ello que tiene la capacidad, imparcial, de alguna forma, de buscar las 20 canciones que deben estar en una playlist navideña para que esté completa. A continuación, las elecciones de la tecnología, de distintos estilos y de épocas misceláneas.

Las comidas navideñas pueden estar acompañadas de canciones para la fecha (Fuente: Pexels)

20 canciones navideñas: la playlist ideal para pasar en Nochebuena

“All I Want for Christmas Is You”, Mariah Carey: el hit navideño moderno por excelencia, es ideal para levantar el ánimo desde el primer minuto, según la IA.

el hit navideño moderno por excelencia, es ideal para levantar el ánimo desde el primer minuto, según la IA. “Last Christmas”, Wham!: es un clásico pop de los 80 que mezcla nostalgia, romance y espíritu festivo, de acuerdo a la tecnología.

es un clásico pop de los 80 que mezcla nostalgia, romance y espíritu festivo, de acuerdo a la tecnología. “Jingle Bell Rock”, Bobby Helms: es una canción alegre y rítmica que nunca falla para ambientar la previa de la cena, concluye la IA.

es una canción alegre y rítmica que nunca falla para ambientar la previa de la cena, concluye la IA. “Santa Claus Is Coming to Town”, Bruce Springsteen: una versión que la IA define como rockera y descontracturada para sumar energía a la noche.

una versión que la IA define como rockera y descontracturada para sumar energía a la noche. “Feliz Navidad”, José Feliciano: infaltable en cualquier celebración, para la tecnología, para unir generaciones con su mensaje simple y universal.

infaltable en cualquier celebración, para la tecnología, para unir generaciones con su mensaje simple y universal. “Rockin’ Around the Christmas Tree”, Brenda Lee: es perfecta para cuando la reunión ya está en marcha y nadie se queda quieto.

es perfecta para cuando la reunión ya está en marcha y nadie se queda quieto. “White Christmas”, Bing Crosby: el clásico más emblemático de la Navidad, cargado de tradición y calidez, según el análisis de la plataforma.

el clásico más emblemático de la Navidad, cargado de tradición y calidez, según el análisis de la plataforma. “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, Michael Bublé: elegante y actual, ideal para acompañar la mesa y la charla.

elegante y actual, ideal para acompañar la mesa y la charla. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Frank Sinatra”: definida como una joya atemporal que aporta clima hogareño y de sofisticación.

Frank Sinatra - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (Official Music Video)

“Navidad sin ti”, Marco Antonio Solís: una balada emotiva para el momento más sensible de la noche.

una balada emotiva para el momento más sensible de la noche. “Have Yourself a Merry Little Christmas”, Sam Smith: versión moderna y delicada, perfecta para bajar un cambio.

versión moderna y delicada, perfecta para bajar un cambio. “Do They Know It’s Christmas?”, Band Aid: un himno solidario de los 80 con mensaje de conciencia y unión.

un himno solidario de los 80 con mensaje de conciencia y unión. “El burrito sabanero”, Hugo Blanco: alegría latina que contagia entusiasmo y espíritu festivo.

alegría latina que contagia entusiasmo y espíritu festivo. “Santa Tell Me”, Ariana Grande: pop navideño actual, fresco y pegadizo.

pop navideño actual, fresco y pegadizo. “Noche de paz”, Andrea Bocelli: una interpretación solemne y emotiva para el brindis.

una interpretación solemne y emotiva para el brindis. “Happy Xmas (War Is Over)”, John Lennon & Yoko Ono: un clásico con mensaje de paz que trasciende generaciones.

un clásico con mensaje de paz que trasciende generaciones. “Mistletoe”, Justin Bieber: ideal para sumar un toque joven y romántico a la playlist.

ideal para sumar un toque joven y romántico a la playlist. “Los peces en el río”, versión flamenca: tradición navideña con ritmo y carácter español.

tradición navideña con ritmo y carácter español. “Driving Home for Christmas”, Chris Rea: nostalgia perfecta para el cierre de la noche.

nostalgia perfecta para el cierre de la noche. “Wonderful Christmastime”, Paul McCartney: un final optimista y luminoso para seguir celebrando.

Paul McCartney - Wonderful Christmastime