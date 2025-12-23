Clima de la Navidad 2025: así estará la Nochebuena en AMBA, según el SMN

Los residentes en la provincia de Buenos Aires, que en estas fechas planifican los festejos de Fin de Año, deben saber cómo estará la Nochebuena en AMBA, según el SMN (Servicio Meteorológico Nacional), para organizar la locación para la reunión tradicional del 24 de diciembre a la noche.

El pronóstico del tiempo para la Nochebuena y la Navidad en AMBA Ground Picture - Shutterstock

De acuerdo a la previsión meteorológica del organismo nacional, las jornadas de la celebración de la Navidad estarán libres de precipitaciones, por lo que será posible armar la cena de Nochebuena al aire libre, si se lo desea.

Así estará la Nochebuena en AMBA, según el SMN

La información oficial del SMN indica que el miércoles 24 de diciembre en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) el cielo se presentará parcialmente nublado. La temperatura mínima esperada es de 26°C y la máxima de 32°C.

Habrá vientos leves del noreste, que tendrán una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones son nulas durante el día, recién a la noche se ubican en un rango que va de 0 a 10%.

El anticipo meteorológico para el festejo de la Navidad (Foto: FreeP¡CK)

Cómo estará el tiempo en Navidad en el AMBA

El jueves 25 de diciembre se presentará con cielo mayormente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura más baja de la jornada será de 21°C y la máxima llegará a los 29°C. Durante el día, el viento soplará levemente desde el este y luego del noreste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El anticipo permite conocer el escenario meteorológico para el resto de la semana navideña, aunque resta la información de los días previos al Año Nuevo, dado que el alcance de las estimaciones se extiende hasta el próximo domingo.

Cómo seguirá el tiempo en la semana en el AMBA

El pronóstico del tiempo para la semana en AMBA indica lo siguiente:

Viernes 26 de diciembre : se espera una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana, y nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 33°C . En la jornada el viento soplará desde los sectores norte y noroeste, y por la arde pueden presentarse ráfagas con una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

: se espera una jornada con por la mañana, y nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 22°C y una . En la jornada el viento soplará desde los sectores norte y noroeste, y por la arde pueden presentarse ráfagas con una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día. Sábado 27 de diciembre : la mañana se presentará con chaparrones, y el cielo mayormente nublado por la tarde. La mínima será de 21°C y la máxima de 31°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento provendrá del sur y el suroeste, con una velocidad de entre 22 y 31 kilómetros por hora.

: la mañana se presentará con chaparrones, y el cielo mayormente nublado por la tarde. La mínima será de 21°C y la máxima de 31°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento provendrá del sur y el suroeste, con una velocidad de entre 22 y 31 kilómetros por hora. Domingo 28 de diciembre: el día se presentará con cielo algo nublado toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 22°C y la máxima llegará a los 32°C. Habrá viento del este, con una velocidad entre 7 y 22 kilómetros por hora.