Vuelve el calor, ¿hasta cuándo?: este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para la tercera semana de enero

La semana iniciará con un calor intenso que alcanzará los 35°C, con calor agobiante hasta el miércoles. El jueves llegarán las tormentas y el viento sur, con un marcado descenso térmico.

Clima del lunes: maldición, va a ser un día hermoso

Volverá a soplar aire caliente sobre el estuario, lo que sumado a la total insolación de superficie se traducirá en una jornada de calor intenso. Se espera una mañana de cielo despejado, viento leve a moderado desde el norte y mínima de 22ºC. Será una jornada de mucha amplitud térmica con el termómetro al alza desde media mañana, hasta lograr una tarde de calor intenso con 35ºC. Los que estén de vacaciones tendrán su día de pileta. Los que les toque patear el cemento porteño, no la tendrán nada fácil. La noche entregará el primer registro caluroso con 29ºC, por suerte caerá durante la madrugada. De todas formas, será una noche térmicamente incómoda para conciliar el sueño.

El clima en la ciudad Ricardo Pristupluk

Clima del martes: caluroso, pero no sofocante

El martes sumará otro casillero a la hilera de días calurosos, aunque se agregará más nubosidad y se cortará la circulación de aire caliente a partir del mediodía. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del norte y mínima de 24ºC. La mañana ofrecerá buenas cuotas de sol, con el termómetro al alza rápidamente con el correr de las horas. En las primeras horas de la tarde rotará la veleta para que llegue aire más fresco desde el este, lo que arrimará más nubosidad para impedir que el mercurio se dispare rumbo a una tarde de calor sofocante. Se espera una tarde con cielo mayormente cubierto de nubosidad alta, lo que oficiará de “media sombra” para que no se sobrecaliente la superficie. Esto le cortará el envión al mercurio que logrará 32ºC para mantenernos lejos del calor extremo, esperemos que la humedad relativa nos haga precio y no entregue alta sensación térmica. La noche conservará el viento desde el río en un cierre templado con 25ºC.

Clima del miércoles: caluroso con poco sol

El miércoles volverá la circulación de aire caliente, aunque será el último día de la saga de altas temperaturas. Se aguarda por un amanecer con viento desde el noreste, cielo parcialmente nublado y 23ºC de piso térmico. Si bien tendremos bastante cobertura nubosa, la circulación de aire caliente se encargará de empujar al mercurio hasta otra jornada de calor intenso. La tarde conservaría el viento templado para entregar 33ºC en otra jornada donde el termómetro despertará la euforia de la hinchada veraniega. Por el contrario, los laburantes tendrán una jornada difícil. Por suerte se espera una nueva rotación de veleta al atardecer para atemperar un poco la temperatura y dejarnos un cierre menos incómodo, en una noche con 27ºC.

Clima del jueves: probabilidad de tormentas aisladas

El jueves la veleta se moverá por todos los cuadrantes para garantizarnos un día sin calor intenso. Se espera un amanecer con viento desde el norte, cielo mayormente nublado y mínima de 23ºC. El comienzo de jornada se perfila inestable y algunos chaparrones durante la mañana no estarían fuera de libreto. Antes del mediodía comenzará a girar el viento pasando por el oeste desde donde, por suerte, no llegará aire tan caliente. La tarde también estará expuesta a precipitaciones, lo que planchará al termómetro en 30ºC al promediar el día para darnos un respiro después de tantas tardes calurosas. Hacia el atardecer el viento llegará frío desde el sur para abrirle la puerta a alguna tanda de tormentas. La noche cerraría con probabilidad de lluvias débiles y aisladas, con el mercurio en 24ºC.

El verano vuelve a tomar el mando Santiago Filipuzzi

Clima del viernes: afloja el calor

El viernes mostrará viento sur, de manera moderada a regular, desde temprano para dejarnos una mínima muy cómoda, con el mercurio en 18ºC y el cielo ligeramente nublado. Se prevé una mañana con mucho sol, con el aire frío, lo que oficiará un contrapeso del termómetro para que la temperatura no se dispare. La tarde ofrecería poca nubosidad, viento soplando desde el sudeste con menos intensidad y una tarde con calor suave veraniego de 28ºC. La tarde ofrecerá viento desde el este para que todo siga tranquilo en un cierre con 24ºC sin previsión de lluvia para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana: cómo estará el clima el sábado y el domingo

El sábado volvería el viento caliente para animar al mercurio a una tarde de pileta con cielo mayormente despejado y 33ºC. El domingo entraría aire frío, conservando el cielo limpio con un importante descenso de temperatura.

Eso es todo, amigos. Se acabó el paréntesis veraniego y por tres días consecutivos vamos a soportar altas temperaturas, que, si bien no lograrán homologar una “ola de calor”, nos dejarán un camino difícil de desandar durante la primera mitad de la semana. Aunque no alcancemos registros sofocantes hasta el miércoles, estaremos sometidos a calor intenso con la noche del lunes y la del miércoles con valores incómodos para dormir.

Esta tendencia se va a mantener hasta fin de mes con cada semana mostrando tres días tórridos y trayendo rápido el alivio, algo que destacábamos en los últimos reportes. Por suerte, mantenemos una dinámica atmosférica que no muestra bloqueos extensos y permite la llegada de aire frío bastante seguido, lo que desarma todo intento de que varios días agobiantes se encadenen.

Día de la semana Temperatura (Mín - Máx) Clima Lluvias Lunes 22ºC - 35ºC Soleado y calor intenso No se esperan Martes 24ºC - 32ºC Mayormente cubierto (“media sombra”) No se esperan Miércoles 23ºC - 33ºC Parcialmente nublado y caluroso No se esperan Jueves 23ºC - 30ºC Inestable y descenso de temperatura Sí (Chaparrones y tormentas) Viernes 18ºC - 28ºC Soleado y agradable (viento sur) No se esperan

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli