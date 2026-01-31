Experimento en Chile: ¿Sabés cuál es la huella hídrica de la Inteligencia Artificial?

El debate sobre los alcances de la Inteligencia Artificial atraviesa todas las esferas. Casi podría decirse que, en el último año, el impacto de esta tecnología ha estado presente recurrentemente en todos los ámbitos, incluso el ecológico. Y como una manera de dar visibilidad a la huella hídrica oculta de la IA, la comuna chilena de Quilicura llevará adelante el 31 de enero una acción sin precedentes: invitar a gente de todo el mundo a enviar las preguntas que normalmente le harían a una máquina para ser respondidas directamente por sus habitantes.

Quilicura está ubicada en una de las regiones con mayor estrés hídrico de Chile. Desde allí, la Corporación NGEN, una organización dedicada a la restauración, promoción y educación sobre el patrimonio natural de su comunidad, ha decidido liderar esta original iniciativa. Quili.AI propone que las preguntas que la gente suele hacerle a la IA sean respondidas por personas, apelando a la experiencia vivida, al conocimiento cultural y al criterio humano, en lugar de ser procesadas por centros de datos de alto consumo energético. Esto significa que durante 24 horas disminuirá el uso de servidores, computación en la nube y sistemas de refrigeración.

El experimento pone en evidencia una tensión creciente: cada interacción con sistemas de IA consume agua, de manera indirecta pero medible, a través de la refrigeración de los centros de datos. Aunque invisible para los usuarios, el impacto es significativo. En Chile, un solo centro de datos de gran escala puede requerir entre 1 y 3 millones de litros de agua por día bajo sistemas de refrigeración tradicionales. A nivel global, se proyecta que el uso de agua asociado a la IA alcance miles de millones de metros cúbicos anuales en los próximos años.

Una ola global de autorretratos generados por IA puede consumir tanta agua como una ciudad pequeña en un mes.

Quili.AI vuelve tangible esta infraestructura invisible. A medida que los usuarios envían preguntas, la plataforma estima cuánta agua se habría consumido si la consulta hubiera sido procesada por un modelo de IA convencional mostrando, a su vez, cuánta agua se ahorró al elegir una respuesta humana.

El momento no es casual. En los últimos años, grandes tendencias virales vinculadas a la IA demostraron cuán rápido pueden multiplicarse los usos aparentemente triviales. Una ola global de autorretratos generados por IA fue estimada en un consumo de más de 200 millones de litros de agua en menos de una semana, equivalente al consumo mensual de una ciudad pequeña.

Los organizadores remarcan, sin embargo, que no se trata de una “iniciativa anti-IA”, sino más bien de una invitación a hacer preguntas de manera responsable y a reflexionar sobre cómo deberían escalar estos sistemas en regiones ya afectadas por la sequía. El proyecto busca abrir el diálogo con autoridades locales y responsables de políticas públicas sobre estándares ambientales más claros para los centros de datos que operan en la cuenca del río Maipo y otras regiones.

La participación global está abierta y cualquier persona podrá interactuar con los habitantes de Quilicura a través de Quili.AI el próximo 31 de enero.

