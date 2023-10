escuchar

¡Órale! Luego del anuncio de que Cometierra, la exitosa primera novela de Dolores Reyes (Buenos Aires, 1978), traducida a quince idiomas y con una multitud de admiradores, tendrá su versión audiovisual con formato de serie, filmada en México y dirigida por el cineasta, guionista y productor Daniel Burman, la escritora conversó con LA NACION. “No veía la hora de conocer a Cometierra”, dice Reyes sobre la actriz mexicana Lilith Curiel, de catorce años, que encarnará a Aylín, la joven huérfana de una víctima de femicidio que, tragando tierra, puede resolver crímenes macabros.

Lilith Curiel encarna al personaje creado por Dolores Reyes, Cometierra

“Cuando nos vimos, nos abrazamos un buen rato, como si nos conociéramos de toda la vida -agrega-. Fue increíble la conexión y después hicimos planes para cenar y desayunar juntas. Esa conexión sigue estando ahí. Nos escribimos todos los días. Siento que Lilith es la mejor Cometierra del mundo”, dice Reyes.

Primeras imágenes del rodaje de “Cometierra”, la serie de Daniel Burman basada en la novela de Reyes

La serie, de siete episodios, se transmitirá por la plataforma Prime Video. Además de Curiel, en el elenco se destaca la participación de Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su actuación en el film Roma, de Alfonso Cuarón, que interpretará a la maestra de esta historia. Contará, además, con las actuaciones especiales de Rubén Albarrán y Mabel Cadena. “Tanto mis hijas como yo somos admiradoras de Yalitza desde Roma y estuvimos contentísimas con su elección como la maestra de Cometierra”, cuenta Reyes, que también trabajó como maestra en la localidad de Pablo Podestá, donde transcurre la novela.

"Estoy enamorada del casting que se hizo", dice Reyes sobre el elenco de la serie

“Lo que más me llamó la atención del rodaje fue que pensé que me iba a encontrar con un equipo de unas diez o quince personas y me encontré con un equipo impresionante, de unos cincuenta participantes, y tres directores: Burman, Martín Hodara y Cris Gris -dice Reyes-. Las escenas que estaban rodando me impactaron mucho, en particular el caso de Ian, con un niño actor llamado Gennaro que la rompe. Pude ver a Ezequiel, el policía, guiando un operativo. En un momento del rodaje tuve que hacer un desplazamiento de unos cien metros y fui pasando por el costado de un puñado de personajes de la novela -cuenta-. Fue un viaje muy emocionante y, a la vez, lisérgico. Los personajes de Cometierra uno atrás del otro, tomando vida”.

La serie aún no tiene fecha de estreno. La escritura del guion estuvo a cargo de Mónica Herrera (La caída) y de un equipo integrado por Gabriela Guraieb (Vgly), Camila Brugés (Frontera verde), Juan Carballo (El amor después del amor), Clara Roquet (Libertad) y la novelista mexicana Brenda Navarro, autora de Casas vacías y Ceniza en la boca, invitada a la reciente edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires.

Reyes no integró ese equipo. “Me fueron consultando vía reuniones de Zoom durante buena parte del proceso, pero a veces hay que soltar. Mi parte es escribir libros, y en cuanto a Cometierra, se tradujo a varios idiomas, tiene decenas de ediciones y el público la ama. De la serie espero exactamente lo mismo: que les quede grabada para siempre”.

Una de las incógnitas de los fans de la novela es el modo en que los productores de la serie resolverían la ambientación de una historia que transcurre en el conurbano bonaerense. “La serie se ambienta en lo que sería el conurbano de Ciudad de México y creo que se adapta muy bien, porque es un foco tremendo de las violencias machistas hacia las mujeres -remarca la autora-. En México hay catorce femicidios diarios y muchos lectores me fueron diciendo a lo largo de los muchos viajes que hice que sentían que Cometierra les estaba hablando a ellos. La novela, desafortunadamente, nos hermana en cuanto a violencias machistas”. Algunas escenas se filmaron en Uruguay.

Portada de “Miseria”, segunda novela de Reyes

Este año, en uno de los “pases ” más resonantes del mercado editorial local, se publicó en el sello Alfaguara su segunda novela, Miseria, protagonizada por la amiga y cuñada de Cometierra. “El personaje de Miseria ya aparece en esta temporada de la serie, y sé que hay tratativas por los derechos del libro -revela-. Hay muchas ganas y entusiasmo de seguir con esta historia por parte de todos”. El entorno, mas no la violencia misógina de la época, cambia en la continuación de la historia y pasa del conurbano al barrio de Flores.

Reyes cuenta que, “entre avión y avión”, está terminando de escribir su primer volumen de cuentos (en el que trabaja hace años) y que ya comenzó a escribir una tercera novela. “Veremos qué depara este 2024″, concluye.