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7 recomendados de arte y cultura para esta semana

La agenda del 7 al 13 de mayo en Buenos Aires

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Hoy a las 15 habrá una visita guiada por la muestra actual en Fundación Proa, y luego un espacio de reflexión
Hoy a las 15 habrá una visita guiada por la muestra actual en Fundación Proa, y luego un espacio de reflexión PATRICIO PIDAL
  • Borges, en voz y música. La actriz Leonor Benedetto y el pianista Alberto Favero presentan Borges, el eco infinito, un homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte. El espectáculo combina lectura de textos y poemas -como El Aleph y Los conjurados- con música en vivo. Hoy y mañana, a las 20 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151). Actividad gratuita con cupo limitado (retiro de entradas desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.).
  • Festival Bodoc, una celebración de su universo. La 4ª edición del Festival Festival Liliana Bodoc reúne teatro, música, narración oral, títeres y artes visuales en torno a la obra de la escritora argentina. Con propuestas de distintas compañías y artistas del país y la región, la programación despliega un recorrido diverso por su universo literario. Los sábados de mayo y el domingo 31, en Hasta Trilce (Maza 177). Entradas desde $25.000.
  • Reconocimiento a Josefina Delgado. Mañana, a las 18, se reconocerá a la escritora, traductora y profesora Josefina Delgado en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, 4° piso), con la participación del periodista Pablo de Vita. Entrada gratuita.
  • Doble inauguración. El miércoles a las 17, la galería Ruth Benzacar (Juan Ramirez de Velasco 1287) presenta muestras de Guillermo Iuso, Florencia Böhtlingk y Sebastián Gordín. Entrada gratis.
  • Encuentro de reflexión. En el marco de la exhibición Penumbra: Dia Art Foundation, luego de una visita guiada por la muestra que comenzará a las 15, el curador Rodrigo Alonso hablará hoy a las 16 en el auditorio de Fundación Proa sobre “Las dos caras del minimalismo: NY vs. California y el diálogo con Latinoamérica”. Gratis con inscripción previa y certificado de asistencia.
  • Dispositivos del yo. Así se titula la exposición colectiva que inaugura hoy a las 19 en Fundación Cazadores (Villaroel 1438/40). Con curaduría de Carlos Herrera, reúne obras de seis referentes del arte contemporáneo que cuestionan los límites de la subjetividad: Sandro Pereira, Belén Romero Gunset, Mauro Guzmán, Leonardo Sánchez, Natacha Voliakovsky y Victoria Papagni. Hasta el 13 de junio, de miércoles a sábado de 16 a 20, con entrada gratis.
  • Nora Iniesta en el Cabildo. Hoy a las 17 se inaugura Celeste Bandera, exhibición de Nora Iniesta, con curaduría de María Laura Pérez Veronesi y Nora Iniesta en la sala Democracia del Museo del Cabildo (Bolívar 65). De miércoles a domingos de 10.30 a 17.30, con entrada gratis.
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