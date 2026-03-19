7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 19 al miércoles 25 de marzo en Buenos Aires
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LA NACION
- Bienal de Historieta de Buenos Aires. Desde hoy hasta el domingo, este encuentro gratuito que tiene como padrino al dibujante argentino José Muñoz y contará con invitados internacionales se alojará en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Incluye charlas, exposiciones y actividades participativas orientadas tanto a los fanáticos de la disciplina como al público masivo. La agenda está disponible en bienaldehistorietaba.org.
- Bienal de Arte Sacro Contemporáneo. Hoy a las 18 en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) se inaugurará la XIV edición de este encuentro, dirigido y curado por María Pimentel de Lanusse, y se anunciará quiénes son los ganadores elegidos por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni. Las 79 obras exhibidas fueron seleccionadas por Ernesto Ballesteros, Xil Buffone y Santiago Villanueva entre las presentadas por más de 1250 artistas. Hasta el 3 de mayo, de miércoles a domingos de 13 a 19, con entrada gratis.
- Inauguraciones. Hoy a las 19 abrirá al público en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525) la muestra colectiva Difícil decir adiós, curada por Daniel Fischer. Mañana a las 18 será el turno de otras cinco exposiciones en el Palacio Libertad (Sarmiento 151). Y a las 19, de la individual de Dana Ferrari en Galería Grasa (Suipacha 1067 1B). El sábado a las 15 se presentarán la de Colección Helft en W (Defensa 1369) y las de Gabriel Valansi, Ernesto Ballesteros y el colectivo T.T.T.T. en Fundación Andreani (Avenida Don Pedro de Mendoza 1987). Todas con entrada gratis.
- Surrealismo. Desde mañana se podrá visitar en el Macba (Avenida San Juan 328) Continente oscuro, exhibición curada por Leandro Martínez Depietri que reunirá más de 85 obras de mujeres argentinas que abordan con sus obras la autoridad, el deseo, el cuerpo y lo colectivo. Entrada general: $8000.
- Fragilidad y fortaleza. La galería Cecilia Caballero inaugura hoy, de 19 a 21, una exposición que reúne a Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Surchale (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi) en la cual se relacionan naturaleza, materia y tiempo. Desde distintas perspectivas, los tres proyectos reflexionan sobre la transformación como núcleo del proceso textil. Lunes a viernes de 14.30 a 19, en Suipacha 1151. Entrada libre.
- Memorias reales. Hoy a las 19, en la sede central de la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946), Laurence Debray presentará su libro Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I de España, escritas junto a él.
- Presentación. El historiador Luis Alberto Romero hablará sobre el libro La guerra fría vista desde Buenos Aires, de José Luis Romero, en diálogo con Vicente Massot y Carlos Hoevel. Miércoles 25, a las 19, en Vicente López 1950. Entrada gratuita, con inscripción previa.
LA NACION
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