LA NACION

El premio literario de un millón de euros tiene cinco finalistas: una es la argentina Samanta Schweblin

Junto con el volumen de cuentos “El buen mal”, fueron elegidas obras del colombiano Héctor Abad Faciolince, la chilena Nona Fernández y los españoles Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas para el premio AENA de Narrativa Hispanoamericana

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACIONDaniel Gigena
Héctor Abad Faciolince, Marcos Giralt Torrente, Samanta Schweblin, Enrique Vila-Matas y Nona Fernández
Héctor Abad Faciolince, Marcos Giralt Torrente, Samanta Schweblin, Enrique Vila-Matas y Nona FernándezArchivo

Entre los cinco finalistas del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana “Leer es volar”, que se anunciaron hoy, hay dos escritores españoles y tres latinoamericanos, y entre ellos, una argentina: Samanta Schweblin, elegida por su elogiado libro de cuentos El buen mal (publicado por Seix Barral en España y por Random House en la Argentina). La primera edición del premio creado por la empresa que gestiona los aeropuertos españoles y que entregará un millón de euros al autor o la autora de la obra ganadora levantó vuelo en febrero.

La hija: el último misterio de Goya se llama Rosario Weiss

Junto con Schweblin -que cuenta en su haber con reconocimientos internacionales como el National Book Award, el Ribera del Duero y el Shirley Jackson- y en calidad de finalistas, recibirán treinta mil euros el colombiano Héctor Abad Faciolince, por la crónica de guerra Ahora y en la hora (Alfaguara); la chilena Nona Fernández, por su novela basada en hechos reales Marciano (Random House); el español Enrique Vila-Matas, por la aventura metaliteraria Canon de cámara oscura (Seix Barral), y el español Marcos Giralt Torrente, por la novela familiar Los ilusionistas (Anagrama).

La presidenta del jurado, la escritora española Rosa Montero, junto con el secretario del jurado Jesús García Calero y dos de los diez scouts literarios que participaron de la preselección de obras en español y lenguas cooficiales de España publicadas en 2025, Nuria Azancot y Antonio Martínez Asensio, dieron a conocer las cinco obras finalistas en la librería La Mistral de Madrid.

El jurado que integran reconocidos escritores y académicos hispanoamericanos -Montero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Élmer Mendoza- comunicará el nombre del ganador el 8 de abril en una gala en Barcelona.

Los organizadores del certamen -con quienes colaboran la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Gabo- informaron que tienen previsto impulsar acciones de fomento de la lectura y del diálogo literario en España e Hispanoamérica “para visibilizar la diversidad literaria, promover la circulación de autores y autoras y fomentar un diálogo enriquecedor entre ambos continentes”. AENA invertirá cientos de miles de euros en compras de ejemplares de las cinco obras finalistas para distribuir en bibliotecas y centros culturales de España y países de América.

Por Daniel Gigena
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. A los 83 años, murió Jacques Revel, el historiador francés que enseñó a pensar a partir de “casos”
    1

    A los 83 años, murió Jacques Revel, el historiador francés que enseñó a pensar a partir de “casos”

  2. Murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
    2

    Murió Jürgen Habermas, el influyente filósofo alemán

  3. Sus polémicas con todos los grandes protagonistas de la filosofía del siglo pasado
    3

    Jürgen Habermas discutió con todos los grandes protagonistas de la filosofía del siglo pasado

  4. Mauricio Wainrot, distinguido por una trayectoria extraordinaria que, de ninguna manera, marca su final
    4

    Mauricio Wainrot, distinguido por “una trayectoria artística extraordinaria que, de ninguna manera, marca su final”