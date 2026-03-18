El premio literario de un millón de euros tiene cinco finalistas: una es la argentina Samanta Schweblin

Entre los cinco finalistas del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana “Leer es volar”, que se anunciaron hoy, hay dos escritores españoles y tres latinoamericanos, y entre ellos, una argentina: Samanta Schweblin, elegida por su elogiado libro de cuentos El buen mal (publicado por Seix Barral en España y por Random House en la Argentina). La primera edición del premio creado por la empresa que gestiona los aeropuertos españoles y que entregará un millón de euros al autor o la autora de la obra ganadora levantó vuelo en febrero.

Junto con Schweblin -que cuenta en su haber con reconocimientos internacionales como el National Book Award, el Ribera del Duero y el Shirley Jackson- y en calidad de finalistas, recibirán treinta mil euros el colombiano Héctor Abad Faciolince, por la crónica de guerra Ahora y en la hora (Alfaguara); la chilena Nona Fernández, por su novela basada en hechos reales Marciano (Random House); el español Enrique Vila-Matas, por la aventura metaliteraria Canon de cámara oscura (Seix Barral), y el español Marcos Giralt Torrente, por la novela familiar Los ilusionistas (Anagrama).

La presidenta del jurado, la escritora española Rosa Montero, junto con el secretario del jurado Jesús García Calero y dos de los diez scouts literarios que participaron de la preselección de obras en español y lenguas cooficiales de España publicadas en 2025, Nuria Azancot y Antonio Martínez Asensio, dieron a conocer las cinco obras finalistas en la librería La Mistral de Madrid.

El jurado que integran reconocidos escritores y académicos hispanoamericanos -Montero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Élmer Mendoza- comunicará el nombre del ganador el 8 de abril en una gala en Barcelona.

Los organizadores del certamen -con quienes colaboran la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Gabo- informaron que tienen previsto impulsar acciones de fomento de la lectura y del diálogo literario en España e Hispanoamérica “para visibilizar la diversidad literaria, promover la circulación de autores y autoras y fomentar un diálogo enriquecedor entre ambos continentes”. AENA invertirá cientos de miles de euros en compras de ejemplares de las cinco obras finalistas para distribuir en bibliotecas y centros culturales de España y países de América.