7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 25 al miércoles 31 de diciembre en Buenos Aires
- Fotografía y dibujos en La Boca. Hasta el sábado se puede visitar en 1101 Foto Espacio (Gral. Daniel Cerri 1101) Biyina Klappenbach: el cuerpo crea imagen, con fotografías de Anatole Saderman. A modo de cierre hasta que reabra el 21 de febrero, el sábado 27 a las 12 del mediodía habrá proyecciones de dibujos animados en 35mm. Entrada gratis.
- Artesanías en la Casa Victoria Ocampo. El Fondo Nacional de las Artes inauguró Legados del hacer. Homenaje a Teresa Anchorena, una exhibición que reúne más de 60 piezas de su colección de artesanías y propone un recorrido por la diversidad de materiales, técnicas y saberes que conforman el patrimonio cultural argentino. La exposición es también un reconocimiento a la figura de quien se desempeñó como directora de Artesanías del organismo y fue impulsora de la iniciativa de exhibir este acervo al público. Hasta el 20 de febrero en Rufino de Elizalde 2831, de lunes a viernes de 11 a 19, con entrada gratis
- Arte contemporáneo en Proa. En su nueva muestra colectiva, El orden imposible del mundo, Fundación Proa reúne obras de cuatro importantes colecciones que proponen encontrar en el caos nuevas maneras de pensar, conectar e imaginar. En Av. Don Pedro de Mendoza 1929), de miércoles a domingos, de 12 a 19; visitas guiadas a las 15 y 17. Jueves a domingos, entrada general: $6000; miércoles sin cargo.
- Rescate de una pionera. En la muestra Ideas correspondientes, 1964-1984, el Malba recupera obras pioneras de Margarita Paksa. Pone el foco en su trabajo con el cuerpo, la denuncia frente a las dictaduras y la experimentación con nuevas tecnologías. En Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, hasta el 16 de febrero. Entrada general, de jueves a lunes: $9000; miércoles: $4500.
- Nuevas muestras en Recoleta. En el cierre de un año de gran convocatoria de público, el centro cultural porteño inauguró cinco exposiciones en simultáneo: dos de grandes maestros, dos de jóvenes creadores y un tributo al universo del escritor Carlos Busqued. En Junín 1930, con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.
- Cine post Navidad. Durante todo diciembre, Malba Cine (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415) programa un ciclo retrospectivo para explorar la múltiples relaciones entre periodismo y cine. El viernes 26 y el sábado 27 habrá 4 funciones con 4 películas distintas, la programación completa se puede ver acá. Las entradas generales salen $6000 y para jubilados y estudiantes, $3000.
- Muestra en La Casa del Bicentenario. El 12 de diciembre inauguró Maggie Atienza Larsson. Obras 1988-2008, la exhibición que reúne más de 35 obras de la artista visual argentina, entre pinturas, objetos y collages: objetos de la vida diaria de la artista —fragmentos de materiales diversos— se resignifican, transformándose en archivos afectivos que laten entre lo cotidiano y lo sagrado. En Riobamba 985, de miércoles a domingo de 15 a 20.
