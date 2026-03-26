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7 recomendados de arte y cultura para esta semana

La agenda del jueves 26 de marzo al miércoles 1 de abril en Buenos Aires

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Obra de Robert Irwin que integrará la muestra "Penumbra" en Fundación Proa
Obra de Robert Irwin que integrará la muestra "Penumbra" en Fundación ProaColección Dia Art Foundation; donación de Milly and Arne Glimcher. © Robert Irwin Artists Rights Society (ARS), New York Light & Space Copenhagen Contemporary, 2021. Foto: David Stjernholm
  • Inauguración en La Boca. El sábado 28 a las 17 abrirá al público la muestra Penumbra: Dia Art Foundation, con obras de la colección Dia Art Foundation de importantes artistas como Andy Warhol, Félix González-Torres, James Turrell y Richard Serra, entre otros. Hasta el 2 de agosto en Avenida Pedro de Mendoza 1929, de miércoles a domingos, de 12 a 19. Entrada general: $6000, miércoles gratis.
  • Treinta años de la Fundación Klemm. El martes a las 18, como parte de la celebración del 30° aniversario, se inaugurará la muestra A la espera de que el sueño me traiga el olvido, curada por Mariano Mayer. Incluye piezas de Richard Avedon, Jean-Michel Basquiat, Marc Chagall, Christo & Jean-Claude, René Magritte, Man Ray, Robert Mapplethorpe, Pablo Picasso y Andy Warhol, entre otros. Hasta octubre, con entrada gratis.
  • Veinticinco años del Malba. El sábado a las 17, Malba Puertos iniciará la programación de un año de festejos con una muestra dedicada a las colecciones de Malba y Eduardo F. Costantini. Metamorfo incluirá obras de artistas como Jorge de la Vega, León Ferrari, Liliana Porter y Clorindo Testa. Hasta el 30 de agosto en Alisal 160, Bahía, Puertos, con entrada gratis.
  • Literatura en el Bellas Artes. “La materia de narrar” se titula el primer encuentro del Ciclo de Literatura 2026 del Museo Nacional de Bellas Artes: el sábado a las 17 habrá una mesa de debate con editoriales y un conversatorio entre Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, integrantes del colectivo artístico Mondongo, y el escritor Sergio Bizzio. En Avenida Del Libertador 1473, con entrada gratis.
  • Conservado y guardado: no olvidado. Así se titula la muestra integrada por piezas poco conocidas de la reserva del Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) que abrirá al público mañana a las 17. Hasta el 20 de septiembre en Avenida del Libertador 2373. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Entrada: $2000. Miércoles gratis.
  • Borges y El Eternauta. El lunes a las 19, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Sala Borges), se presenta el nuevo libro de Martín Hadis. Participan Héctor Pavón, el autor, Pablo Capanna, Andrés Racket y José M. Gutiérrez. La investigación revela una hasta ahora desconocida amistad entre Jorge Luis Borges y Héctor Germán Oesterheld, y propone revisar las influencias cruzadas entre sus obras: El Eternauta dialogaría con textos de Borges, y algunos cuentos del autor estarían, a su vez, marcados por esa historieta fundamental.
  • ¿Quién te devora? El martes se inaugura en el Embajada del Brasil la muestra ¿Quién te devora?, de la artista visual, fotógrafa y poeta brasileña Jane Batista, organizada por la Embajada del Brasil y Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasileña de la República Argentina. De origen afroindígena y autodidacta, Batista trabaja desde 2020 con fotografía realizada íntegramente con teléfono móvil, a partir de autorretratos que exploran identidad, cuerpo y memoria. Se podrá visitar hasta el 30 de abril, de martes a viernes de 12 a 18 y sábados de 14 a 18, en Espacio Cultural del Palacio Pereda de la Embajada del Brasil (Arroyo 1142).
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