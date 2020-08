A 130 años del nacimiento de H. P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico

H. P. Lovecraft publicó cientos de relatos de terror y ciencia ficción en revistas

Se cumplen hoy ciento treinta años del nacimiento de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), el maestro estadounidense del horror que ha sido reivindicado por escritores como Ray Bradbury, Angela Carter, Stephen King y Michel Houellebecq. Si bien las ideas políticas ultraconservadoras y racistas del "genio de Providence" (su ciudad natal) lo mantuvieron por largo tiempo fuera del canon literario de su país, una gran cantidad de lectores de revistas pulp y de seguidores de la ciencia ficción, el terror y la literatura fantástica hizo que sus mitologías extraterrestres y sobrenaturales pasaran a la posteridad. Los argumentos de Lovecraft, de quien se dice que carecía de ironía, despertaron mucho interés entre directores de cine como Roger Corman, John Carpenter y Ridley Scott, que adaptaron sus visiones de horror cósmico. Hasta los creadores de South Park homenajearon a Lovecraft en dos capítulos de la serie animada, donde Cthulhu obedece los caprichos de Eric Cartman.

En sus primeras ficciones Lovecraft comenzó por emular los estilos de Edgar Allan Poe, Arthur Machen y Lord Dunsany para desplegar luego, en una amplia red de escritos en colaboración, una cosmogonía de divinidades monstruosas y civilizaciones de alienígenas en conflicto y alianza con la humanidad. Así lo presentaba Jorge Luis Borges en Introducción a la literatura norteamericana: "Lo atraía la ciencia; su primer artículo trataba de astronomía. En vida publicó un solo libro; después de su muerte, sus amigos reunieron en volúmenes su obra considerable, antes dispersa en antologías y revistas. Estudiosamente imitó el patético estilo y las resonancias de Poe y escribió pesadillas cósmicas. En sus relatos hay seres de remotos planetas y de épocas antiguas o futuras que moran en cuerpos humanos para estudiar el universo o, inversamente, almas de nuestro tiempo que, durante el sueño, exploran mundos monstruosos, lejanos en el tiempo y en el espacio". En El libro de arena, Borges dedicó el cuento "There are More Things" a la memoria de Lovecraft.

"La Argentina fue el primer país del mundo en el que aparecieron traducciones de Lovecraft -dice el ensayista Carlos Abraham-. Vieron la luz en Narraciones Terroríficas, una revista pulp publicada en Buenos Aires por la editorial Molino. Los cuentos fueron 'El diario de Alonso Typer', en el número de junio de 1939, escrito en colaboración con William Lumley; 'La maldición de Yig', en noviembre de 1939, en colaboración con Zealia Bishop; 'Ratas en los muros', en diciembre de 1939; 'Aire frío', en enero de 1940, y 'Las declaraciones de Carter', en septiembre de 1942". En Molino se publicó además la novela El que acecha en el umbral, escrita en colaboración con August Derleth. "Apareció en diciembre de 1946 como octavo volumen de la colección Selecciones Biblioteca Oro, en traducción de Delia Piquérez. Fue la primera edición de Lovecraft en formato de libro fuera del ámbito anglosajón", destaca Abraham, autor de Lovecraft en Argentina (Oráculo Ediciones) y Lovecraft en español (Barsoom).

Con el reciente estreno de la serie Lovecraft Country (HBO), basada en la novela homónima de Matt Ruff y donde el terror se fusiona con la denuncia del racismo estadounidense de los años 1950, la obra del autor de La llamada de Cthulhu, así como también sus amorfas criaturas nocturnas, humanoides y cultos esotéricos, vuelve a provocar escalofríos. En el primer capítulo, uno de los protagonistas de la serie encuentra en la biblioteca de otro personaje un ejemplar de The Outsider and Others, volumen de relatos de Lovecraft publicado luego de su muerte por la legendaria editorial Arkham House.

Los admiradores de la obra lovecraftiana recomiendan comenzar a leer su intrincada producción literaria por el principio. Elegimos cinco títulos, algunos de los cuales se encuentran disponibles para leer en la Red, libres de derechos.

La llamada de Cthulhu

Publicado en 1928 en la revista Weird Tales, este relato presenta por primera vez a Cthulhu, monstruosa figura similar a un pulpo gigantesco y protagonista oscuro del ciclo de los Mitos de Cthulhu. En la primera parte se narra la muerte de un profesor que investigaba los documentos y planes de una secta que venera a una misteriosa criatura. En la segunda se presentan las anotaciones del capitán de un barco que, en medio del Pacífico, ve surgir de las profundidades a esta siniestra deidad y sus engendros. El cuento se puede leer en este enlace.

El color que cayó del cielo

"Al oeste de Arkham, las colinas se alzan selváticas, y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente, y donde discurren estrechos arroyos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol". Así comienza esta historia narrada y protagonizada por un escéptico ingeniero que, al conocer a un granjero de la zona, se entera de la existencia de una misteriosa roca que afecta todas las formas de vida del entorno. En la Argentina apareció en 1957, traducido por Francisco Porrúa (bajo el seudónimo de Ricardo Gosseyn) y se publicó en la mítica editorial Minotauro. También se lo conoce como El color surgido del espacio.

En las montañas de la locura

Ambientada en la Antártida, en septiembre de 1930, la novela narra la aventura de un grupo de exploradores liderados por el geólogo (y narrador) William Dyer. Durante la historia, se detalla una serie de hechos que habían sido ocultados anteriormente con el objetivo de disuadir a cualquier otro grupo de explorar ese territorio, habitado por los shogoth, seres que habitan las cumbres y profundidades del continente blanco y arrastran a los expedicionarios a una demencia alucinatoria. Inspirado en esta fábula paranoica, John Carpenter filmó In the Mouth of Madness (En la boca de la locura).

La sombra sobre Innsmouth

Publicada por entregas en una revista pulp en los años 1930, esta novela corta cuenta la historia de un pueblo intervenido por el gobierno estadounidense a causa de varias denuncias. Robert Olmstead, el narrador, conoce a un anciano que lo introduce en una leyenda acerca de seres mitad humanos, mitad peces (los Profundos), que trajeron prosperidad al pueblo en forma de pesca abundante y piezas de oro pero, a cambio, deben recibir ciertos tributos, entre los que se incluye la posibilidad de procrear con los humanos, que engendran seres híbridos de vida eterna. El final reserva una sorpresa al narrador y a los lectores.

El horror de Dunwich

Wilbur Whateley, uno de los gemelos hijos de Lavinia Whateley y su dios, Yog-Sothoth, conserva parte del atroz secreto del Necronomicón, el libro prohibido, y se halla al cuidado de su hermano, oculto debido a su monstruosidad. El secreto de la familia no puede ser revelado a los hombres antes de tiempo: las fuerzas del mal, una vez desatadas, traerán el apocalipsis al mundo. Considerado uno de los relatos más perturbadores de la literatura de terror (leído como una metáfora aberrante de la familia disfuncional), fue ilustrado por el quilmeño Santiago Caruso para una edición de Libros del Zorro Rojo.