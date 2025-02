A los 58 años, murió el escritor Héctor Jacinto Gómez

A los 58 años, murió ayer en la ciudad de Buenos Aires el escritor y gestor cultural Héctor Jacinto Gómez. Había nacido en Morón, el 28 de junio de 1966. A principios de año, le diagnosticaron párkinson y, semanas atrás, descubrieron que tenía cáncer de páncreas. Estudió cine, guion y letras con orientación en lenguas clásicas, y desde hacía varios años trabajaba en medios de comunicación audiovisual como productor y guionista. Condujo el ciclo de entrevistas a escritores y editores El Quijote no se mancha, del Canal de la Ciudad (se puede ver en YouTube). En 2021, la muerte de su pareja, el chef Claudio Guarnaccia, lo había afectado mucho. Sus restos serán despedidos hoy a las 14 en el Cementerio de la Chacarita.

Con profunda tristeza, hoy nos despedimos del gran @hectorjacintogo. Nuestro querido escritor, productor, conductor de “El Quijote no se mancha“, un programa que reflejaba su pasión por la literatura y su amor por la vida.

¡Hasta siempre Héctor! 🕊️❤️ pic.twitter.com/4OrTyrmbYn — Canal de la Ciudad (@CanalCiudadBA) February 18, 2025

Publicó las novelas La agitación, que aborda el tema del abuso infantil (Azul Francia, 2020); Risas de mujeres desnudas, protagonizada por una joven trans (Obloshka, 2022), y el policial El hombre de la playa (Azul Francia, 2024), y un libro de cuentos Las encantadas del bosque (Omashu, 2024). Integraba el grupo de escritores y periodistas del ciclo Oscuro Total, dedicado al policial, el terror y la ciencia ficción.

Dos novelas de Gómez: "La agitación" y "El hombre de la playa"

“Era un ser hermoso, muy culto pero por disfrute, no por apariencia; generoso, alegre y con un corazón gigante. Cuando empezamos con Oscuro Total, se entusiasmó mucho y nos tiraba ideas geniales. Era puro amor y lo vamos a extrañar mucho por eso y porque siempre les dio espacio a los nuevos autores en su programa”, dice a este diario la periodista y editora Rita Zanola.

“La muerte tiende a hacer mejor persona al difunto -responde a LA NACION el escritor Pablo Martínez Burkett-. Este no es el caso. Héctor era buena gente. Generoso, dedicado, amable, ocurrente. Era muy raro no verlo sonriendo. Conversador incansable, de saber enciclopédico que salpicaba con dosis justas de humor corrosivo. Siempre con el overol puesto para difundir la cultura y la labor de sus colegas escritores. Y como escritor, era alguien que tenía algo que decir. Con sutileza o incisiva crudeza, escribía desde la sazón que da los años pero con mirada de niño pícaro”.

“Formado en el lenguaje audiovisual, en sus últimos tiempos había conseguido maridar los ritmos acelerados, la inmediatez y la fragmentación de ese registro con la paciencia, la solidez y la orfebrería de la literatura -señala el escritor Enzo Maqueira-. Pocos artistas logran con tanta precisión nadar en ambos mundos. Es un camino que los lectores apenas empezábamos a emprender, porque tuvo la sabiduría de publicar sus primeros libros recién cuando estuvo seguro de lograr ese maridaje en sus dosis más justas. Se lo recordará como un hombre con amplia trayectoria en medios que nunca abandonó la literatura y que llegó a honrarla de la mejor manera, con una pluma sarcástica y lúcida, capaz de narrar la belleza y la oscuridad con el mismo talento. También, como un colega generoso que ofreció su experiencia en televisión al servicio de la difusión de sus pares”.

Su amigo, el escritor Marcelo Rubio, escribió: “Se despidieron todos, y yo sigo sin saber cómo contarte, no lo sé. Tal vez está bien que sea así, que no pueda volver a abrazarte ni a reírnos ni compartir charlas, café, picardías, tonteras. Que no pueda contarte. Gracias por dejarme andar estos años a tu lado. Debería agradecerte muchas más cosas, pero no puedo encontrar las palabras, ya te dije, no sé cómo contarte. Si hay otra vida, si existe algo más allá, donde sea, te espera ese amor tan grande que nunca olvidaste. Te anuncia el viento, te acuna este sol y yo sigo sin saber cómo contarte. Pero ya está, hermano, ya está, ahora es tiempo de descansar. No hace falta que nos demuestres más, no hace falta nada, está todo pago. Andá. Nos vemos”.

La muerte de Gómez causó consternación y, en redes sociales, escritores, editores y periodistas se refirieron a él con cariño y respeto.

Daniel Gigena Por