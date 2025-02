“Mas viva que nunca”: Samanta Schweblin volvió a X para desmentir su muerte

Los martes es día de fake news literarias y desmentidas. Hoy, desde una cuenta falsa de Penguin Random House Argentina (@RandomHouseArg) se anunció la muerte, “en un accidente automovilístico”, de la escritora argentina residente en Berlín desde hace doce años Samanta Schweblin. “Recibimos noticia trágica de Berlim [sic]. La querida escritora Samanta Schweblin murió hace unos minutos en un accidente automovilístico”, informaba la publicación hecha desde una cuenta que, aunque tiene poco más de dos mil seguidores, suscitó inquietud entre periodistas, escritores y lectores.

Recibimos noticia trágica de Berlim. La querida escritora Samanta Schweblin murió hace unos minutos en un accidente automovilístico. pic.twitter.com/slhrFaWivp — Random House Argentina (@RandomHouseArg) February 18, 2025

Minutos después, la autora usó la misma red social para desmentir la falsa noticia de manera elíptica, al compartir el lanzamiento de la sexta edición del Premio Medifé Filba de Novela que organizan Fundación Medifé y Fundación Filba. “Nuevos premios, buenas noticias...”, posteó.

En respuesta al comentario del usuario Mariano Isarralde (“Estás viva”), Schweblin respondió: “Por eso posteé algo, porque me avisaron del fake. Ya prácticamente no paso por X. Una razón más para desaparecer. Porque no estoy más por acá es que puedo asegurar que estoy más viva que nunca”. A finales de 2024, la autora de Distancia de rescate había anunciado su mudanza a la red social Bluesky. “Vámonos a un lugar donde podamos pensar y discutir sin ataques ni censuras”, había propuesto.

En marzo, Literatura Random House publicará el nuevo libro de cuentos de la aclamada escritora, titulado El buen mal (que en España sale en el sello Seix Barral). A finales de enero, en el programa de streaming Entre libros que conduce en Blender el actor y escritor Gonzalo Heredia, Schweblin recomendó tres libros: El juicio de Dios, de Antonio Di Benedetto (“me rompió la cabeza, me encantó”, dijo); Perder teorías, del español Enrique Vila-Matas, y Sobre los huesos de los muertos, de la Nobel de Literatura 2018, la polaca Olga Tokarczuk. Dijo que no leía críticas sobre sus libros. “Me aburren”, reveló.

“Ahora hay una cosa muy fuerte con la figura del escritor con la que no me llevo tan bien -le confesó a Heredia-. Me gusta viajar, las compañías literarias, pero hay una cosa con las entrevistas que siempre me inquieta; siento como una deuda hacia el libro. Yo escribo para no hablar. El lenguaje para mí lo es todo y siento que todo el tiempo falla”.

Daniel Gigena Por