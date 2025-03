Ada Limón: “La humanidad está en su peor versión, cuesta celebrarla”

NUEVA YORK.- Ada Limón (Sonoma, California, 1976) es imparable. En el 2022 fue nombrada la 24ª Poeta Laureada de los Estados Unidos (la primera persona de origen latino en ocupar el puesto); en el 2023, ganó una beca MacArthur, conocida como “la beca de los genios” (dotada con 800.000 dólares distribuidos a lo largo de cinco años) y en el 2024 fue elegida por la revista TIME como una de las 12 mujeres más influyentes del país. En octubre de ese mismo año, uno de sus poemas In Praise of Mystery: A Poem for Europa, fue incrustado en la nave espacial Europa Clipper de la NASA, que se estima orbite alrededor de Júpiter en 2030, convirtiéndose en el primer poema en llegar al espacio. Todo un hito.

Limón ha publicado seis libros de poesía y se ha alzado con los premios más prestigiosos. Desde ganar el Book Critics Circle con The Carrying, su libro más íntimo, donde explora la infertilidad, hasta quedar finalista de otros como el PEN/Jean Stein Book Award, el PEN Oakland/Josephine Miles Award o el Griffin Poetry Prize y es reconocida como una activista del medio ambiente. Además, en septiembre publicará un libro que recoge los poemas que ha publicado a lo largo de los últimos veinticinco años, a los que se suman algunos nuevos, lo que se siente como una culminación a su trayectoria como poeta y el broche de oro para cerrar un año apoteósico.

-¿Qué poder tiene la poesía en el mundo actual?

-Es interesante porque, por un lado, mi trabajo consiste en ampliar la audiencia de la poesía, pero al mismo tiempo he viajado a diferentes comunidades del país y del mundo y he sido testigo de la poesía que ya se está escribiendo y celebrando. La gente habla, canta y escribe poesía de manera regular, tiene curiosidad y está interesada en crear algo transformador. Eso me ha llenado de esperanza.

"Me siento muy arraigada a California y a la población mexicana", dice Limón, que nació en Sonoma, Estados Unidos; "A través de mi propia historia genética, aprendí que pertenezco a la tribu de los Purépechas" Instagram @adalimonwriter

-Su obra con frecuencia ahonda en la intersección entre poesía y naturaleza. Háblenos de You Are Here, su proyecto como Poeta Laureada. ¿Cómo surgió la idea de hacer instalaciones de poesía en siete parques nacionales?

-Pensé en qué se podía hacer con la poesía para conectarnos con el mundo, porque nuestro problema es que seguimos viendo la naturaleza como algo separado de nosotros. Quería reconectar el alma humana con el planeta y el resultado ha sido You Are Here. Unas instalaciones que ahora están de forma permanente en siete parques nacionales. Consisten en mesas de picnic de gran tamaño con una superficie de metal donde está grabado un poema. Y van acompañadas de una propuesta: ¿Qué le escribirías al paisaje que te rodea? La acogida ha sido increíble. En algunas partes congregamos a multitudes, ¡en torno a 400 o 500 personas!

-Escribir el primer poema de la historia de la humanidad que se lanza al espacio es una proeza y una responsabilidad. ¿Cómo fue el proceso?

-Fue muy, muy difícil. Creo que llegué a tener 19 borradores y tardé un mes en terminarlo. Me costó mucho hasta que entendí que no tenía por qué tratar sobre el Espacio ni sobre Europa, sino sobre nuestro planeta. Tuve que centrarme en los dones y maravillas de esta Tierra y de la humanidad, lo cual es difícil cuando la humanidad está en su peor versión. Cuesta celebrarla.

-En el pasado ha mencionado que sus padres crearon un mundo que no existía al ser un matrimonio interracial en los años 70. Ahora es la primera poeta laureada latina. ¿Siente que está haciendo lo mismo?

-Me siento muy arraigada a California y a la población mexicana. Siempre he sentido que el lugar donde crecí, Sonoma, era parte de México. Pero además, a través de mi propia historia genética, aprendí que pertenezco a la tribu de los Purépechas y sobre mi herencia indígena mexicana. Solemos pensar en la identidad indígena como algo del pasado, pero yo creo que es algo vivo y eso cambió mi perspectiva de manera personal. Una de las experiencias más hermosas que he vivido durante estos tres años viajando como Poeta Laureada es que muchas latinas jóvenes se han acercado a mí. Algunas tenían solo cinco años y me decían que de mayores también querían ser la poeta laureada. Aunque me costó a veces asimilar que mi rol público me había convertido en un símbolo de la poesía, más que en una persona, es muy conmovedor poder inspirar e impactar la vida de alguien de esa manera.

-Cuando se publicó A New National Anthem, que escribió en 2016, nunca imaginó ser Poeta Laureada. Cuando la nombraron, la Bibliotecaria del Congreso, la Dra. Carla Hayden, le pidió que leyera públicamente ese poema.

-Ese poema resume la complejidad de mis sentimientos hacia Estados Unidos. Siento un profundo amor por la gente y la tierra; tenemos algunos de los paisajes más hermosos del mundo. Y, sin embargo, mi relación con el país en sí es complicada. La manera en que la gente reaccionó a ese poema y cómo me pedían una y otra vez que lo leyera, me ha hecho sentir que no estoy sola, lo que me conmueve profundamente. De repente, me di cuenta de que todos estábamos experimentando conflictos profundos y arraigados sobre este país al que llamamos hogar.

-Su poesía no es política en el sentido tradicional de la palabra, pero explora la identidad, el entorno, la feminidad, la maternidad, el sentido de pertenencia… ¿Cómo se siente en este momento sociopolítico del mundo teniendo?

-Estamos viviendo un momento muy extraño en la historia de la humanidad. Es difícil ser testigos de tantas cosas, no solo de la división política y las atrocidades masivas de la guerra, sino también del hecho de que todo esto es exponencialmente peor debido a la rapidez con la que está cambiando nuestro clima, y parece que no estamos despertando a las soluciones. A un nivel profundamente humano, es difícil no sentirse desalentado, no solo por el estado del mundo, sino por nuestras propias reacciones ante él. La poesía nos ofrece un espacio para el duelo, y en los últimos meses eso es lo que me ha llevado de vuelta a la poesía: para hacer el duelo, para reconocer plenamente dónde estamos. Para llorar.

-Uno de los temas más polémicos es la persecución a los latinos indocumentados.

-Me asombra que todavía haya tanto odio dentro de nuestra propia sociedad hacia las personas que la han construido. Lo que hace hermosa a la poesía es lo mismo que hace hermoso a Estados Unidos: las diferentes lenguas y formas de estar en el mundo. Me conmueve profundamente la poesía que se está escribiendo en todas partes del mundo para responder a lo que está ocurriendo en este momento, no solo dentro de las comunidades latinoamericanas, sino en todas las comunidades distintas a la sociedad cristiana blanca dominante. Creo que todos debemos responder de la manera que nos parezca correcta, y para mí, la mejor forma de hacerlo es a través de la creatividad. La poesía es donde guardo mi esperanza, donde canalizo mi rabia, mis miedos y mis acciones. Y en este momento, no solo estoy leyendo, sino también escribiendo mucha poesía, buscando mejores maneras de responder a este momento de la historia.

-Lleva enseñando en el programa de MFA de la Queens University de Charlotte desde el 2014. ¿Qué cambios ha notado en la escritura de los estudiantes?

-Lo más evidente es que se leen muchas más cosas a nivel global. Recuerdo que antes, cuando preguntaba a mis estudiantes qué estaban leyendo, conocía a todos los autores que me mencionaban. Pero ahora eso no me pasa, con frecuencia no sé de quién hablan. Creo que es algo que ha propiciado internet, las redes sociales, reuniendo muchos tipos diferentes de poesía y voces distintas. Hay muchas personas escribiendo, animándose a escribir porque han encontrado un lugar donde expresarse alternativo a los espacios de publicación y editoriales tradicionales y pueden visibilizar su trabajo sin necesidad de pedir permiso. Y eso me parece muy hermoso.

-¿Qué piensa sobre el hecho de que existan herramientas de la IA capaces de generar poemas en el estilo de Ada Limón?

-Odio la poesía generada por la IA… la odio. Desperdicia muchísimos recursos. Me molesta que en lugar de usar la tecnología para salvar el planeta, la utilicemos para hacer arte.

-Estudió su MFA en la Universidad de Nueva York cuando había muchos poetas icónicos como profesores. Sharon Olds, a quien se refiere como su mami, y Philip Levine, su papi. ¿Cómo la influenciaron?

-Pienso en ellos todo el tiempo. Sharon Olds todavía me pone nerviosa, me parece sublime todo lo que escribe, la respeto muchísimo. Los dos están en mí, en todos mis poemas. Cuando escribes, lo haces en línea con todos los que alguna vez han escrito un poema; estamos escribiendo el mismo poema de la humanidad. Y, en ese sentido, las personas que escriban después de nosotros estarán trabajando con nosotros. Nunca escribimos solos.

Por Ana Vidal Egea

EL PAIS

