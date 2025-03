“Soy pura tradición criolla”: con un tango con letra suya y voz de IA, Martín Caparrós recibió un premio en Huesca

“Quería retomar mi pequeña tradición de agradecimientos originales, pero entonces por supuesto no podía hacer lo mismo, el poema gauchesco que ya había hecho para el Ortega y Gasset, así que, como últimamente ando jugueteando con una aplicación de inteligencia artificial que pone música a tus letras, a último momento se me ocurrió escribirles este tanguito y me divertí mucho y creo que ellos también”, dice el escritor Martín Caparrós a LA NACION. El tango se titula “Che, Huesca”.

El periodista y escritor recibió esta semana el Premio José Manuel Porquet, de tres mil euros, en la XXVI edición del Congreso de Periodismo de Huesca por su crónica “ELA. La condena”, publicada en El País Semanal, de España, sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que padece.

“Parece que, al fin y al cabo, soy pura tradición criolla: el tango, la gauchesca. En cuanto a la crónica, no creo que se convierta en libro; quizás audiolibro, me lo sugirieron hace un par de días y me quedé pensando”, comenta el autor de Antes que nada, su elogiada autobiografía (que incluye el poema gauchesco del Premio Ortega y Gasset 2022 y otros versos).

“Yo me acuerdo de un congreso / donde con sesos y besos, / palabras y otros excesos, / fuimos curtiendo el pellejo, / entre periodistas viejos, / entre periodistas buenos / que los hubo y sigue habiendo / aunque algunos no lo crean”, comienza el tango hecho con la aplicación Suno AI. “Huesca, nos enseñaste tanto / en todos estos años de charlas y charlitas. / Huesca, fogón de sibaritas / de la palabra escrita, / de la palabra dicha”, se repitió el estribillo con variaciones lunfardescas: “Pero a veces vos también / la pifiás como Mbappé / la tirás a la tribuna, / no muchas pero esta es una vez que la pifiaste fiero / le diste un premio bardero al que no lo merecía”.

Sobre el premio, la app cantó con acento arrabalero: “Gran error, gran alegría / ver que amigos y colegas / recibieron como buena / la historia de la condena / que contó este gil sin voz,/ al que llaman Caparrós, / los que no llaman Martín, / en este tango sin fin”.

El Congreso, que reunió a más de 350 periodistas y medio centenar de expositores, se celebró en el Palacio de Congresos de Huesca los días 13 y 14 de marzo. En la inauguración, Caparrós difundió el tango con letra suya y música y voz gentileza de la IA. “Quizás alguno de ustedes se pregunte cómo hice para cantar este tango, pero voy a tener que confesar que no era exactamente yo sino una máquina; […] es muy, muy impresionante, lo venía haciendo en el tren, uno no puede creer que algo que durante tantos años requirió tanto talento y preparación ahora suceda de esta manera”, reveló luego de los aplausos de la audiencia.

En su discurso, recomendó no sentir temor ante los progresos tecnológicos. “Hay mucha gente que se siente amenazada y tiene una visión apocalíptica de lo que va a ser de nosotros frente a estos avances de la técnica -dijo-. Y yo, con esta canción, quería decir que me parece que esto nos abre puertas y puertas, y más puertas. Y que, de lo que se trata, es de aprender a manejarlas para un objetivo que valga la pena ser alcanzado. No hay que tener miedo a las posibilidades que nos ofrece la técnica. Hay que ser muy cuidadosos en para qué se usa. Estamos frente a herramientas cada vez más sofisticadas que nos piden que nuestro trabajo también lo sea, que nuestro trabajo esté a la altura de esas herramientas y sea cada vez mejor”.

Caparrós es uno de los periodistas y escritores más destacados de Hispanoamérica. Publicó libros de crónicas, investigaciones y novelas, como Lacrónica, El Interior, Amor y anarquía (llevada al cine por Agustina Macri), Ñamérica, El mundo entonces, Valfierno y Los Living, traducidos a treinta idiomas. Penguin Random House lanzó una colección de sus libros con su nombre: Biblioteca Martín Caparrós. También escribió una novela digital e interactiva inspirada en la vida de Javier Milei.

Actualmente, escribe una columna semanal en El País y lanzó la serie de videocolumnas animadas “Cacocracia” con el ilustrador Miguel Rep, donde analiza el auge de líderes políticos como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Milei. En X, donde se enfrenta a las huestes digitales libertarias y al líder anarcocapitalista, tiene casi 180.000 seguidores.

El Congreso de Periodismo de Huesca, organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y patrocinado por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y la empresa Telefónica, se centró en esta edición sobre temáticas como la inteligencia artificial, la desinformación, el auge del true crime y el papel de la comunicación en situaciones de emergencia.

Daniel Gigena Por