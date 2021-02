Al mal tiempo, buenos libros: seis librerías en la playa

Con pronósticos de lluvias y temperaturas de templado a fresco para todo el fin de semana (incluidos los feriados de carnaval), la alternativa a la playa, el chapoteo, la natación y el surf en el mar es sumergirse en la lectura. En todas las localidades de la costa atlántica hay al menos una librería, incluso alguna improvisada en un local de diarios y revistas, con libros usados y saldos editoriales a precios accesibles. Novelas, cuentos, ensayos e historietas que adquirir si faltaron los suficientes ejemplares en el bolso o como suvenires para sumar de regreso a la biblioteca personal.

El Túnel Libros

Ubicada en la avenida Enrique Shaw 87, esta librería pinamarense cumple veinte años en 2021. Mirta Álvarez, librera, dice que no hay excusas para no leer. “Tenemos mesas de saldos con precios increíbles, desde 150 pesos en adelante, y novedades, que rondan los mil”. Según cuenta y pese a las noticias de fiestas clandestinas y peleas entre ebrios que ocuparon los canales de noticias, el verano en Pinamar estuvo tranquilo. “La gente se fue adaptando de a poco a los protocolos -agrega-. Fue un verano atípico”. Entre los best sellers de El Túnel figuran La traición, de Jorge Fernández Díaz; El duelo, de Gabriel Rolón; Desobediencia civil y libertad responsable, de Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré; La villa de las telas, de Anne Jacobs, y La sangre manda, de Stephen King. Abre a las 9 y cierra a las 21.

Refugio para lectores: El Túnel Libros, en Pinamar Diego Medina

Polo Norte

En la “Perla del Atlántico” hay varias librerías. Una de las que se puede visitar con o sin brújula es Polo Norte, “un café cultural”, como la define Laureano Guida. Está ubicada en la avenida Tejedor 164. Las ventas, informa el librero, fueron normales en un verano con varios días de lluvia y nubes, en la playa, y mesas de libros separadas por razones de distanciamiento, alcohol en gel y lectores con barbijos a causa de la pandemia. “Nos interesa difundir la lectura y el conocimiento -dice el librero-. Este año no pudimos hacer shows ni talleres, pero recibimos a muchos clientes y turistas”. Además de los libros que encabezan la lista de best sellers en diarios y páginas web, se vendieron algunos títulos de autores marplatenses, como Historia trágicas de Mar del Plata e Historias ocultas de Mar del Plata, ambos de Alfredo Saizar, publicados por Ediciones Pilusita.

Polo Norte, un "café cultural" a pocas cuadras de la rambla marplatense Mauro V. Rizzi

Fray Mocho

Otra librería marplatense, a pocos metros del shopping Paseo Diagonal (otro lugar obligado para los días de lluvia). “Vendemos mucho online para nuestros clientes habituales; algunas son personas de riesgo”, dice Emilia a LA NACION. Nada de lo digital es ajeno a Fray Mocho, que tiene cuenta en Instagram y Facebook, y recibe encargos por WhatsApp. En la librería, situada en Belgrano 2877 y abierta de 9.30 a 22, pueden entrar siete personas a la vez. Dispone de un amplio sector destinado a la literatura infantil. Entre los best sellers de la temporada están, además de Fernández Díaz y Rolón, Una historia del conurbano, de Pedro Saborido; La tía Cósima, de Florencia Bonelli, y el ensayo de una politóloga feminista y marplatense: Mal(Educadas), de María Florencia Freijo.

La librería Fray Mocho, en Mar del Plata, tiene un millón de libros Mauro V. Rizzi

Libros Dany

Esta clásica librería sanbernadina tiene una historia de tres décadas. En Chiozza 1997 se ubica la sede conocida por todos aquellos que veranean en San Bernardo. Hay otra en Chiozza 3015 e incluso una pequeña sucursal frente a la plaza General Pueyrredón, más conocida como la plaza de Flores, en Cayetano Rodríguez 9. Consultada por LA NACION, Julieta, una las empleadas de la librería, informó que en este verano se vendió bien y de todo un poco: clásicos, libros esotéricos, historietas, ensayos y relatos de Gabriel Rolón, Virginia Woolf, Florencia Bonelli, Florencia Canale y “muchas ofertas infantiles”. “De chica cuando veraneaba en San Bernardo venía a canjear mis Condorito y ahora trabajo acá”, confiesa. En la vereda de Libros Dany hay un banco para sentarse a hojear los libros recién comprados, que pueden ser nuevos, usados y de saldo. Abre temprano, a las 9, y cierra a la medianoche.

Un local que rinde tributo a la poeta desde el nombre

Alfonsina Libros

Esta librería que rinde homenaje a la poeta Alfonsina Storni en Villa Gesell se ubica en el 451 de la avenida 3. Hay otras sucursales, que abren solo en verano, en Valeria del Mar, Mar Azul y Pinamar. José Roza, el propietario, contó a LA NACION que en esta temporada pandémica se vendió bastante bien, aunque no se llegó a recuperar el costo de los aumentos de precios de los libros. Con un nivel de ocupación hotelera en Gesell del 40%, dice el librero, y por ende con expectativas no muy altas, el objetivo se cumplió. Las ventas de los títulos de los grandes sellos (de autores como Bonelli, Fernández Díaz, Rolón y Claudia Piñeiro) se mantuvieron firmes, e incluso faltaron ejemplares. Otros cuatro autores que convocaron a lectores veraniegos fueron el historiador Daniel Balmaceda, la narradora Mariana Enriquez, la inclasificable Ludovica Squirru y el estadounidense John Katzenbach, célebre por sus thrillers.

Oliverio

Además del bosque energético y los paseos para niños, en Miramar hay varias librerías, entre ellas la joven Oliverio, ubicada en la calle 18 al 1079. “Cálida, pequeña y hermosa”, según Silvia, una lectora porteña de paseo por la costa atlántica, la librería es muy activa en Instagram (oliverio_tiendadelibrosmiramar). Si no llueve, el librero a cargo saca un cajón de libros a la vereda para que los lectores puedan rebuscar a gusto al aire libre. A diferencia de sus colegas costeras, la especialidad de Oliverio no son las novedades ni los best sellers sino los libros de editoriales independientes, los de narrativa extranjera y ensayo. Ejemplares con la firma de autores como Haruki Murakami, Simon Reynolds, Fernanda García Lao, Leo Maslíah y Edgardo Cozarinsky relucen entre estantes. También hay libros para niños.

Oliverio, pequeña y cálida librería en Miramar Facebook