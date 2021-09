Apoyo y solidaridad de intelectuales en repudio a la persecución política a Sergio Ramírez en Nicaragua

Desde que anoche se conoció el pedido de arresto del célebre escritor nicaragüense Sergio Ramírez por “menoscabo a la integridad nacional”, que el régimen de Daniel Ortega ordenó en el marco de una ola de operaciones judiciales contra críticos y opositores, el mundo intelectual manifestó su apoyo y solidaridad con el escritor y exvicepresidente.

El propio Premio Cervantes, de 79 años, que se encuentra fuera de Nicaragua desde junio y es blanco de una persecución a críticos de la dictadura, grabó un mensaje en video que se viralizó en redes sociales: “La familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia”. Y luego agregó: “Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder”. Ramírez recordó que en 1977, otra dictadura, la de Anastasio Somoza, lo había acusado “de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra”. Según la fiscalía, el novelista habría recibido a través de la Fundación Luisa Mercado (que preside) dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, destinado para fines ajenos a esa institución.

El lunes, Ramírez mantendrá un diálogo por streaming con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa en el marco de Centroamérica Cuenta Cortesía Oficina de Sergio Ramírez

En la Argentina, escritores e intelectuales como el exsecretario de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, Santiago Kovadloff, Miguel Wiñazki, Claudia Piñeiro, Federico Andahazi, Josefina Delgado, Guillermo Martínez, el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, y Marcelo Gioffré, entre otros, se manifestaron en defensa de Ramírez. Sin éxito, LA NACION intentó comunicarse con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, para consultarlo sobre este grave episodio.

El exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto expresó en Twitter su solidaridad con el escritor, “nueva víctima de la dictadura fascista de Daniel Ortega en Nicaragua”, y amplió a LA NACION: “Es una constante en todos los regímenes populistas la persecución a los que disienten, a los que expresan sus ideas con libertad: pasa en los populismos de derecha, pasa en los populismos de izquierda. No podemos quedar en silencio. Ortega se convirtió en un dictador y nada de aquello con los que tantos intelectuales soñaron, entre ellos Sergio Ramírez, quedó en pie. Nada. Toda mi solidaridad con Sergio, con los perseguidos en Nicaragua y con todos los que se enfrentan con coraje contra una dictadura. No hay que tener eufemismos: se trata ya de una dictadura. Espero que nuestro gobierno argentino diga lo que tiene que decir, condene lo que tiene que condenar y deje de actuar con un silencio cómplice”.

Mi solidaridad absoluta con el escritor Sergio Ramirez, y repudio la violencia de estado ejercida sobre él y otros ciudadanos de Nicaragua. pic.twitter.com/3ogXsDrTim — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) September 9, 2021

La escritora Claudia Piñeiro se refirió al pedido de detención del Premio Cervantes y exvicepresidente nicaragüense. “Repudio la violencia de estado ejercida sobre él y otros ciudadanos de Nicaragua”, escribió en su cuenta de Twitter la autora de Catedrales. “Hace tiempo que estoy muy atenta a lo que pasa tanto con Sergio Ramírez como con Gioconda Belli y sus familias, que va llegando, irremediablemente, a una situación de alto riesgo para todos ellos -agregó Piñeiro, en diálogo con este diario-. La comunidad internacional debe mantenerse en estado de alerta ante lo que está sucediendo en Nicaragua. Nosotros, personas de letras, debemos además sostener los discursos de quienes hoy, como Ramírez, intentan ser silenciados por medio de violentas prácticas de parte del gobierno de Nicaragua. Así como demandarle a nuestros propios gobiernos una posición clara y de contundente condena a la prácticas antidemocráticas del presidente Ortega”.

Total apoyo al escritor nicaragüense @sergioramirezm y un repudio absoluto a los ataques a la libertad de expresión en cualquiera de sus formas. Es gravísimo lo que está pasando en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega. pic.twitter.com/TI83karMuH — Enrique Avogadro (@eavogadro) September 9, 2021

El escritor Guillermo Martínez, que se halla de viaje, hizo llegar su apoyo al nicaragüense. “Quiero darle toda mi solidaridad a Sergio Ramírez, uno de mis héroes de juventud durante la revolución sandinista y a quien conocí personalmente después -señaló-. Me parece muy triste y condenable esta persecución, y me uno al reclamo internacional para que no acallen su voz”. Asimismo, Josefina Delgado repudió este hecho. “Gran escritor nicaragüense, ha visitado varias veces Buenos Aires. Repudiamos hoy la acción de la fiscalía de su país, que pide su extradición y allanaría su casa. ¿Su delito? No renunciar a la lucha contra las dictaduras, como ya lo hizo desde el FLN contra la de Somoza. Y hoy quienes se oponen a la dictadura de Daniel Ortega están presos. En su literatura ya lo demuestra: La fugitiva, Ya nadie llora por mí, Adiós muchachos. Porque es un hombre libre que se pronuncia a favor de la libertad, denunciamos este oprobioso accionar, sin justificativos”.

Amigo de Sergio Ramírez, el ensayista, académico y poeta Santiago Kovadloff expresó su solidaridad Santiago Cichero/AFV

También el académico Santiago Kovadloff, amigo de Ramírez, se manifestó al respecto. “Silenciar a Sergio Ramírez es un viejo propósito de Daniel Ortega -indicó Kovadloff a LA NACION-. Desde que el escritor se apartó de su gobierno por considerar que traicionaba los ideales de la revolución nicaragüense, la confrontación entre ellos no hizo más que radicalizarse. Ramírez ganó el premio Cervantes, el más alto de nuestra lengua otorgado a quienes honran la a palabra. Ortega se instaló en el trono de una dictadura, el sitial más alto para quienes la corrompen. El primero orientó su vida hacia el diálogo y la democracia. El otro, hacia el monólogo y la autocracia. Es cierto: Ramírez no puede regresar a Nicaragua sin comprometer su libertad y su vida. Pero quienes lo valoramos y compartimos sus ideales éticos y políticos sabemos que Nicaragua, la que amamos tantos de nosotros, está donde él está. Con él y representada por él. Hoy Sergio Ramírez suma un galardón más a los muchos que ya tiene: la dictadura de Ortega lo acaba de reconocer como su enemigo”.

Con la orden de detención del escritor Sergio Ramírez, la dictadura nicaragüense (a la que la Argentina se abstuvo de condenar en la OEA) llegó demasiado lejos. Todo el mundo civilizado debe pedir que esos tiranos se vayan.

pic.twitter.com/Wm5bPfxxSy — marcelo gioffre (@marcelogioffre) September 9, 2021

El filósofo y ensayista Miguel Wiñazki también respondió las consultas de este diario. “Con la lucidez de siempre, Ramírez señaló tras las burdas acusaciones de lesa monstruosidad que atormentan a Nicaragua una verdad realísima y sangrante: ‘Las dictaduras carecen de imaginación’ -dijo el autor de La posnormalidad-. Ese vacío mental tiránico ataca al lenguaje de la libertad que Ramírez ha desplegado a través de toda su obra literaria, ensayística y periodística. Persiguen, encarcelan y censuran como hacía Stalin y tantos otros. Quieren cortarle la lengua a Ramírez y a todos los que no repliquen el cuadriculado catecismo oficial. Es imposible. Las palabras son aladas, Ramírez es libre por definición aunque lo encarcelen. Como él escribió para describir la potencia del idioma español: ‘Una lengua que vive del atrevimiento porque desprecia los límites’. Es el atrevimiento de la resistencia al caudillismo verticalista y represor; es el desprecio a esas fronteras que pretenden encerrarnos a todos en la obediencia. Ortega no va a poder encerrar a Ramírez aunque lo encierre, porque Ramírez tiene el atrevimiento primordial que tanta falta hace; no calla, refuta al silencio, y se hace oír. Nadie debe permitir que lo toquen, que lo encadenen, ni que lo vituperen siquiera”. Para Wiñazki, el libre albedrío del escritor es un imperativo de la sociedad moral universal y su mensaje, “como el de Cervantes, es nuestra esperanza”.

El ensayista Marcelo Gioffré brindó un testimonio elocuente sobre la situación que atraviesa la Nicaragua de Ramírez. “Este matrimonio de tiranos religiosos de hoy, Ortega y su mujer Murillo, luchó en los años 70 y 80 contra la dictadura de Somoza junto con todos los que hoy encarcelan o buscan exiliar, como el gran escritor Sergio Ramírez, autor de ese libro que lleva un título que evoca a Rubén Darío, Margarita está linda la mar -dijo Gioffré-. Pero hoy se ha convertido en una dictadura tan o más cruel, ha suprimido la democracia y comete estos encarcelamientos porque con un candidato opositor en serio nunca podría ganar, y probablemente para después negociar la liberación a cambio de silencio, impunidad y corrupción. Lo más grave es que la Argentina se abstuvo en la OEA de condenar a estos sátrapas bajo la falsa premisa de la no intromisión. Han llegado muy lejos. Todo el mundo civilizado debe exigirles a esos dos tiranos que se vayan y terminen con esta atrocidad. La Nicaragua ‘dulce’ de Cortázar se ha convertido en la Nicaragua ‘amarga’ de dos criminales”.

También el escritor Federico Andahazi, que manifestó su repudio a la detención del Premio Cervantes 2017, se mostró a la espera de un manifiesto rechazo público del gobierno argentino que, por el momento, no se difundió.

Mi más enérgico repudio al pedido de detención de Sergio Ramírez, Premio Cervantes de literatura, por parte de la dictadura nicaragüense. Los escritores no podemos ser cómplices de semejante ataque a la libertad de pensamiento. Esperamos el rechazo del gobierno argentino. — Federico Andahazi (@andahazi) September 9, 2021

El lunes empieza Centroamérica Cuenta, festival que dirige Sergio Ramírez. A las 19 de España (las 14 en la Argentina) se podrá seguir por streaming el diálogo entre Vargas Llosa y Ramírez. Un Nobel y un Cervantes. Este evento se celebra siempre en un país de Centroamérica, pero en esta ocasión será Madrid quien lo acoja, por motivos de convulsión política.