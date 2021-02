Ariana Harwicz fue bloqueada en Twitter por escribir el título de su libro “Matate, amor”

Otro caso extremo de corrección política hizo que ayer Twitter bloqueara la cuenta de la escritora argentina Ariana Harwicz por escribir en un posteo el nombre de su primera novela, Matate, amor, alegando que promovía el suicidio, lo que la autora catalogó como “un mecanismo de coerción ideológica, con las pautas y coordenadas propias del liberalismo y del capitalismo”.

”Ayer mi cuenta fue bloqueada por ‘promover el suicidio’ + ‘incitar a la automutilación’ al escribir el título de mi novela. Me enviaron una lista de centros para evitar que me suicide. A la mexicana Margo Glantz también la bloquearon por solidarizarse”, denuncia hoy la argentina en su cuenta @ArianaHar, nuevamente operativa.

Ayer mi cuenta fue bloqueada por 'promover el suicidio' + 'incitar a la automutilación' al escribir el título de mi novela. Me enviaron una lista de centros para evitar que me suicide. @Margo_Glantz se solidarizó, y la bloquearon. ¿Alguien tiene la lista de palabras permitidas? pic.twitter.com/v9kiZAI1B0 — Ariana Harwicz (@ArianaHar) February 5, 2021

“No me había pasado nunca antes. Creo que es la lógica del poema de Bertolt Brecht, ‘Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde’. Es la lógica del terror político de las dictaduras, del fascismo. Aunque no estoy diciendo nada nuevo: el mecanismo de presión ideológica, de coerción, el ambiente de presión existe, con las pautas y las coordenadas propias del liberalismo y del capitalismo”, dijo Harwicz en diálogo con Télam, desde el pueblo francés donde reside.

La autora ( Buenos Aires, 1977) escribió un tuit ayer con el título de su libro de 2012, que fue candidato al prestigioso Premio Man Booker y adaptado al teatro en nuestro país, en la que narra de manera descarnada la experiencia violenta de reformular los vínculos familiares y el amor. ”Respondí a un tuit comentando algo de la protagonista de mi novela y me bloquearon la cuenta temporalmente. El algoritmo entendió una supuesta promoción del suicidio y de la automutilación. Ahora volví, pero le pasó a otras personas que tuitearon el nombre de mi novela, como a la escritora mexicana Margó Glantz”, relató la autora de Degenerado, entre otros títulos.

”Algunos podrán pensar que, bueno, se trata de esquivar los algoritmos que causan problemas, o que se trata de saltear una letra y poner en su lugar una X. ¿Qué puedo decir nuevo? Ya lo dije varias veces, esto es el mismo régimen bajo el cual tienen que escribir los autores hoy, en otra escala”, sostuvo. ”No es una editorial, pero es parecido a una editorial; es el mismo sistema, con pautas trazadas desde el punto de vista de la ideología, con palabras que se permiten y palabras que no, so pretexto de no ofender, no insultar, no incitar a la violencia, al suicidio, al racismo, a la automutilación. Sigue siendo falta de libertad, sea Facebook, Twitter o una editorial en cualquier parte del mundo”, precisó.

La autora, en el centro, con Marilú Marini y Érica Rivas, protagonistas de "Matate, amor", la adaptación teatral Santiago Filipuzzi - LA NACION

Colegas y lectores de Harwicz respondieron en la misma red social. Algunos con ironías como “Mi algoritmo es demasiado literal” o “Nos quieren matar de corrección política”. La escritora Claudia Piñeiro también reaccionó frente al bloqueo de la cuenta: “Lo peor de todo es que denunciás que mandan mensajes aludiendo a Hittler (aplicado a tu persona) o a Falcón verdes (qué te pasarán a buscar) y no hacen nada. Eso no les parece agresión ni peligro ni violencia”.

