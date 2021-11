Arte híbrido y mutante: la nueva sorpresa de Beeple, el tercer artista vivo más cotizado del mundo

Una obra de arte híbrida y mutante. Eso es Human One, la primera pieza física creada por Beeple, impulsor del boom de los NFT al lograr este año un récord de 69,3 millones de dólares para una obra de arte digital. Convertido así en el tercer artista vivo más cotizado del mundo, el diseñador estadounidense Mike Winkelmann volverá a sorprender esta noche en un remate que marcará otro hito.

Ofrecida en Christie’s de Nueva York por valor estimado en 15 millones de dólares –monto que podrá pagarse también en criptomonedas-, la “escultura digital” está contenida en una estructura de más de dos metros de altura. Sus cuatro lados, conformados por pantallas led de 16K de resolución interconectadas, muestran en tres dimensiones lo que Beeple define como “el primer ser humano nacido en el Metaverso”: un hombre con casco de astronauta en una caminata constante, de día y de noche. Es decir, una suerte de versión digital y dinámica de El hombre que camina, escultura realizada hace seis décadas por Alberto Giacometti.

Cómo es Human One, la obra de Beeple

El paisaje distópico que gira a su alrededor cambiará mientras viva el artista, ya que las computadoras integradas en la base de la escultura y un “contrato inteligente” permitirán que el video acuñado como NFT (Token No Fungible) se alimente al azar de sus creaciones visuales a través de la cadena de bloques Ethereum.

“En el transcurso de su vida, Beeple tiene la intención de agregar y desarrollar sin problemas este conjunto de imágenes en respuesta a los eventos actuales -anunció la casa de subastas en un comunicado-, creando una obra de arte eternamente contemporánea”. De esta manera se explora el potencial único de lo digital y de los NFT, que permiten garantizar la propiedad y autenticidad de este tipo de obras.

Ofrecida en Christie’s de Nueva York por valor estimado en 15 millones de dólares, es una “escultura digital” contenida en una estructura de más de dos metros de altura Gentileza Christie's

Esto hará posible, según el artista, que “el mensaje y el significado de esta pieza continúen evolucionando” con el tiempo. “Si bien una obra de arte tradicional se parece más a una declaración finita, congelada en el tiempo en el momento en que se realizó –observó Winkelmann-, la capacidad única de esta obra de arte para actualizarse la hace más parecida a una conversación”.

En febrero último Everydays: the first 5000 days (Todos los días: los primeros 5000 días), un collage inmaterial creado a diario desde 2007 por Beeple, fue lanzado al mercado online por Christie’s con una base de cien dólares. En solo diez minutos, las ofertas alcanzaban el millón. Semanas más tarde, el sitio web de la casa de subastas corrió el riesgo de colapsar debido a una encendida puja que abarcó ofertantes de once países y una audiencia online de 22 millones de personas.

El paisaje distópico que gira a su alrededor cambiará mientras viva el artista Gentileza Christie's

La oferta final de 69,3 millones de dólares, realizada por un misterioso inversor de criptomonedas que se hace llamar MetaKovan, convirtió a la obra en la tercera obra más cara vendida por un artista vivo, después de las de Jeff Koons y David Hockney. “Nunca hubiera tenido los medios económicos para hacer un trabajo como Human One -señaló Beeple en una entrevista con Noah Davis, jefe de arte digital y ventas online de Christie’s-. Lo que me emociona es que tengo un plan para ello, pero también que no sé hacia dónde se dirige. Es confiar en un artista de una manera en que los coleccionistas nunca antes lo habían hecho”.

Everydays: the first 5000 days (Todos los días: los primeros 5000 días), subastada en Christie´s en marzo último por 69,3 millones de dólares BEEPLE / CHRISTIE'S

“La presión sobre los artistas de todo tipo para que se superen a sí mismos después de un éxito masivo puede ser abrumadora –dijo por su parte este último-. En el caso de Mike, prácticamente sacó a todo el mundo del arte fuera de su eje a principios de este año, por lo que no puedo imaginar cómo debe sentirse ese peso, el de las expectativas de esta enorme audiencia global. Pero sí sé que con Human One, y contra todo pronóstico, Mike ha logrado algo histórico (nuevamente)”.