Esta bella durmiente de rostro azul pálido reposa en un sarcófago de cristal. La quietud de su cuerpo cubierto por ropajes blancos y vaporosos y la placidez de su expresión distendida remiten a un mundo onírico que difiere de la realidad de su entorno. Está emplazada en el centro del Edmond J. Safra Fountain Court, en Londres, y es una imponente escultura que la artista británica Tai Shani ha bautizado The Spell, hechizo o ensueño en el que está sumido este ser durmiente, acompañado de una relajante música que contrasta con las inminentes amenazas de catástrofes sociales, políticas y ambientales. La intención de su presencia allí es convocar a que la gente se acerque, la observe y fantasee, como tal vez ella lo esté haciendo, con la posibilidad de un mundo menos acechante, con nuevos horizontes por descubrir. Una invitación a soñar con un futuro mejor.