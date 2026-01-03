El gobierno de Venezuela declaró el “estado de conmoción exterior”: de qué se trata esta medida

El gobierno de Venezuela anunció que se ha declarado en el país el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, una medida contemplada en la constitución. La novedad se conoce en paralelo a la captura de Nicolás Maduro y a su esposa por parte de Estados Unidos, tras una serie de operaciones militares en Caracas y otras ciudades.

Qué es el estado de conmoción exterior que declaró Venezuela tras la captura de Maduro

En un comunicado, el gobierno venezolano dijo que “declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.

La medida está contemplado en el artículo 338 de la constitución venezolana de 1999. Puede decretarse en caso de que un conflicto interno o externo “pongan en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones”.

En ese artículo de la Constitución se lee:

“Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos”.

La captura de Maduro fue celebrada con júbilo por el exilio venezolano. En Florida, Estados Unidos, la comunidad se reunió en Doral, en las puertas del restaurante “El Arepazo”, donde se cantó y se bailó tras la noticia.

La medida le otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para movilizar tropas, restringir derechos civiles, controlar medios de comunicación y adoptar decisiones excepcionales. Sin embargo, no pueden limitarse derechos intangibles como:

Derecho a la vida.

Derecho al debido proceso.

La prohibición a la incomunicación o tortura.

El derecho a la información.

Fue Donald Trump quien anunció este sábado que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Fue luego de una serie de operaciones militares concretadas durante la madrugada contra varios objetivos militares en diferentes ciudades venezolanas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó el mandatario en la red Truth Social.