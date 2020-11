Camila Sosa Villada ganó el premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

La escritora Camila Sosa Villada, autora de Las malas Crédito: Camila C Catalina Bartolome

Una buena noticia para las letras argentinas llegó esta mañana desde el país de Elena Garro y Juan Rulfo. La escritora cordobesa Camila Sosa Villada resultó ganadora del prestigioso Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que concede la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además de los laureles, la autora recibirá diez mil dólares. El jurado integrado por las escritoras mexicanas Ana García Bergua y Ave Barrera y el editor y ensayista venezolano Daniel Centeno Maldonado otorgó el premio a la escritora argentina por su novela Las malas, coronando un año exitoso para esta historia protagonizada por un grupo de travestis cordobesas. La primera novela de Sosa Villada fue publicada por Tusquets en 2019, se tradujo a varios idiomas y será adaptada al formato de serie.

Una escritora rebelde como sor Juana estaría feliz con la novela que ganó el premio este año. "Estoy enamorada de ese país y ese país está enamorado de mí -dijo la escritora a LA NACION esta mañana, con su tonada mexicana, luego del anuncio de los organizadores de la FIL de Guadalajara-. Esta historia iba a darse en algún momento, quiero a México y creo que México también me quiere a mí. Sé que había ganado desde el viernes pero no lo podía decir; tampoco he podido festejar como yo quiero, que es poniéndome de peda hasta la madre, porque estoy tomando antibióticos". Los que puedan brindarán por ella con un trago de tequila.

Para el jurado, la receta del éxito literario de Las malas se explica porque ha sido "trabajada en el molcajete del oficio y la inspiración". El acta además destaca "la gran destreza narrativa, la originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata". Como saben aquellos que leyeron la novela de Sosa Villada, el jurado destaca que es un texto "rudo y a la vez hermoso", y que ese extraño equilibrio "lo convierte en una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención". Las malas se impuso a otras 67 candidaturas provenientes de la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

"Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles, pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe, para devolver la primavera al mundo", se lee en la novela de la escritora cordobesa, que este año dio a conocer una nueva versión de su libro de poemas La novia de Sandro (Tusquets), publicado en 2015. Sosa Villada recibirá el premio el miércoles 2 de diciembre, a las 17, en una ceremonia virtual que será transmitida en la página web y las redes sociales de la FIL de Guadalajara, que debido a la pandemia debió suspender la modalidad presencial.

La escritora nació en 1982 en la localidad de La Falda, en las sierras cordobesas. Estudió cuatro años de comunicación social y otros cuatro de la licenciatura de teatro, ambas en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009 estrenó su primer espectáculo, Carnes tolendas. En 2011, protagonizó junto con Rodrigo de la Serna la película Mía, de Javier Van der Couter, y en 2012, la miniserie La viuda de Rafael, que emitió la TV Pública. Van der Couter también la dirigió en la obra teatral El bello indiferente, de Jean Cocteau, en 2014. En 2015, Sosa Villada presentó Los ríos del olvido y Despierta corazón dormido/ Frida, y en 2017, El cabaret de la Difunta Correa. Su ensayo autobiográfico El viaje inútil fue publicado en 2018 por Ediciones DocumentA/Escénicas. Y a fines de 2019, presentó en la Biblioteca Soy de Página/12 su segunda novela: Tesis para una domesticación. Durante los primeros meses de la cuarentena, la conductora Elizabeth Vernaci leyó a la audiencia del programa La Negra Pop varios capítulos de Las malas.

La novela premiada en México reivindica la furia y la alegría de ser travesti, aun en una sociedad conservadora y represiva. Es la primera vez en la historia del Sor Juana Inés de la Cruz que una novela escrita por una travesti se lleva el premio, que ganaron autoras como las chilenas Lina Meruane y Nona Fernández, las mexicanas Margo Glantz, Ana García Bergua y Cristina Rivera Garza, las españolas Clara Usón y Almudena Grandes (2011), y varias argentinas, entre ellas Claudia Piñeiro, Tununa Mercado, Perla Suez y Sylvia Iparraguirre. En 2019, también se premió a una escritora argentina, María Gainza, por La luz negra.

Como muchos libros narrados en primera persona, el de Sosa Villada también fue leído como si fuera una recreación autobiográfica. "Al principio salí a aclarar que esto no era mi vida, hasta que al final, ante preguntas del tipo '¿Esto pasó así?', yo opté por responder: 'Mira, eso no te lo voy a contestar, yo quiero colaborar con el misterio, no con la obviedad'. Hay poca lectura, ¿no? Yo he leído muchísimos libros de escritores que narran en primera persona, incluso algunos que están basados en vidas reales, y nunca se me ocurriría preguntarles eso", declaró la escritora en una entrevista con este diario.

Creado por la escritora, investigadora y editora nicaragüense Milagros Palma, el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento que se otorga a la autora de una novela publicada en español un año antes de la entrega. El listado completo de las ganadoras, al que este año debe sumarse el de Sosa Villada, es el siguiente: María Gainza (2019), Clara Usón (2018), Nona Fernández, (2017), Marina Perezagua (2016), Perla Suez (2015), Inés Fernández Moreno (2014), Ana García Bergua (2013), Lina Meruane (2012), Almudena Grandes (2011), Claudia Piñeiro (2010), Cristina Rivera Garza (2001 y 2009), Gioconda Belli (2008), Tununa Mercado (2007), Claudia Amengual (2006), Paloma Villegas (2005), Cristina Sánchez-Andrade (2004), Margo Glantz (2003), Ana Gloria Moya (2002), Sylvia Iparraguirre (1999), Silvia Molina (1998), Laura Restrepo (1997), Elena Garro (1996), Tatiana Lobo (1995), Marcela Serrano (1994) y Angelina Muñiz-Huberman (1993).

