Cerrado por fútbol: museos, teatros, centros culturales y librerías modifican sus actividades de domingo

Este domingo a la tarde, cuando se juegue la gran final entre las selecciones de España y la Argentina en Nueva York, los habitués culturales tal vez experimenten síntomas del “síndrome Beatriz Sarlo”; en entrevistas, la intelectual y escritora contó que, en momentos decisivos de algunos Mundiales de Fútbol, quería recorrer colecciones de museos. Eso será imposible en la ciudad de Buenos Aires, al menos desde las 14.

La Secretaría de Cultura de la Nación informó que espacios con programación artística como el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y el Teatro Cervantes permanecerán cerrados. En cambio, los museos nacionales -del Cabildo al Museo Histórico Nacional, y del Malvinas al Bellas Artes- abrirán de 11 a 14. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502) estará abierta en su habitual horario dominical, de 12 a 19.

Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires comunicaron que la programación cultural se adaptará al horario de la final y los previsibles festejos, gane quien gane.

La Usina del Arte estará abierta hasta las 13.30 y mantendrá en su programación el ciclo Música de Cámara, que presentará un recital de canto y piano con la soprano Silvina Suárez, el tenor Ricardo González Dorrego y la pianista Malena Levin; empezará a las 11.30 y las entradas se podrán retirar desde las 11 h en la sede de Agustín R. Caffarena 1. También se mantendrá la función de Churumbé: Folklore para infancias en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) prevista para las 12.

Para quienes quieran "matar" la ansiedad con arte contemporáneo, el Museo Moderno, en San Telmo, abrirá el domingo de 11 a 14.30 Soledad Aznarez

El Teatro Colón (Cerrito 628) modificará el horario de la función de Alice’s Adventures in Wonderland, prevista para las 17; se hará a las 11. El Planetario Galileo Galilei, en el Parque Tres de Febrero, abrirá de 10 a 12.30 y adelantará todas las actividades con entrada previamente adquirida para el Día D. El Museo Moderno (Av. San Juan 350) estará abierto de 11 a 14.30. Los espacios que integran MuseosBA abrirán de 11 a 13.

El Palacio Ceci (Av. Lincoln 4300) ofrecerá una visita guiada a las 11; la Torre Monumental, en Retiro, funcionará de 9 a 14 y el Museo de la Imaginación y el Juego (Av. de los Italianos 851), de 10 a 13 h. Las bibliotecas de la ciudad también estarán abiertas, aunque no contarán con programación especial.

En el Centro Cultural Recoleta, cerrado por finalísima, la función de Melocotón Pajarito se reprogramará para una fecha que será informada próximamente. La Feria de Mataderos y la de San Telmo suspenderán su programación y permanecerán cerradas todas las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Quedarán suspendidas las actividades programadas en el Circuito de Espacios Culturales.

La Fundación Proa, en La Boca, no abrirá sus puertas, pero Fundación Andreani (Av. Pedro de Mendoza 1987) sí, de 12 a 15. El Museo de Arte Contemporáneo (Av. San Juan 328) abrirá de 12 a 14.30 y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415), de 10 a 14.

La Feria del Libro Infantil y Juvenil -que hasta el 2 de agosto se desarrolla en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2099), de 14 a 20, con entrada libre y gratuita- ese día estará cerrada para que los chicos griten los goles en sus casas.

La librería El Ateneo Grand Splendid, en la avenida Santa Fe, estará cerrada el domingo Ricardo Pristupluk

El domingo tampoco será el día indicado para salir a comprar libros, ni siquiera las biografías de Messi o Scaloni. El Ateneo-Grand Splendid no abrirá sus puertas, y toda la cadena de librerías Cúspide cerrará a las 15. Los locales de Estación Libro que tienen locales en shoppings probablemente cierren por el partido. Losada, Fedro y Céspedes, entre otras, no abrirán y Naesqui (14 de Julio y Charlone) cerrará a las 14.30, después de un brunch mundialista con los lectores.