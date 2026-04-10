Cita en la capital cordobesa: más de 120 editoriales del país se reúnen en la Feria Tilde, con escritoras invitadas

Este fin de semana hay cita de lectores, editores y libreros en la capital cordobesa: sábado y domingo, de 16 a 21.30, en el Centro Cultural Córdoba (Poeta Lugones 401), tendrá lugar con entrada libre y gratuita la nueva edición de la Feria Tilde, de la que participarán más de 120 editoriales de todo el país. Además, se programaron charlas, presentaciones de libros y entrevistas a escritoras, actividades para chicos y una propuesta musical.

Viajarán hasta la Docta las escritoras Esther Cross, la chilena Elvira Hernández, Alejandra Kamiya, María Gainza, Camila Vázquez, Sofía de la Vega y Paulina Cruzeño. Tilde está organizada por las editoriales cordobesas Los Ríos y Caballo Negro, y cuenta con el auspicio de Imprenta Gráfica del Sur, Sindicato de Maravillas, librería Quade, Livriz, Agencia Córdoba Cultura y la Legislatura provincial.

La Feria Tilde de editoriales convoca a lectores de todo el país

En esta ocasión, la provincia invitada de honor es Entre Ríos, que tendrá un stand especial y un muestrario de las editoriales provinciales.

“Es para destacar la participación de más de 120 sellos editoriales que vienen desde distintos lugares del país, desde localidades alejadas de las ciudades más importantes, lo que significa una presencia muy diversa de los perfiles editoriales de cada región, con catálogos únicos que no se repiten -dice a LA NACION la editora Tamara Pachado, de Los Ríos-. Eso fortalece muchísimo nuestra presencia y nuestra economía, y al mismo tiempo es importante para los lectores y los libreros, que vienen de diferentes lugares a hacer compras y a encontrarse con materiales que en muchos casos están en librerías y en otros casos no. Es una propuesta muy rica hacia adentro y hacia afuera”.

Para Pachado, la Feria Tilde es una forma “muy virtuosa de generar comunidad en torno a un mercado de libros en el sentido más antiguo, porque es solamente la exposición de los libros, no hay banners, no hay estantes, no hay remeras, no hay tacitas; hay libros”. Los organizadores informaron que el alquiler de un stand equivale, aproximadamente, al precio de tres libros y que la provincia solo facilitó el espacio físico.

“Por último, resulta importante las asociaciones que hacemos con otros ámbitos culturales, como el gastronómico, el teatral, el de la música, con los artistas que contratamos -señala-. Y con las escritoras invitadas y las personas que convocamos para moderar las mesas, a las que por supuesto se les paga, y que trabajan muchos días para poder venir y coordinar una mesa, pensar una entrevista, una conversación pública. Es una apuesta también por inyectar de capital económico y simbólico al circuito de la cultura”.

Este sábado a las 17:30, se hará una lectura de la obra poética de Oscar del Barco coordinada por Sebastián Maturano; a las 19, Elvira Hernández (que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2024 y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2018) leerá poemas de su antología poética Un telegrama al futuro (novedad de Caballo Negro que se encontrará en la Feria del Libro porteña) y luego conversará con Cecilia Pacella. A las 20:30, la escritora y crítica de arte María Gainza conversará con el artista Elián Chali. A las 23, en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326), habrá música en vivo con Laboratorio de Cuarteto Digital, además de pizza y vermú.

El domingo a las 16:30 se hará un taller de libros para pequeños editores, a cargo de la editora Julieta Benedetto; a las 17:30 se realizará una lectura con invitados de obras y libros editados por el editor Alberto Burnichon (secuestrado y asesinado el 24 de marzo de 1976), coordinada por Magdalena González Almada. A las 19, tendrá lugar una mesa de debate con las escritoras Camila Vázquez, Sofía de la Vega y Paulina Cruzeño, con coordinación de Eloísa Oliva. Y a las 20:30 se llevará a cabo una conversación pública entre Alejandra Kamiya y Esther Cross, coordinada por Juan Manuel Conforte.