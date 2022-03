Claudia Piñeiro, nominada al Premio Booker International por “Elena sabe”

Al que madruga Dios lo ayuda. Eso debe haber pensado esta mañana la escritora Claudia Piñeiro, cuando poco después de las seis de la mañana se anunció desde Londres la lista de los trece libros nominados para el Premio Booker International. La traducción al inglés de la novela Elena sabe, a cargo de la estadounidense Frances Riddle y publicada en 2021 por el sello Charco Press (que dirige una argentina, la traductora Carolina Orloff), figura entre las candidatas al premio que elige la mejor obra narrativa de lengua extranjera traducida al inglés.

Desde 2016, el Booker International premia la tarea de escritores y traductores con 50.000 libras, que comparten el autor y el traductor del libro ganador. Los autores y traductores preseleccionados recibirán 2500 libras esterlinas cada uno. Entre los autores nominados hay tres latinoamericanos, una Premio Nobel (Olga Tokarczuk) y dos ganadores del Booker International: la misma Tokarczuk y David Grossman.

“Es excepcional; en cinco años de vida, Charco Press ya lleva cinco nominaciones -dice Orloff a LA NACION desde Edimburgo-. Die, My Love (Matate, amor) de Ariana Harwicz estuvo en la ‘lista larga’ de 2018; The Aventures of China Iron (Las aventuras de la China Iron) de Gabriela Cabezón Cámara, que llegó a lista de semifinalistas en 2020, y ahora Elena Knows de Piñeiro”. La “lista corta” se anunciará el 7 de abril y el 26 de mayo se conocerán los nombres de los ganadores. En 2021, también Mariana Enriquez, con The Danger of Smoking in Bed (Los peligros de fumar en la cama) ingresó en la lista de semifinalistas. En 2017, Samanta Schweblin había competido en la shortlist con Fever Dreams, como fue titulada la inquietante Distancia de rescate. Hasta ahora, ningún autor de la Argentina ganó el Booker International.

Portada de "Elena Knows", novela de Claudia Piñeiro publicada por Charco Press

Elena sabe, la tercera novela de Piñeiro, es también una las más elogiadas por la crítica. “Estoy muy contenta de que esté haciendo este recorrido -dice la autora a LA NACION-. Es un premio muy importante y estoy feliz de estar en esa lista. Además, es un premio en el que estuvieron nominadas autoras como Harwicz, Schweblin, Cabezón Cámara y Enriquez. Todos estos años alguna escritora argentina viene metiéndose en la lista del Booker. Cuando salió, Elena sabe tocaba temas que todavía no eran tan visibles. Algunos lectores de Las viudas de los jueves tal vez esperaban otra cosa”. En España, la novela -protagonizada por una madre que, pese al avance del párkinson, quiere esclarecer la muerte de su hija- también se lanzó en 2021 y tuvo muy buena recepción de lectores y crítica. “Creo que es un momento más adecuado para el texto, y el hecho de estar en la lista del Booker ya es un premio mayúsculo, porque me permitirá llegar a más lectores”, agrega la escritora, que ya ganó premios como el LiBeraturpreis por Elena sabe y el Sor Juana Inés de la Cruz por Las grietas de Jara, el premio Dashiell Hammett y el Pepe Carvalho, entre otros. Actualmente, trabaja en una “secuela” de su primera novela, Tuya, con el retorno de la protagonista, Inés, quince años después.

Frances Riddle reside en Buenos Aires y trabaja como traductora, escritora y editora. Tradujo al inglés libros de Leila Guerriero, Martín Felipe Castagnet y la chilena Isabel Allende, y colabora con artículos y reseñas en revistas literarias. Elena Knows es su cuarta traducción para Charco Press luego de The German Room (La habitación alemana) de Carla Maliandi, Slum Virgin (La Virgen Cabeza) de Cabezón Cámara y Theatre of War (Escenario de guerra) de la chilena Andrea Jeftanovic.

La editorial Charco Press fue creada en 2016 por Carolina Orloff y el neocelandés Sam McDowell, en Edimburgo. Es una editorial independiente dedicada a la publicación de autores contemporáneos latinoamericanos, que lleva más de treinta títulos publicados, entre los que se incluyen un gran número de autores argentinos como Jorge Consiglio, Federico Falco, Selva Almada, Cabezón Cámara, Maliandi, Ricardo Romero y Sylvia Molloy. En la primavera austral de 2022, Charco Press lanzará un proyecto sobre la reformulación de objetos del British Museum a cargo de diez autores latinoamericanos (entre ellos, dos argentinas: Cabezón Cámara y Dolores Reyes), una iniciativa conjunta con el British Museum, Hay Festival y el sello Anagrama.

Aquí los treces autores nominados al @TheBookerPrizes internacional. Un honor estar en esa lista. Gracias ❤️ https://t.co/c8SxhY2r4P — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) March 10, 2022

Este año, el jurado del Booker International está presidido por el traductor y escritor irlandés Frank Wynne. Lo acompañan la escritora y académica turco-estadounidense Merve Emre, la abogada y escritora zimbabuense Petina Gappah, la presentadora de televisión, escritora y comediante británica Viv Groskop y el traductor y autor singapurense Jeremy Tiang.

La novela de Piñeiro competirá por entrar en la shorlist con Paradais, de la mexicana Fernanda Melchor (traducida por Sophie Hughes); Heaven, de la japonesa Mieko Kawakami (por Samuel Bett y David Boyd); Love in the Big City, del coreano Sang Young Park (por Anton Hur); Happy Stories, Mostly, del indonesio Norman Erikson Pasaribu (por Tiffany Tsao); The Book of Mother, de la francesa Violaine Huisman (por Leslie Camhi); More Than I Love My Life, del israelí David Grossman (por Jessica Cohen); Phenotypes, del brasileño Paulo Scott (por Daniel Hahn); A New Name. Septology VI-VII, del noruego Jon Fosse (por Damion Searls); After The Sun, del danés Jonás Heika (por Sherilyn Hellberg); Tomb of Sand, de la india Geetanjali Shree (por Daisy Rockwell); The Books of Jacob, de la Nobel de Literatura 2018, la polaca Olga Tokarczuk (por Jennifer Croft), y Cursed Bunny, de la coreana Bora Chung, traducida también por Anton Hur.