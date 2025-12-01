La librería “más linda del mundo” cumple 25 años: el Ateneo Grand Splendid inaugura un nuevo espacio

Reconocida internacionalmente como la “más linda del mundo”, el Ateneo Grand Splendid cumplirá sus primeros 25 años desde su apertura como librería, con más de 200.000 ejemplares en sus estantes. Su estructura e historia convirtieron al edificio de avenida Santa Fe en un atractivo turístico del centro porteño, visitado a diario por cientos de personas, muchas de ellas sin intención de comprar, sino de recorrer el lugar.

Como parte de la celebración, El Ateneo inaugurará un nuevo espacio en el tercer piso, cercano a la cúpula. Se llamará “Experiencia Grand Splendid” y abrirá entre fines de diciembre y comienzos de enero, según pudo saber LA NACION. Será un recorrido histórico con actividades inmersivas para conocer el pasado del edificio, que funcionó como cine y teatro. En la antigua sala de ensayo habrá un espacio dedicado a Carlos Gardel y un café decorado con imágenes de la vida cultural del lugar.

Además, en la previa de la apertura y en el marco de las celebraciones por el 25 aniversario, se lanzó una grilla de distintas actividades para el público en general, entre ellas una firma de ejemplares de Gabriel Rolón y el Ciclo Leer YA, dedicado a la literatura juvenil con los mejores autores locales del género.

Reconocimiento

El Ateneo abrió como librería en diciembre de 2000 en el edificio Grand Splendid, remodelado y restaurado. El lugar, visitado por unas 180.000 personas al mes, recibió la Medalla del Bicentenario (2010) y el premio “Testimonio vivo de la memoria ciudadana” (2009). Desde su inauguración se consolidó como espacio de encuentro entre escritores, artistas y lectores. Por sus pasillos pasaron Ernesto Sabato, Paul Auster, Mario Benedetti, Rosa Montero, Mario Vargas Llosa, Fito Páez, Gustavo Santaolalla, Quino, Siri Hustvedt, Wilbur Smith, Arturo Pérez-Reverte, John Katzenbach, Florencia Bonelli, Escalandrum y Soda Stereo, entre otros.

Un emblema histórico

El edificio fue construido en 1903 para funcionar como teatro, tras la demolición de una fábrica de carruajes. Allí abrió el Teatro Nacional Norte, con capacidad para más de 900 personas. En 1919 fue adquirido por Max Glücksmann, quien lo remodeló y lo rebautizó Splendid Theater.

El Teatro Grand Splendid fue diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol y edificado por los arquitectos Pizoney y Falcope. Contaba con cuatro hileras de palcos, quinientas butacas, refrigeración, calefacción y techo corredizo. Bajo un tono arquitectónico ecléctico, se construyó en el frente una marquesina de estilo griego con cariátides que sostenían las balconadas en granito gris del basamento, obra del escultor Troiano Troiani, quien también modeló los dos torsos de mujer sobre el cielorraso a los costados del escenario. La cúpula fue realizada por el pintor italiano Nazareno Orlandi.

Desde sus inicios, el edificio fue un símbolo de modernidad: en 1923 comenzaron allí las primeras audiciones de radiofonía argentina, con Radio Splendid, y en los pisos superiores funcionó el sello discográfico El Nacional Odeón, también de Glücksmann.

En 1924 se realizaron concursos de tango con figuras como Carlos Gardel, Ignacio Corsini, Azucena Maizani y Roberto Firpo —autor del tango “Grand Splendid”—.

El séptimo arte llegó al Splendid en 1926, cuando se estrenó el clásico del cine mudo argentino “Juan sin ropa”. El 12 de junio de 1929 se exhibió “La divina dama”, primera película sonora estrenada en Buenos Aires y protagonizada por la cantante y actriz Corinne Griffith y el tenor Victor Varconi. La última representación a comienzos de los años 70 fue la comedia “40 quilates” en la que actuaron Mirtha Legrand y Arnaldo André.

El cine volvió en 1973. Belleza americana fue la última película exhibida, en febrero de 2000, antes de la transformación del edificio en librería.