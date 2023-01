escuchar

El animal pertenece a la raza bovina Longhorn, que significa “cuernos largos”. La naturaleza se los ha brindado para que los use como defensa. Sin embargo, él se desplaza con tranquilidad e indiferencia, sin ningún vestigio de acechanza o peligro. Bien podría el avión Piper Lance, que días atrás ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en ese campo de Texas, representarle una amenaza, llamarle la atención o hacerle acelerar el paso para huir de la escena. El territorio le pertenece al animal y la aeronave es el invasor imprevisto, un intruso disruptor al que no le corresponde estar reposando allí de espaldas al bovino. No obstante el contraste entre las dos presencias, que la invasión humana no haya provocado inquietud en el animal habla a las claras de una convivencia pacífica que no lo pone en alerta. Bienvenido ejemplo de una postal que sería deseable que cada vez fuera más frecuente.

Temas La historia detrás de la foto