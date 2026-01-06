La leyenda maldita detrás de la catedral donde reposan los restos de los Reyes Magos

Colonia resultó una de las ciudades más perjudicadas tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en medio de una Alemania en declive y el avance arrasador de los Aliados. Pero, para esfuerzo de los combatientes extranjeros, la catedral gótica, una joya de la época Medieval europea, resultó intacta. Además de ser famosa porque allí descansan los restos de los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar), una leyenda lúgubre se esconde tras sus muros, que habla de una maldición hecha por el mismísimo Lucifer hace tantos siglos como los que tiene el edificio.

La Catedral de Colonia, en Alemania, es la más grande en el estilo gótico de todo el mundo (Fuente: Instagram/@koelnerdomofficial)

Los orígenes de la Catedral y la injerencia del Diablo

Cuenta la leyenda que el arquitecto Gerhard Von Ryle hizo un pacto con el Diablo hace más de 800 años para poder construir el templo religioso. Una mañana, mientras descansaba frente a un río cercano a la aldea que hoy es Colonia, vio cómo una roca se transformó en una silueta humanoide.

La figura, con aspecto de demonio, dibujaba sobre la arena una catedral gigante, de una impronta jamás vista para ese entonces. Fue así que el arquitecto, temeroso, pero con intriga, le pidió los planos a Lucifer. Él, a cambio, le pidió su alma, la de su hijo y esposa y terminar el templo después tres años. Por su parte, el Diablo debía construir un acueducto que uniera al pueblo de Eiffel en Francia con Colonia. Von Ryle aceptó con gusto y a los pocos días quedó seleccionado para llevar a cabo tal obra maestra.

La leyenda de la Catedral de Colonia asegura que el Diablo intervino en su construcción y la maldijo (Fuente: Facebook - Por amor al arte)

La edificación demandó 20 años y antes de que Von Ryle llegara a terminarla, descubrió que Lucifer había finalizado primero con el canal de agua hasta las puertas del templo. Había perdido la carrera y sabía que era su final.

Entonces, rápidamente, se lanzó de una de las torres y el Diablo nunca pudo cobrarse la apuesta. Por ese motivo maldijo a la Catedral y la condenó a que su finalización nunca ocurriera. Si eso sucedía, el fin del mundo sería pronto. De ese modo, los primeros cimientos se levantaron en agosto de 1248 y luego estuvo detenida por más de 600 años la obra. Recién en 1880 se finalizó, aunque hasta el día de hoy existen refacciones y planos de nuevas instalaciones, para evitar que la leyenda pueda cumplirse.

La leyenda que encubre a la Catedral de Colonia

Los restos de los tres Reyes Magos

Según National Geographic, los restos óseos de Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Alemania gracias al saqueo de Milán que hizo Federico Barbarroja en 1164 como lealtad a la corona germana.

Relicario donde descansan los restos óseos de los tres Reyes Magos (Fuente: National Geographic)

Estas reliquias se volvieron un objeto de importancia política y jugaron un rol importante al posicionar en ese entonces a Colonia como una urbe de influencia en el Sacro Imperio Romano Germánico. Con el paso de los siglos y la construcción del templo principal, se depositaron los restos en sarcófagos forrados con oro y piedras preciosas.

El relicario con los tres Reyes Magos se ubicó tras la construcción de la catedral (Fuente: Instagram/@koelnerdomofficial)

Se lo considera en la actualidad el relicario más importante de la Cristiandad. Tiene 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho y 1 metro de alto. Fue creado por el orfebre Nicolás de Verdún entre 1190 y 1220 y se volvió una muestra única del arte mosano.

El relicario con los tres Reyes Magos es un punto de peregrinación destacado para los católicos de todo el mundo. Se cree que allí descansan los hombres que alguna vez entregaron a Jesús regalos y constataron la predicción.