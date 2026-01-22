Imaginemos. Nuestra situación dista de ser holgada; más bien, llegamos con lo justo. Un hijo pide que nos hagamos socios de un club al que van sus mejores amigos. Sería importante para ser considerado en su grupo, argumenta. ¿Cuánto es la cuota? Duda, porque es una cifra exuberante, pero al final lo suelta. Las cuentas no cierran por ningún lado. Dura decisión.

“No hay plata” era uno de los lemas de campaña de Javier Milei, que cumplió incluso en casos sensibles como el fondo para la discapacidad o el de asistencia a las universidades. Tuvo algunos “deslices”, como la ampliación del presupuesto de la SIDE, el año pasado.

Pero la novedad de estos días parece romper los límites, porque la cuota social para entrar al club de los amigos de la paz (?) liderado por Donald Trump es de US$1000 millones. ¿Y las cuentas fiscales? ¿Y las reservas, que venimos juntando de a puchos? Todo sea por pertenecer, podría ser un argumento. Una fuente desliza que la Argentina no tendría que pagar. El estatuto del flamante club dice que todos los países que quieren una silla permanente deben pagar esa cuota. ¿El “amigo” Donald podría aplicar una excepción? Cuidado: no sea que solo nos permitan decir que sí a todo, sin derecho al pataleo.