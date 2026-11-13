De edificios históricos a espacios que solo se pueden visitar una vez al año: los imperdibles de la Noche de los Museos

Este sábado, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada del domingo, más de 350 espacios culturales, clubes, bibliotecas, escuelas y edificios emblemáticos se suman a la Noche de los Museos, con entrada gratuita y una programación especial. Como ya es tradición, habrá transporte gratuito en colectivos, subtes y buses eléctricos (es necesario descargar un pase libre) y eso permite recorrer varios museos durante la larga noche.

En el sitio oficial está disponible la programación completa, para que cada uno arme su propio circuito. Hay actividades en horario corrido y otras que se desarrollan en momentos determinados. A continuación, una selección de doce paradas imperdibles para disfrutar la noche al máximo; muchas son propuestas que solo se podrán disfrutar este sábado.

Construcción colectiva en el Polo Circo

En cada edición hay un punto fuerte. En 2025, Marta Minujín montó una torre de spaghetti en el Centro Cultural Recoleta y tentó a miles de personas que esperaron varias horas para ingresar a su monumental Torre de Pisa. Este año, el foco estará puesto en el Polo Circo (Combate de los Pozos y Av. Garay), donde el artista francés Olivier Grossetête levanta desde el lunes junto a cientos de personas una réplica enorme de las Ruinas de San Ignacio, con miles de cajas de cartón ensambladas.

El artista francés Olivier Grossetête prepara en Polo Circo las piezas de la estructura de cartón que tendrá más de 25 metros de altura María Bessone

Allí, desde las 14 comenzarán a ensamblarse las piezas creadas a lo largo de la semana que terminarán de conformar el edificio unas ocho horas después. De espíritu efímero, la obra se desarmará el domingo, con quienes quieran colaborar, y el cartón se enviará a una planta de reciclaje.

Quienes no conozcan el nuevo edificio del Archivo General de la Nación podrán visitarlo: queda a pocos cuadras del predio, en Rondeau 227. Entre las 19 y la medianoche habrá muestras temáticas (por ejemplo, del rock en la Argentina entre 1957 y 1995), espectáculos de tango y folklore y visitas guiadas teatralizadas a las 19.30 y 21.30.

Museo del Humor en el Casco Histórico

En el marco de la Noche de los Museos, se inaugurará la nueva sede del Museo del Humor (MUJU!) en Altos de Elorriaga II (Alsina 417). Con Tute como director artístico, reabre con una muestra en homenaje a Caloi. Desde las 19, habrá un ring de dibujantes, con encuentros y desafíos de humor gráfico; una jam de dibujo con DJ e ilustradores; talleres artísticos y espectáculos musicales.

Tute, director artístico del nuevo Museo del Humor MUJU, en Monserrat. Tadeo Bourbon

Colección Histórica ​​​​​​​del Traje Argentino

En la edición 2026 de la Noche de los Museos se podrá visitar por primera vez la reserva de la Colección Histórica del Traje Argentino. La apertura será este sábado y, desde entonces, el espacio podrá visitarse de manera regular mediante visitas programadas. La Secretaría de Cultura de la Nación recuperó y acondicionó una sala histórica de la antigua Biblioteca Nacional (México 564) para convertirla en la nueva reserva de la colección, que hoy forma parte del Museo Histórico Nacional. Algunas de las piezas que se exhibirán son zapatos de brocato de seda que pertenecieron a la Duquesa de Windsor; miniaturas de maniquíes de novia de Casa Henriette, sombreros y carteras de fiesta de distintas épocas.

Feria de libros en el Moderno

Además de recorrer las muestras actuales (como la que rinde homenaje a los 70 años del Museo Moderno), en el edificio de Av. San Juan 350, desde las 19, funcionará la Feria del Libro de Humanidades. Participan 50 editoriales y habrá actividades en las que intelectuales y periodistas debaten sobre IA, coyuntura nacional y geopolítica.

El Museo de Arte Moderno presenta sus muestras, talleres y la Feria del Libro de Humanidades

Música en la vereda del Palacio Libertad

Por la Noche de los Museos, este sábado el Palacio Libertad tendrá un horario especial: abrirá desde las 16 a la medianoche (última hora de ingreso: 23.45). Hasta las 22, habrá música en la explanada de Sarmiento 151. Para las familias con niños, entre las 16 y las 19, habrá suelta de libros y mandalas para colorear, a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Además, En laPlaza seca, el Festival Internacional de Artes Electrónicas Helix ofrecerá propuestas audiovisuales y performances que explorarán las relaciones entre arte, naturaleza y tecnología.

El Palacio Libertad organiza shows musicales en la explanada del viejo Correo Gentileza Prensa CCK

En el segundo piso, la Sala Inmersiva ofrecerá la instalación inmersiva Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas, narración audiovisual que recrea, a través de la obra del artista, un día en la vida del campo.

Recorridos por el Teatro Colón

Una oportunidad ideal para hacer una visita guiada nocturna por el teatro porteño más emblemático: entre las 23.45 y las 4 de la mañana, el público podrá recorrer las salas más importantes del Colón (Libertad 621; ingreso por orden de llegada).

Recorrido fluido y dinámico con activaciones artísticas e intervenciones a cargo de cantantes líricos y músicos, con un repertorio seleccionado del universo de la ópera y la música académica. Una visita que combina historia, arquitectura y arte.

Los tapices de Goya en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) abre este sábado entre las 17 y las 2 de la madrugada. El público podrá recorrer las salas de exposición permanente en la planta baja y el primer piso, las muestras temporarias dedicadas a los artistas argentinos Rómulo Macciò, Leandro Katz, Adriana Bustos, y los tapices de Goya provenientes de las Colecciones Reales de España.

Los tapices de Goya, exhibidos en el Bellas Artes, una de las atracciones de la Noche de los Museos Gentileza MNBA

A partir de las 20 y hasta la medianoche, habrá una programación especial que incluye actividades para familias, recorridos en Lengua de Señas Argentina (LSA) para la comunidad sorda y visitas guiadas breves dedicadas a grandes obras de arte argentino e internacional que forman parte de la colección.

Los vestidos de Frida en el Malba

El Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) es siempre uno de los museos más convocantes en la jornada de puertas abiertas. Con ingreso libre entre las 19 y las 2 AM (el ingreso estará habilitado hasta la 1:30) , se podrán recorrer las muestras Viva Frida, con objetos personales y vestidos de la artista mexicana; Colección Malba–Costantini, que reúne una selección del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini, y Latinoamérica en expansión, que reúne una selección de alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970.

"Viva Frida", en el Malba Fabian Malavolta

Dj’s en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) ofrece una programación musical con DJ sets de HTML y Ennezeta en el Patio del Aljibe y propuestas de danza y música en vivo en la Terraza, donde se presentará Ekathé. Habrá activaciones de danza y artistas visuales. El cierre musical estará a cargo de Vinilos en la vereda.

Biblioteca Americana, en el Mitre

La programación especial del Museo Mitre (San Martín 336) incluye un show de danza tradicional del grupo Folkedans Buenos Aires (a las 19.30); visitas guiadas sobre la historia nacional y la vida familiar de Bartolomé Mitre (entre las 20.30 y las 23); recorridos guiados “Cambios arquitectónicos de la casa de Bartolomé Mitre, hoy museo” (entre las 21.30 y la medianoche) y una visita guiada a la Biblioteca Americana (entre las 22 y 23.30, con inscripción previa en este enlace).

Universo Borges

En el Museo Jorge Luis Borges (Anchorena 1660) se exhiben libros de su biblioteca personal, condecoraciones, fotografías, bastones, algunos manuscritos, primeras ediciones de sus libros y piezas artísticas realizadas en su homenaje. A las 19, habrá una conferencia a cargo de Sylvia Iparraguirre y a las 20, un recorrido guiado por la vida del escritor a través de sus objetos personales, a 40 años de su muerte.