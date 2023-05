De La Gioconda a la ETA, un abanico de propuestas en la jornada más multitudinaria de la Feria del Libro

escuchar

¿Qué cualidades definieron el genio de Leonardo da Vinci? ¿Es Harry Potter literatura infantil? ¿Qué ocurrió con los españoles en Luisiana? ¿Toda literatura es política? Los debates y temáticas abordadas entre autores locales e internacionales con sus lectores recorrieron este sábado los pabellones de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la jornada de mayor convocatoria de esta edición en La Rural.

Con el mal tiempo a favor, una multitud salió al encuentro de presentaciones y firmas de libros, intercambios de ideas en torno a la literatura y compra de ejemplares en el segundo sábado de la feria, una jornada cargada de propuestas para todos los gustos. El programa contó con la presencia de los escritores españoles Arturo Pérez-Reverte, Fernando Aramburu y Luz Gabás, y de firmas locales como Dolores Reyes, Daniel López Rosetti o Felipe Pigna, que presentaron sus obras y revelaron parte de sus procesos creativos.

La dinámica de salas llenas y pasillos abarrotados se mantuvo hasta última hora, con público de pie en las actividades estrella del día. El autor español Fernando Aramburu presentó en la Sala Victoria Ocampo su libro Hijos de la fábula, historia sobre dos jóvenes aspirantes a militantes de ETA que esperan instrucciones en una granja al sur de Francia al tiempo que la banda anuncia el cese de la actividad armada.

“Una novela o el cine permiten idear vidas que no son las nuestras ni deseamos”, apuntó el escritor en diálogo con la periodista Hinde Pomeraniec, quien remarcó la carga “existencialista” del relato, a la vez atravesado por “la potencia del humor”, del que el mismo autor dio señales en su presentación en Buenos Aires al ser interrogado por notas de su libro como la construcción de personajes inspirados en nombres reales, las jerarquías en las organizaciones criminales o un ‘personaje’ que ya es un clásico en sus textos: los cementerios. “Si en el 2104 se descubre en un baúl abandonado una novela con mi nombre y no tiene una referencia a un cementerio, no será mía”, advirtió el autor de Patria. “¿Por qué los incluyo? No tengo ni idea. Suelo visitarlos. Aquí hay uno muy atractivo, el de Recoleta. Son lugares que me divierten y me tranquilizan, y probablemente será donde más tiempo vivamos”, comentó irónico.

Fernando Aramburu presentó su libro Hijos de la fábula Alejandro Guyot - LA NACION

Minutos antes, en la Sala Julio Cortázar, la escritora Dolores Reyes, autora de Miseria (Penguin Random House), era recibida entre enérgicos aplausos en compañía de sus colegas Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. “Estoy feliz de presentar esta novela con mis amigas, con este público que es un encanto. Falta la birra, la cumbia…”, expresó la autora de un relato que Cabezón Cámara introdujo, desgranando su esencia y efectos, dando lectura a un manifiesto con una treintena de reflexiones: “Miseria representa una tierra que sabe, que comunica… No existe arte ni literatura sin un contexto determinado… Cuando la escritora escribe, la atraviesa un río social… Miseria tiene lengua propia… Toda literatura es una trama, un tejido… El cuerpo late más rápido leyendo Miseria… Hay tierra que sabe, hay mujer originaria que sabe… Miseria representa otra visión de mundo… En Miseria hay redes… Toda literatura es política”. Reyes habló del proceso narrativo y de decisiones como incluir la polifonía de voces en el relato. También, sobre aspectos como sus preferencias como lectora.

En la Sala José Hernández, Daniel López Rosetti presentó su libro La Gioconda y Leonardo. Una historia de arte, ciencia y amor (Grupo Planeta). El autor se movió entre el lleno de público de un lado y al otro con los modos de un profesor en un aula, desgranando aspectos de la vida y obra del genio renacentista. Con una réplica del cuadro más famoso de la historia del arte de fondo y un esquema sinóptico en una suerte de pizarrón, el autor compartió parte de su investigación sobre el artista. Entre las cualidades presentes en la personalidad del genio, explicó de qué modo estuvieron presentes en su figura “una alta motivación, una gran capacidad de observación, inteligencias múltiples e intuición”. También destacó su condición de “zurdo, compartida con Miguel Ángel, Rafael y Messi”, y su TDAH. “Este trastorno muchas veces va acompañado de momentos de híper atención, aunque él no terminaba muchas de sus obras, tenía fama de ser muy inconstante”, mencionó. Antes de firmar ejemplares frente a 150 personas, también habló de la vida amorosa del genio y de sus descubrimientos científicos.

La Feria recibió este sábado a miles de visitantes Hernán Zenteno

¿Cómo definir el fantasy?, resonó la pregunta en la sala Zona Futuro entre influencers literarios al referirse a obras llevadas a la pantalla. “El género es la creación de un mundo con reglas nuevas que se aceptan con naturalidad”, introdujo Victoria Bayona, participante en el debate. “En un fantasy tampoco faltan los seres sobrenaturales”, agregó Dewars Bracho. “Ni los dragones: si los hay, hay fantasy”, sugirió Gosi Argañaráz frente a lectores aficionados que asintieron y refutaron, a la vez que reflexionaron acera del éxito de estos relatos junto a Dewars Bracho y Mati Racedo.

“Un pálpito, una palabra, un tema” son el punto de partida en el proceso de escritura para la escritora española Luz Gabás, autora de la novela Lejos de Luisiana, ganadora del Premio Planeta 2022. En la Sala Rodolfo Walsh, la escritora repasó las motivaciones que la llevaron a investigar y tejer el relato, al tiempo que sentenció: “Cuando hay un link emocional, las historias son como más sinceras”.

La agenda de hoy

A las 14: Encuentro de Narración Oral con Carolina Rueda (Colombia), César Wayqui Villegas y Yesenia Montes (Perú), Andrés Montero y Nicole Castillo (Chile). Sala José Hernández (Pabellón Rojo).

A las 14.30: Presentación del libro Esteban Bullrich, guerrero del silencio, de Pablo Sirvén. Diálogo entre el autor y Daniel López Rosetti en la Sala Alejandra Pizarnik del Pabellón Amarillo.

A las 16.30: Florencia Canale relatará su libro infantil, Casas revueltas, y contará episodios de la vida cotidiana de niños y niñas en la época colonial. Sala Cuenta Cuentos del Pabellón Amarillo.

A las 17.30: Presentación de la novela La banda de los polacos, de Federico Jeanmaire, con Silvia Hopenhayn e Hinde Pomeraniec. Sala Sarmiento del Pabellón Blanco.

A las 18.30: Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica: Itamar Vieira Júnior (Brasil), Luis do Santos (Uruguay) y Cristian Molina (Argentina). Sala Storni del Pabellón Blanco.