escuchar

Tras los últimos dichos del presidente Javeir Mieli sobre la cantante Lali Espósito pronunciados en una entrevista con LN+, en la cual el primer mandatario llamó a la también actriz “Lali Depósito” y la acusó de haber cobrado del Estado unos 350.000 dólares por un show, la intérprete pop fue respaldada por una amplia variedad de artistas de todas las disciplinas y pronunció su descargo en las redes sociales. Pero lejos de acallarse, la disputa tuvo un nuevo capítulo este sábado.

Lali Espósito "sometiendo" a Fito Páez en medio de su interpretación de "Disciplina" Captura

La intérprete de “Disciplina” participó de un show de disfraces junto a otros artistas con motivo del Carnaval. En medio de la presentación, en la que lució un vestido rojo de charol y una peluca negra con rulos hasta la cintura, la cantante saludó al público. Mientras la gente entonaba: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei”, ella se quedó quieta mirando al público mientras tomaba agua de una botella. Cuando tomó aire, respondió con una ironía: “Yo no salto, yo lo voté”. El sarcasmo fue festejado por los asistentes.

El hecho sucedió en una fiesta organizada por el diseñador Alejandro Ros de la cual también participó Fito Páez. La consigna, fiel a la tradición del Carnaval, fue que los asistentes concurrieran disfrazados. Fito, como era de imaginar, cumplió con el requisito: pelo tirante peinado hacia atrás, frente despejada y ojos cubiertos con un antifaz. Cuando llegó el momento de interpretar sus temas más famosos los asistentes del lugar se plegaron a la fiesta con indisimulable fervor. Llegado el momento de cantar “El amor después del amor”, ella se subió al escenario. Esta vez el vestido de charol rojo y las botas hasta las rodillas fueron acompañados por un látigo en su mano. Al ver al cantante rosarino se le trepó al cuerpo y él aprovechó la situación para terminar arrodillado en el piso cumpliendo con el protocolo del acto de dominación mientras ella cantaba “Disciplina”.

“De rodillas, pidiéndome una lección, sabés que dominarte es mi motivación. Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar así. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar, cada fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar Siempre te pide más. Disciplina”, entonó frente a al público que colmó la fiesta de Deseo Buenos Aires. La performance culminó con Fito Páez poniéndose de pie dándole un beso en la boca a la cantante frente al delirio de los asistentes disfrazados.

Javier Milei, Lali Espósito y un nuevo capítulo en el enfrentamiento mediático entre ambos

Uno de los que estaba allí fue Pedro Rosemblat, el periodista del ciclo Gelatina y novio de Lali. Fiel a su estilo subió fotos del encuentro entre estas dos figuras internacionales en medio del festejo de Carnaval. En esta misma semana, Rosemblat, frente a las críticas del Presidente por la participación de la cantante en el festival Cosquín Rock, hizo su lectura de lo sucedido en las redes sociales apelando a su conocida ironía. “Como ya saben, estoy de novio con ella. La amo y la admiro -señaló Rosemblat-. Voy a intentar no descalificar y no ofender a nadie. Y no defenderla, porque está visto que no lo necesita porque se la banca sola. Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas b... que vos”.

En esas mismas horas, Lali Espósito hizo un largo descargo en las redes sociales señalando un punto troncal de todo esto: “Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto, y la información falsa, vuelve a su discurso injusto y violento”, aseguró la “indisciplinada” estrella pop.

LA NACION