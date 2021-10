Disidentes “con la nuestra”

La provocación quiere hacer mucho ruido, pero dura muy poco, y dado que cualquier intento de repetirla resulta estéril, se duplica la apuesta, con la ilusión de que el efecto se repita. Igual que los chistes, las provocaciones tienen efecto la primera vez; desde las vanguardias, el coeficiente de provocación sufrió una erosión irremediable. Pero queda siempre la provocación moral y religiosa, que es baja, cínica y que niega el arte. ¿Por qué lo niega? Porque lo precede y busca el efecto, y el arte es causa, nunca efecto.

Frente a la provocación, lo conveniente sería la astucia (esa astucia evangélica) y dejar que se extinga como fuego fatuo para evitar que el provocador se salga con la suya, como fue el caso de León Ferrari que, tras su infamante muestra de 2004, dijo con ironía que le debía su fama a Bergoglio. Sin embargo, menos aceptable y simpática resulta la provocación cuando la financia el Estado; en el caso de Theodora, el Gobierno de la Ciudad. Invito a quien piense que el progresismo, el feminismo cultural y su retórica “deconstructiva” son patrimonio exclusivo del Gobierno nacional a revisar las programaciones oficiales porteñas, sobre todo la del Centro Cultural Recoleta). La “escuela del resentimiento” (palabras de Harold Bloom) es la lingua franca de los políticos.