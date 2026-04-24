Efecto Colapinto en la Feria del Libro: el domingo sólo estará habilitado al público el acceso de Plaza Italia

Por el evento “Franco Colapinto Roadshow”, que este domingo protagonizará el piloto de Fórmula 1 argentino Franco Colapinto por las calles de Palermo como si fueran las de Montecarlo, el acceso peatonal a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en La Rural, será únicamente por la avenida Santa Fe 4201, en Plaza Italia. A causa de los cortes programados por el gobierno porteño, no estarán habilitados los ingresos de las calles Cerviño y Juncal ni el de la avenida Sarmiento. El ingreso al estacionamiento de la avenida Sarmiento 2704 estará habilitado mediante un contracarril exclusivo, informaron al unísono las autoridades del gobierno y de la Fundación El Libro.

El piloto Franco Colapinto escribirá un nuevo capítulo de su trayectoria este domingo en Palermo Alessia Maccioni

Si bien la mayoría de los expositores prevé que el domingo habrá una merma considerable de lectores en La Rural, otros esperan que, después del show de Colapinto a la carrera por avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarterche, y la avenida Sarmiento, entre Libertador y Figueroa Alcorta, parte del público haga una parada en los boxes de la Feria, incluso a comprar los libros del piloto o sobre él.

Ese día, la Feria abrirá de 13 a 22; la entrada general cuesta $ 12.000 e incluye un chequelibro por el mismo valor que se podrá utilizar en librerías adheridas después del 11 de mayo.

Programa dominical

Entre otras actividades que este domingo competirán con el piloto pilarense, figuran la presentación conjunta de las autoficciones de Josefina Licitra y Erica Halvorsen (Crac y La Maravillosa, respectivamente) en la Sala Rodolfo Walsh, a las 16; la celebración del Día de Ucrania, en la Sala José Hernández, y del Día del Perú (país invitado de honor) en la pista central, a las 16; y el ciclo de lecturas “Leer el tiempo” al cuidado de la actriz y escritora Antonella Saldicco, con Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez (a las 17 en Zona Futuro).

A las 17.30, tendrá lugar la presentación de La niñera de la KGB, de Laura Ramos, en la Sala Victoria Ocampo. A la misma hora, en la Sala Julio Cortázar, Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentarán ¿Qué hacemos con las quejas?

A partir de las 19, cuando los motores hayan dejado de rugir, en la Sala Alfonsina Storni se harán las dos últimas mesas de lectura del Festival Internacional de Poesía. A las 20, en Zona Futuro, la cineasta Lucía Seles brindará una conferencia performática por el lanzamiento de su nuevo libro Twilight of Grafomaniac. Y a las 20.30, en la Sala Alejandra Pizarnik, Guillermo Schavelzon hablará sobre su libro El enigma del oficio. Memorias de un agente literario con Alejandro Vaccaro.