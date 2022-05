“Efecto Feria” y optimismo en la presentación del informe de producción de libros en 2021

Bajo el influjo optimista del “efecto Feria”, las autoridades de la Cámara Argentina del Libro (CAL) presentaron el informe de producción de 2021 en La Rural. La voz cantante estuvo a cargo del presidente de la CAL, Martín Gremmelspacher. Como era previsible, el año pasado hubo un aumento en la producción de publicaciones (no solo libros del sector editorial comercial, sino también ediciones de instituciones públicas) que alcanzó un 24% respecto del aciago 2020. En total, se registraron mediante el ISBN 34.256 publicaciones, de las cuales el 68% se hizo en papel, 17% en versión digital y solo un 15% solo en formato digital (”nativo digital”). Sobre un total de 23.149 publicaciones en papel, se declaró una tirada total de 43.602.175 ejemplares, lo que conlleva un aumento del 69% respecto de 2020. Así, la producción de 2021 se equiparó a la de 2018.

Los libros para chicos y jóvenes lideran las temáticas del sector editorial local Rodrigo Nespolo - Canon digital

El sector editorial comercial creció un 38% respecto de 2020. Casi 350 editoriales locales lanzaron un total de 11.603 novedades (de las cuales 6066 fueron en papel) y 10,4 millones de libros (en 2020, habían sido ocho millones), alcanzando así un exiguo 0,31 ejemplar por habitante (en 2019 fue 0,37 y 0,24 en 2020). Atrás quedan las cifras de los “años dorados” de la edición local: 2014, 2015 y 2016 (en ese último año, se publicó el doble de ejemplares que en 2021).

Señal promisoria para la industria del libro: la Feria fue copada por jóvenes lectores Fabián Marelli - LA NACION

La tirada promedio de ejemplares siguió siendo reducida, de apenas mil ejemplares. El informe destaca que las tiradas de los grandes grupos superan las de los sellos pymes. La mayoría de los libros impresos se hizo en encuadernación rústica y fueron made in Argentina (como los libros en cartoné, en general destinados al público infantil). Gran parte de los libros electrónicos de 2021 fue solo una “réplica” de los libros en papel, en formatos de epub y PDF, si bien con la pandemia hubo un incremento exponencial en la producción de libros digitales. Respecto de las traducciones, el inglés continúa liderando el ranking de idiomas de origen con un 59%, seguido por el francés (14%), el alemán (5%), el italiano y portugués (4%).

“Esto es bueno para el futuro del sector”, dijo Gremmelspacher antes de presentar las temáticas favoritas de 2021, lideradas por la literatura infantil y juvenil (24%), ficción (13%), derecho (10%), ciencias sociales (10%), biografías y estudios literarios (7%) y filosofía y religión, con un 5%. “Los chicos y jóvenes prefieren leer en papel y que este sea el grupo más dinámico del sector es una noticia promisoria”, agregó. Los stands y pasillos de la Feria colmados de chicos y jóvenes lectores -un día de semana temprano y a la tarde- confirmaban su argumento.

Las editoriales medianas y pequeñas publicaron 8 de cada 10 novedades en 2021, aunque como se dijo con tiradas promedio bastante menores que las de los grandes grupos. “Los editores de sellos independientes somos los scouts de los grandes grupos, que luego contratan a nuestros autores -remarcó Gremmelspacher-. Los cinco grandes grupos editoriales del país concentran el 40% de los ejemplares producidos por el sector comercial y la mayoría de los libros se comercializa por el canal librero, incluyendo las ventas digitales”. En la Argentina hay alrededor de 1200 librerías, lo que convierte al país en líder en esta materia.

Las autoridades de la CAL anunciaron que a inicios de 2023 a Mercado Libre le saldrá un competidor. La CAL trabaja con el Banco Nación en la creación de una plataforma de comercialización de libros que permitirá, además de impulsar las ventas, acumular información útil para el sector. Se prevé que el porcentaje que se cobrará a las librerías por las ventas de libros será bastante menor al que el cobra actualmente Mercado Libre. En semanas, la CAL dará a conocer el informe de venta de libros de 2021. Los editores advirtieron que si continúan los problemas de abastecimiento de papel -y los aumentos desmedidos de precios fijados por las empresas papeleras- la performance productiva de 2022 podría verse afectada.

El comercio exterior sigue arrojando un saldo negativo, esta vez de 17,2 millones de dólares. Se importaron libros por un valor de 38,6 millones de dólares y se exportaron 21,3 millones de dólares.

Siguen las repercusiones por el discurso de Guillermo Saccomanno

Los editores presentes en la reunión -Juan Manuel Pampín, Alejo Ávila Huidobro, Agustín López y Ezequiel Bajder, además del presidente de la CAL- criticaron el discurso que del escritor Guillermo Saccomanno y al que Gremmelspacher describió como “ingenuo y lleno de imprecisiones” (al discurso, no al autor de El buen dolor). “Los editores no somos chupasangres -dijo-. Muchas veces somos amigos de nuestros autores, hay una relación de cercanía y afecto, nos necesitamos mutuamente”. Agregaron que los escritores que participan de actividades programadas por la Fundación El Libro (FEL) cobran honorarios. “Fue ofensivo con los demás escritores que dieron su discurso inaugural ad honorem”, acotó Gremmelspacher e indicó que el escritor tarifó su filípica al precio del dólar blue.

Guillermo Saccomanno en la inauguración de la 46ª edición de la Feria del Libro Rodrigo Nespolo - Canon digital

En una publicación en su cuenta de Facebook, el escritor Oche Califa, que fue director institucional y cultural de la FEL de 2015 a 2021, también le respondió a Saccomanno. “Se dijo que una parte del dinero de la industria del libro y de la Feria va a parar a la cuenta bancaria de la titular del predio, que es la Sociedad Rural Argentina -se lee en el texto-. Es tan cierto como que una parte de los dineros que se obtienen de libros y autores argentinos migran a cuentas de multinacionales en España (los del orador, por ejemplo), Alemania, EE. UU. Es la realidad de un país con una economía concentrada y con empresas transnacionales que actúan en ella. [...] Ojo: no se trata de que no existan empresas poderosas, sino que no las haya al extremo de que ocupen todo el espacio”. Califa comparó el discurso de Saccomanno con fuegos de artificio.