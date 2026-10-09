Efecto Nobel: fiebre por los libros de Anne Carson en librerías, editoriales y bibliotecas

Libreros, distribuidores y bibliotecarios coinciden: el anuncio del Nobel de Literatura a la canadiense Anne Carson, este jueves, despertó el apetito de los lectores por conocer la obra de la autora de Eros. El dulce-amargo y Autobiografía de Rojo. Quienes nunca la leyeron tienen por delante el descubrimiento de una literatura tan original como erudita.

“Desde temprano nos estuvieron preguntando –dice a LA NACION Salvador Dolan, de la distribuidora Big Sur–. Eso es lo lindo y lo caótico de tener un Nobel”. Hay disponibles ejemplares de varios títulos de la autora, publicados en México por Vaso Roto (como Albertine. Rutina de ejercicios, sobre el personaje proustiano, y Si no, el invierno. Fragmentos de Safo) y en Chile por La Pollera, como la reversión del clásico de Sófocles, Antigonick, que figura entre los más solicitados junto con el “diario de peregrina” Tipos de agua.

La distribuidora Big Sur brindó por Anne Carson

La cadena de librerías Yenny-El Ateneo primereó en redes con felicitaciones a la ganadora e imágenes de los títulos que hay en sucursales, entre ellos, Norma Jean de Troya, donde la imagen de Marilyn Monroe se fusiona con la de Helena de Troya.

Débora Yánover, de la librería Norte (avenida Las Heras 2225), dice que el Nobel tiene su efecto en las ventas. “El día del anuncio del premio abrís la puerta a las diez de la mañana y ya hay gente preguntando qué libros tenés del Nobel”, dice. En su librería, hay varios de Carson, publicados por Zindo&Gafuri, Lumen y Vaso Roto, como La caída de Roma y Charlas breves, La belleza del marido y hasta un ejemplar Nox, el “libro-escultura” que la autora dedicó a su hermano Michael, adicto y traficante, que murió cuando tenía poco más de cincuenta años (cuesta $ 130.000), respectivamente.

"La belleza del marido" es uno de los best sellers de Carson en la Argentina

“Me animaría a decir que empezó con el comportamiento habitual de un premio: por un lado la compra en la web por parte de ese cliente que leyó algún artículo en relación con el premio y hace su compra directamente; y por el otro ese lector que todavía no se había cruzado con Carson y que vino a la librería para que le recomendemos por dónde empezar –dice Cecilia Fanti, de Céspedes (avenida Álvarez Thomas 853)–. Al día de hoy le sumaría algo más y es que Carson es una autora particular y entonces hubo sí mucho mensaje de aquel cliente de la minoría intensa que compró su primer Carson en la librería. Quizás lo más preciado cuando se premia una obra tan especial como la de Carson es el cruce entre esos viejos y nuevos lectores”. En la librería de Colegiales se encuentran los libros publicados por Pre-Textos, Vaso Roto, La Pollera (Bakkhai, la genial versión de Las bacantes) y Lumen.

En Hernández (avenida Corrientes 1436), el más solicitado fue La belleza del marido (Lumen, $ 30.000) y los lanzados por Zindo&Gafuri; “Tengo pedidos más títulos, pero habrá que esperar las reediciones”, dice Ecequiel Leder Kremer. Sus colegas de Eterna Cadencia (Honduras 5582) recomendaron en Instagram la obra carsoniana y Tamara Cefaratti, de Vuelvo al Sur (La Rioja 2127), cuenta que hubo menos consultas que en 2025, cuando el Nobel fue para László Krasznahorkai. “Es una poeta que leí y me gusta, y es muy bueno que se la conozca; después se empiezan a leer libros afines también”, sostiene. A partir del lunes, llegarán más títulos de Carson a la premiada librería de Parque Patricios.

En las bibliotecas públicas también hubo demanda de obras de Carson. La Biblioteca Nacional dispone de dos publicadas en la Argentina: Eros (en la edición de Fiordo, que ya no tiene los derechos) y Red Doc>, lanzado por Bajo la Luna; en la Biblioteca del Congreso solo se consigue un ejemplar de Eros.

La Red de Bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires atestigua una moderada “fiebre lectora” por los libros de la Nobel. Se consiguen La belleza del marido y Eros en la Hernández, la Ascasubi, la Güiraldes y la del Parque de la Estación, donde ya hubo varias consultas y pedidos. Usuarios de la Biblioteca Martín del Barco Centenera tendrán que tener paciencia: los dos ejemplares de libros de Carson del catálogo están en préstamo.