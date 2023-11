escuchar

LA HAYA - El concurso World Press Photo, que premia el fotoperiodismo y la fotografía documental, ha cambiado de planes sobre la inteligencia artificial (IA). Había prohibido su uso en todas las categorías del certamen para 2024 (Individual, Historias y Proyectos a Largo Plazo), pero dejaba un resquicio limitado a su aplicación en el denominado Formato Abierto. Es el que se dedica a técnicas innovadoras y nuevos enfoques narrativos, y se permitían imágenes generadas artificialmente y el denominado relleno generativo siempre que la foto basada en lente fuera el centro del trabajo. Ahora, sin embargo, la organización ha decidido excluir también aquí “tanto el relleno generativo como las imágenes completamente generadas por IA”.

El giro responde a lo que la dirección de World Press Photo considera “estar en línea con nuestros valores de precisión y confiabilidad”. El Formato Abierto seguirá admitiendo y alentando modos de presentación no tradicionales y la combinación de otros medios, entre ellos animación, vídeos o sonidos. “El término inteligencia artificial se presta a debate porque hay herramientas que son comunes a la fotografía, como contrastes, ajustes o colores. Pero la prohibición incide cuando se crea una imagen nueva. Es lo que se ha excluido ahora en todas las categorías”, según explica Andrew Davies, responsable de comunicación del certamen. Añade que la resolución de no aceptar algo que parece una foto, pero no lo es, “genera cierto rechazo por parte de sectores de la industria fotográfica”. Según explica, no se trata de un desacuerdo desde el punto de vista de los principios, “lo que pasa es que creen que debería dejarse más margen en el Formato Abierto”.

Esta categoría es una forma de periodismo visual que incorpora otras técnicas, y Davies indica que “se podrán hacer videos, usar imágenes de una web digital, imprimir una foto y hacer cambios que no caben en las demás”. Para World Press Photo, lo importante es que la gente que visite su exposición itinerante, “sepa lo que está viendo; que no haya dudas sobre la imagen presentada”, concluye Davies.

En 2023, el narrador visual Mohamed Mahdy (Alejandría, Egipto) ganó en el Formato Abierto con un proyecto que mezclaba fotos con escritos, audio, mapas y dibujos para mostrar la vida de una comunidad pesquera amenazada por la contaminación.