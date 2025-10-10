El escritor Don Winslow contraataca: “Son dos payasos”, dice acerca de Trump y Milei

Después de la publicación en X en la que calificó al presidente Javier Milei de “idiota” por su performance en el Movistar Arena, el escritor estadounidense Don Winslow se expidió nuevamente sobre el acuerdo financiero entre el gobierno de Donald Trump y el de Milei, al que ayer se refirió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. En las últimas horas, el autor de El poder del perro, conocido por sus “narcothrillers” y su rechazo de las políticas de Trump, compartió varias publicaciones críticas sobre el auxilio financiero de su país a la Argentina.

Dear Argentina,



I am sorry your President is a MORON.



And I can't believe the current President of the United States (also a moron) gave your moronic President $20 BILLION of hardworking Americans tax dollars.



They are both clowns.pic.twitter.com/YQDVCnSoZh — Don Winslow (@donwinslow) October 9, 2025

“Querida Argentina: Lamento que su presidente sea un imbécil. Y no puedo creer que el actual Presidente de los Estados Unidos (también un idiota) le haya dado a su Presidente idiota 20 MIL MILLONES de dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores. Son dos payasos”, posteó hoy Winslow, otra vez con un fragmento del concierto del lunes pasado, en el que Milei canta “Rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos.

Simpatizantes y opositores del Gobierno respondieron a la publicación del escritor, que cosechó miles de favs y reposteos, y corona otras del mismo tenor.

Milei is saving Argentina, lower inflation, budget surplus, trade surplus, 15% of families escaping poverty, but the American left is fuming because he is pro America and pro capitalism. The American left hates America. https://t.co/17LMshVPIx — Martin Varsavsky (@martinvars) October 10, 2025

“Milei está salvando a Argentina: baja la inflación, superávit presupuestario, superávit comercial, el 15% de las familias escapan de la pobreza, pero la izquierda estadounidense está furiosa porque es pro-Estados Unidos y pro-capitalismo. La izquierda estadounidense odia a Estados Unidos”, le respondió a Winslow el empresario tecnológico Martín Varsavsky. En Estados Unidos crece la resistencia al salvataje de Trump.

THE AMERICAN GOVERNMENT IS SHUT DOWN.



AND AT THE SAME TIME DONALD TRUMP IS GIVING $20 BILLION TO ARGENTINA. — Don Winslow (@donwinslow) October 9, 2025

“Donald Trump puede llegar a un acuerdo con Argentina para darles 20 mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, pero no puede llegar a un acuerdo para evitar que las cuotas del seguro médico de los estadounidenses los lleven a la quiebra, ni puede ayudar a los agricultores estadounidenses, que están en bancarrota y arruinados. Pero Argentina = 20 mil millones de dólares”, se lee en otra diatriba.

Y en otra, en mayúsculas: “EL GOBIERNO AMERICANO ESTÁ CERRADO. Y AL MISMO TIEMPO DONALD TRUMP LE DARA 20 MIL MILLONES DE DÓLARES A ARGENTINA”.

Dos novelas de Winslow fueron llevadas al cine: Muerte y vida de Bobby Z y Salvajes, dirigidas por John Herzfeld y Oliver Stone, respectivamente.