El escritor Don Winslow contraataca: “Son dos payasos”, dice acerca de Trump y Milei

El autor de “El poder del perro”, conocido por su rechazo a la política del presidente de Estados Unidos, criticó el auxilio financiero de su país a la Argentina

LA NACIONDaniel Gigena
Después de la publicación en X en la que calificó al presidente Javier Milei de “idiota” por su performance en el Movistar Arena, el escritor estadounidense Don Winslow se expidió nuevamente sobre el acuerdo financiero entre el gobierno de Donald Trump y el de Milei, al que ayer se refirió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. En las últimas horas, el autor de El poder del perro, conocido por sus “narcothrillers” y su rechazo de las políticas de Trump, compartió varias publicaciones críticas sobre el auxilio financiero de su país a la Argentina.

“Querida Argentina: Lamento que su presidente sea un imbécil. Y no puedo creer que el actual Presidente de los Estados Unidos (también un idiota) le haya dado a su Presidente idiota 20 MIL MILLONES de dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores. Son dos payasos”, posteó hoy Winslow, otra vez con un fragmento del concierto del lunes pasado, en el que Milei canta “Rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos.

“Mi niñera de la KGB”: Laura Ramos cuenta cómo descubrió que la mujer que la buscaba en la escuela era una espía de elite

Simpatizantes y opositores del Gobierno respondieron a la publicación del escritor, que cosechó miles de favs y reposteos, y corona otras del mismo tenor.

Milei está salvando a Argentina: baja la inflación, superávit presupuestario, superávit comercial, el 15% de las familias escapan de la pobreza, pero la izquierda estadounidense está furiosa porque es pro-Estados Unidos y pro-capitalismo. La izquierda estadounidense odia a Estados Unidos”, le respondió a Winslow el empresario tecnológico Martín Varsavsky. En Estados Unidos crece la resistencia al salvataje de Trump.

Donald Trump puede llegar a un acuerdo con Argentina para darles 20 mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, pero no puede llegar a un acuerdo para evitar que las cuotas del seguro médico de los estadounidenses los lleven a la quiebra, ni puede ayudar a los agricultores estadounidenses, que están en bancarrota y arruinados. Pero Argentina = 20 mil millones de dólares”, se lee en otra diatriba.

Y en otra, en mayúsculas: “EL GOBIERNO AMERICANO ESTÁ CERRADO. Y AL MISMO TIEMPO DONALD TRUMP LE DARA 20 MIL MILLONES DE DÓLARES A ARGENTINA”.

Dos novelas de Winslow fueron llevadas al cine: Muerte y vida de Bobby Z y Salvajes, dirigidas por John Herzfeld y Oliver Stone, respectivamente.

Por Daniel Gigena
