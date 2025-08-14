Fondo Nacional de las Artes: el escritor y periodista Patricio Zunini fue designado director del área de Letras

Este mes, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) sumó a un nuevo integrante a su directorio: el periodista y escritor Patricio Zunini (Buenos Aires, 1974), designado director del área de Letras. Desde el FNA hicieron saber que, como todos los miembros del directorio, trabajará ad honórem y permanecerá en el cargo por cuatro años.

El profesor y escritor Juan Antonio Lázara, que dirigía el área de Letras, Patrimonio, Radio y Televisión, resignó la primera disciplina y continuará como director de Patrimonio, Radio y Televisión. Fuentes oficiales explicaron que las áreas estaban “transitoriamente juntas” y que probablemente se anuncien nuevos directores de otras disciplinas en el FNA.

Los resultados del concurso de Letras -organizado por Lázara mientras era director “transitorio” del área- se conocerán en noviembre.

Con la incorporación de Zunini en el área de Letras, el directorio del FNA, presidido por Tulio Andreussi Guzmán, queda conformado de la siguiente manera: Teresa Anchorena (Patrimonio y Artesanías), María Silvia Corcuera (Artes Visuales), Marcelo Eugenio Griffi (representante del Banco Central), Juan Antonio Lázara (Patrimonio, Radio y Televisión), Marcelo Nougués (Arquitectura), Miguel Pereira (Cine), Gastón Pulero (representante de la Secretaría de Cultura de la Nación), Guillermo Scarabino (Música) y Mauricio Wainrot (Artes Escénicas y Danza).

📖 El director de Letras del FNA, Patricio Zunini, presentará su última obra "Borges enamorado" en diálogo con los académicos Flavia Pittella y Luciano Lutereau.



🗓 Miércoles 20 de agosto, 18 h

📍 Casa Victoria Ocampo

🎟️Entrada libre | Reservas: fnartes@fnartes.gob.ar pic.twitter.com/ooTvYIPKin — Fondo Nacional de las Artes (@FnaArgentina) August 8, 2025

“Incorporarme al directorio del Fondo Nacional de las Artes es un gran honor y, a la vez, una gran responsabilidad -dijo Zunini-. La Argentina tiene una destacada tradición de escritores de nivel internacional. Por eso impulsar a los nuevos creadores me parece fundamental. Apuntaremos con nuestras iniciativas a potenciar el trabajo de escritores de todo el país”.

Portada de "Borges enamorado", de Patricio Zunini LA NACION

En diálogo con LA NACION, Zunini explicó que en sus primeros días en el cargo estaba entendiendo su rol en la institución. El próximo miércoles, a las 18, en la Casa Victoria Ocampo del FNA (Rufino de Elizalde 2831), presentará su libro Borges enamorado (Galerna), acompañado por los escritores Flavia Pittella y Luciano Lutereau.

Zunini escribe sobre temas de cultura, educación y literatura en Infobae. Colaboró con medios de prensa nacionales y del extranjero; fue, además, columnista de literatura en Radio del Plata y Radio Cultura y coordinador general de la Fundación Filba. Publicó Fogwill. Una memoria coral, Qué es un escritor. 100 preguntas sobre literatura argentina, Borges en la Biblioteca y Borges enamorado. En 2024 obtuvo la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes.