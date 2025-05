El Gobierno desplaza a la directora de la Casa del Acuerdo de San Nicolás, que había asumido por concurso

La Secretaría de Cultura de la Nación desplazó a la directora concursada de la Casa del Acuerdo de San Nicolás, la licenciada en Comunicación Social y museóloga Paola Rosso Ponce, para designar, a partir del 1° de junio, al programador de datos y arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires Alejandro Maddonni (Buenos Aires, 1973), sin experiencia previa en la administración de instituciones culturales, si bien en su currículum se consigna una especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Nacional de San Martín.

Es autor de cuatro libros (Manuel Belgrano. La verdadera historia de su casa familiar en Buenos Aires, La Reconquista de Buenos Aires. Escenarios, hitos y vestigios, Buenos Aires en Demolición. La tragedia del patrimonio arquitectónico de la ciudad en catorce casos y La Chacra de Castro. Rescate histórico y potencial arqueológico) y columnista en programas de radio, diarios y portales de noticias.

Como programador y administrador de bases de datos, Maddonni se desempeñó en la oficina documentaria de la Policía Federal Argentina (PFA) entre 1998 y 2009. Y como arquitecto, en proyectos de viviendas particulares y edificios comerciales; entre 2009 y 2021, trabajó también como arquitecto en la modernización de oficinas de la PFA. Fundó y dirigió el Taller Patrimonio y Ciudad con el arquitecto y profesor universitario Gastón Becerra Goldstein. Es vocal de la Junta de Cultura y Estudios Históricos de Monte Castro.

Voces en el teléfono

Rosso Ponce, cuyo concurso había vencido en noviembre de 2023 y estaba por asumir la subrogancia en el cargo, se enteró de que cesaba en sus funciones por un llamado telefónico de Ignacio Lupi, jefe de gabinete de la Secretaría de Cultura, y no por un acto administrativo formal. Cuando Maddonni comenzó a llamar a Rosso Ponce para interiorizarse en el cargo, la subsecretaria de Patrimonio, Liliana Barela, de quien depende la Dirección Nacional de Museos (a cargo de María Inés Rodríguez), le confirmó a Rosso Ponce (también por teléfono) que se daba por finalizada su gestión en la Casa del Acuerdo de San Nicolás.

Casa del Acuerdo de San Nicolás, con nuevo director argentina.gob.ar

“Fueron llamadas, pero no hubo nada formal -dice Rosso Ponce a LA NACION-. No solo asumí por concurso, sino que existe una resolución ministerial que me designó como directora de la Casa del Acuerdo, por lo que tengo responsabilidad legal y administrativa sobre los bienes, y eso no se revoca con una llamada telefónica”.

En la Casa del Acuerdo trabajan trece personas con distintas modalidades de contratación. La gestión de Rosso Ponce es apreciada en San Nicolás, por su puesta en valor y transformación del complejo museológico, que se hallaba en estado de abandono.

La Casa del Acuerdo cuenta con un edificio que es Monumento Histórico Nacional, por ser el lugar donde se firmó el Acuerdo de San Nicolás, en 1852, luego de la batalla de Caseros, y un anexo que se incorporó en 1987. Posee una biblioteca inmensa, con un catálogo en línea de casi cincuenta mil ítems de la colección hemerográfica, iniciativa de la directora saliente, como la regularización de los bienes culturales y del archivo documental. En su gestión se restauró la casa histórica; se renovó la instalación eléctrica de todo el complejo y se generó una nueva reserva en el subsuelo del anexo, entre otras iniciativas. El 30 de mayo se conmemora la firma del histórico acuerdo.

También se abrió la Casa del Acuerdo a la comunidad. “Cuando me presenté al concurso, el diagnóstico realizado arrojaba que los nicoleños, fuera de la visita escolar al museo, no volvían a visitarlo -dice Rosso Ponce-. Se mantenía con las visitas escolares y el público ocasional. Generamos proyectos y programas para distintos públicos, que hizo que jóvenes, mayores y familias concurrieran a la Casa de Acuerdo, que se convirtió en un faro de referencia cultural, con espectáculos de danza, música y ciclos de cine. En San Nicolás no hay salas de cine ”.

Desde la Secretaría de Cultura, informaron a LA NACION que el reemplazo respondía a “un cambio de gestión” y que la transición entre Rosso Ponce y Maddonni tendría lugar durante mayo. Al ser consultados sobre si volvería la política de concursos para designar a directores de museos nacionales, se adujo que este tipo de designaciones directas permitían “solucionar decisiones inmediatas”, a diferencia del tiempo que requieren los procesos administrativos.

Rosso Ponce comentó que las nuevas autoridades de la Secretaría de Cultura, que ya llevan más de un año y medio en sus cargos, aún no han visitado la Casa del Acuerdo.

En el currículum, Maddonni refiere en primera persona que su interés en la gestión cultural se orienta a “la participación y/o desarrollo de emprendimientos turísticos-culturales [sic], en el marco de las Industrias Culturales”.

Según el nuevo director designado por el Gobierno, “las múltiples actividades derivadas del turismo cultural generan puestos de trabajo genuinos, ingreso de divisas y capacitación permanente”. Además, considera que esta [se entiende que hace referencia al turismo cultural] es “una actividad que tiene mucho potencial por tratarse de una de las ciudades más importantes y dinámicas del mundo con una riqueza arquitectónica única en Latinoamérica producto de su amplio devenir histórico, económico y social”, en alusión a San Nicolás. Cabe preguntarse si estos son los lineamientos en la dirección de un museo histórico nacional.