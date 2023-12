escuchar

Todos creemos vivir en el presente, y esto es (no me malinterpreten) verdad. Pero el presente es fugaz, y cuando nos queremos acordar vemos una foto de hace veinte años y nos parece remota, ajada. Ni hablar de los ‘90, los ‘70 o antes. Vamos más atrás y recaemos en un documental de principios del siglo XX o de la Segunda Guerra Mundial. No nos damos cuenta de que todas esas personas que se mueven en blanco y negro creían vivir en el presente, y para ellos era así. Solo que nada dura menos que el ahora, y uno de los rasgos de la era que nos toca vivir es que esta obsolescencia del hoy está grabada en nuestras herramientas, esas que alguna vez, en épocas más inocentes, heredábamos de un padre o un abuelo. En octubre, por ejemplo, se supo que la edición limitada de lujo de los primeros Apple Watch, hechos de oro sólido y lanzados en 2015, han quedado obsoletos. Ya no recibirán actualizaciones ni service. Costaron, originalmente, entre 10.000 y 17.000 dólares. Solo ocho años después, sin haber recibido upgrades del sistema operativo desde hace rato y al límite de lo que las baterías de iones de litio duran, los Apple Watch Edition son un recordatorio de que también lo que alguna vez llamamos lujo hoy es otra cosa. Y posiblemente ya no se compra con dinero.

