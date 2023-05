En la recta final de la Feria del Libro, los políticos invaden la Rural de cara a las próximas elecciones

escuchar

Faltan unos meses para las elecciones nacionales y pocos días para el final de la 47ª edición de la Feria del Libro porteña; por lo tanto, los políticos argentinos -algunos en carrera electoral- aprovechan para visitar La Rural y compartir sus proyectos con los lectores. Si bien el domingo será el “Día D”, con la llegada del candidato presidencial Javier Milei y los aspirantes a gobernar la ciudad de Buenos Aires, el actual ministro de Gobierno porteño Jorge Macri y el diputado nacional Leandro Santoro, desde hoy el debate político dominará la agenda en el predio ferial. El domingo también presentará un libro de conversaciones el expresidente de Uruguay José Mujica. Hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el stand 1801 del Pabellón Amarillo y dialogó con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Novedades editoriales de políticos en La Rural Archivo

“Este año se cumplen cuarenta años de la restauración democrática de 1983 y es muy destacable porque es uno de los pocos consensos que tenemos; si uno revisa la historia de estos años, hay muy pocas cosas en que los argentinos nos pudimos poner de acuerdo -dice a LA NACION el economista exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas-. Una de esas pocas cosas es la democracia. Incluso en periodos difíciles, en crisis económicas, en situaciones límite, nunca se dejó de votar, y el que ganó ejerció el poder y el que perdió aceptó el resultado”.

En su reciente libro, Un peronismo para el siglo XXI (Siglo XXI), el autor hace un recorrido histórico en el que no elude la autocrítica. “Busco señalar que no hemos encontrado un rumbo económico que nos permita desarrollar nuestro potencial y mejorar sostenidamente el nivel de bienestar de la población -indica-. Después de la dictadura se produce un proceso de caída sistemática de nuestra riqueza económica. Se discute mucho acerca del origen de esta decadencia. Claramente, la Argentina deja de crecer y de ser una sociedad pujante y más igualitaria después del gobierno militar, y la democracia no ha logrado encontrar el rumbo económico. La salida tiene que ser fruto de una profundización de la democracia: creo mucho en el diálogo político y social, y en el libro propongo un nuevo esquema de consenso para el peronismo y otros sectores de la política. Apunto a que se internalicen los desafíos del siglo XXI para encontrar el rumbo hasta ahora esquivo del desarrollo y el progreso económico y social”. Este viernes, a las 19, en la Sala Adolfo Bioy Casares, Kulfas conversará con el periodista Ernesto Tenembaum.

En el ciclo “40 años vertiginosos”, al cuidado del escritor Miguel Gaya, se destaca la presencia, el viernes de 17.30 a 18:30 en la Sala Alfonsina Storni, de cuatro de los jueces que protagonizaron el histórico Juicio a las Juntas: León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, que conversarán con la periodista y escritora María O’Donnell. Atención, creadores de memes: el sábado a las 19, el exfiscal adjunto del Juicio a las Juntas, el abogado Luis Moreno Ocampo, se encontrará con el actor que lo interpreta en la película Argentina, 1985, Peter Lanzani. Ambos conversarán con O’Donnell sobre ese episodio clave del pasado reciente y del libro de Moreno Ocampo, Cuando el poder perdió el juicio (Capital Intelectual).

Alex Campbell firmará ejemplares de su libro este sábado en el stand de Galerna LA NACION

El sábado, a las 14.30, en el stand 1010 del Pabellón Verde, el diputado bonaerense Alex Campbell firmará ejemplares de su nuevo libro, Retomar el camino (Galerna), con prólogo de la exgobernadora María Eugenia Vidal. “Los argentinos tenemos por delante un gran futuro si logramos corregir a tiempo el rumbo que llevamos hoy y retomamos el camino que habíamos comenzado a transitar con el triunfo de Cambiemos en las elecciones de 2015 -dice Campbell a LA NACION-. Retomar el camino tiene como objetivo ser una contribución hacia ese futuro que buscamos. Estamos nuevamente frente a una oportunidad para elegir por el cambio, por la no violencia, por el respeto al otro y por la recuperación de los valores que construyeron nuestro país. Este libro busca ser un aporte para la discusión que debemos dar en este momento crítico para el país, y lo hago desde mi experiencia en la política, como empresario y como dirigente de un club de fútbol [River Plate]”. Para el diputado, los cuarenta años de democracia dejan un saldo muy positivo en cuanto a derechos y libertades individuales. “Pero todavía tenemos una enorme deuda en lo social y en lo económico -acota-. Casi toda mi vida ha transcurrido en democracia, y comprendo lo importante y valioso que es eso, pero no hay que conformarse porque es muchísimo lo que falta para tener una democracia plena, con instituciones fuertes, donde se respetan las leyes y donde haya oportunidades para que cada uno pueda esforzarse, progresar y realizarse”.

También este sábado, a las 17.30, en la Sala José Hernández, el diputado José Luis Espert presenta con el periodista Luis Novaresio su novedad, La Argentina deseada (Sudamericana), donde comparte propuestas -reformas a largo plazo, remoción de privilegios, mejoramiento del sistema educativo y apertura económica, entre otras- para salir del estancamiento. “La Argentina lleva más de siete décadas de decadencia, repitiendo ciclos de auges transitorios que siempre terminan en frustrantes crisis económicas y políticas. Todo lo que se ha intentado falló, por la simple razón de que fueron solo variantes del mismo modelo, mal llamado ‘nacional y popular’, de economía cerrada al comercio, indisciplina fiscal e intervención generalizada del Estado a través de gasto público, regulaciones y controles, corrupción y un sistema sindical políticamente extorsivo y anticuado para una economía moderna. La inflación, el crecimiento paupérrimo, la marginación social y el desempleo son los síntomas de un modelo de país que nos ha llevado a la decadencia continua”, postula en la introducción el autor, que en su cuenta de Instagram ofrece entradas gratis para ir a la Feria.

El diputado nacional Roberto Mirabella llega este domingo, a las 14.30, a la Sala Alejandra Pizarnik para presentar Defendamos Santa Fe (Prohistoria), con prólogo del gobernador santafesino Omar Perotti. Mirabella, aspirante a suceder en el cargo a Perotti, estará acompañado por autoridades provinciales.

A las 16, el expresidente uruguayo José Mujica, acompañado por el exministro de Educación Nicolás Trotta, hablará sobre Semillas al viento (Octubre), que reúne charlas que mantuvo con Mario Mazzeo y Carlos Martell. Para escucharlo, hay que acercarse a la Sala Carlos Gorostiza.

Ese día a las 17.30, en la Sala José Hernández, tendrá lugar la “misa libertaria” presidida por la nueva estrella de la política local, el diputado Javier Milei, que presenta su libro El fin de la inflación (Planeta) junto con Alberto Benegas Lynch (h). “El libro tiene tres partes -dice Milei a este diario-. La primera es una suerte de lección de teoría monetaria en clave de divulgación, donde se explica que la inflación es un fenómeno monetario y que cuando se produce el exceso de oferta o la caída de demanda, o ambos a la vez, lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero; todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar, que es un precio más de la economía, sigue la misma lógica. Abordo también los problemas de la falacia de la oferta óptima de dinero, porque si la demanda de dinero en un modelo de equilibrio general está determinada por las preferencias, la tecnología y las dotaciones, como cualquier otro bien de la economía, eso significa que si la cantidad de dinero está determinada por la demanda, lo único que puede hacer el Banco Central es determinar el nivel de precios. Demuestro que todos los modelos de teoría no monetarios de la inflación son falaces porque siempre requieren de una convalidación monetaria”.

En la segunda parte, los lectores podrán leer las conferencias que dieron en el Teatro Broadway Benegas Lynch (h), Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, Diana Mondino y Héctor Rubini; allí, Milei dio la suya sobre el tema que coló en la campaña: la dolarización. “En la tercera parte describo la situación de la economía actual, ofrezco una visión de lo que debería hacerse para salir de estos problemas y cuento cómo evolucionó mi perspectiva sobre la dolarización a la luz de las restricciones políticas que podrían aparecer”, concluye. Sobre los cuarenta años de democracia, Milei considera que “lo más positivo e interesante es que, pese a los malos gobiernos, los argentinos no dudan sobre el sistema”.

Por último, el domingo, a las 17.30, Jorge Macri y Leandro Santoro conversarán con la periodista Luciana Geuna acerca de los desafíos políticos en el 40° aniversario de la recuperación de la democracia, en la Sala Carlos Gorostiza. En la Feria del Libro también se pueden encontrar los nuevos libros del legislador porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano (Por qué fracasó la democracia, Planeta), y de la extitular del Inadi, Victoria Donda, Cuando el amor vence al odio (Sudamericana).