Estela de Carlotto: “Yo le pido al pueblo que ayude a Alberto Fernández”

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, respaldó el pacto que selló el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sorprendió con un llamado a la sociedad para que apoye la gestión del Presidente. “Yo le pido al pueblo que ayude a Alberto Fernández”, dijo en Radio 10 al referirse a los cortocircuitos internos que generó la negociación de la deuda externa en el Frente de Todos.

La referente de los derechos humanos se mostró a favor de pagar la deuda para evitar las consecuencias de un posible default. “Es muy difícil el tema del acuerdo con el FMI, cuando escucho a las personas que saben que si no se paga, los efectos pueden ser graves, digo hay que pagarlo”, afirmó.

Carlotto apuntó, además, contra la administración de Mauricio Macri y contra el expresidente. “No se entiende por qué no está preso, no se sabe para qué utilizó la plata que le pidió al FMI”, señaló, y agregó: “Las irregularidades del gobierno de Mauricio Macri por haber tomado la deuda con el FMI las estamos pagando nosotros”.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo no solo pidió que el pueblo apoye a Alberto Fernández, también se dirigió a la vicepresidenta y les dijo “que no alfojen”. “Yo les diría a Alberto y Cristina que no aflojen, que el pueblo los apoya, que sean duros con quienes corresponde. La vicepresidenta es bien fuerte”, afirmó.

Ayer, sin embargo, Carlotto no asistió a la reunión de Cristina Kirchner con referentes de organismos de Derechos Humanos en el Senado a días de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por parte de Madres de Plaza de Mayo asistió Taty Almeida. Los referentes de derechos humanos le transmitieron a la vicepresidenta su solidaridad después del ataque a su oficina del Congreso durante el debate legislativo por el FMI.

En el mes de la memoria, @CFKArgentina recibió a organismos de Derechos Humanos

➡️ https://t.co/lh2yjebDJr pic.twitter.com/Yujrffwmn5 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 15, 2022

”El apoyo del pueblo fortalece al Gobierno, hay que entender que hay mucha gente ignorante que escucha a la gente enemiga, destructores de la democracia”, cerró Carlotto.