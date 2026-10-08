“Es genial”: primeras repercusiones por el Premio Nobel de Literatura a Anne Carson

Hace apenas unas horas, la escritora canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca fundamentó su decisión en su “obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. El anuncio se realizó a las 13 en Estocolmo (8 de la mañana en la Argentina) y comenzó a generar las primeras repercusiones en el mundo literario.

El nombre de Carson figuraba entre los posibles ganadores del Nobel de Literatura y, a diferencia de lo ocurrido el año pasado con el húngaro László Krasznahorkai, su elección no resultó una sorpresa. Aunque la Academia Sueca mantiene en secreto las candidaturas y deliberaciones, y no publica una lista oficial de finalistas, cada año circulan pronósticos entre críticos, especialistas y casas de apuestas. Carson aparecía entre las favoritas de la opinión pública junto con la escritora china Can Xue. Hay que tener en cuenta que las especulaciones apuntaban a que este año el premio recaería en una mujer porque desde 2017, la Academia viene alternando ganadores y ganadoras, una tendencia que volvió a cumplirse con la elección de la canadiense. En Argentina, los nombres de escritoras que figuraban como posibles ganadoras fueron los de Mariana Enriquez y Samanta Schweblin, además de César Aira.

La propia Carson recibió la noticia en Islandia, donde se encuentra de viaje. Según contó Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, la escritora se mostró sorprendida por la distinción. “No tuvimos mucho tiempo para hablar y todo lo que alcanzó a decirme fue que en este momento está en Islandia, donde está escuchando el viento”, relató.

Mark Carney, el primer ministro canadiense, felicitó a la poeta expresando que “ha llevado historias antiguas a nuevos públicos y ha transformado la manera en que pensamos sobre la literatura”. Además, aseguró que la distinción es “un logro extraordinario y un momento de orgullo para Canadá”.

With wit, imagination, and a style entirely her own, Canadian poet Anne Carson has reimagined the classics. She has brought ancient stories to new audiences and transformed the way we think about literature.



Congratulations on winning the Nobel Prize in Literature, Anne. An… — Mark Carney (@MarkJCarney) October 8, 2026

En su país de origen, una de las primeras instituciones en celebrar el reconocimiento fue la Universidad de Toronto, donde Carson estudió Letras Clásicas. Su presidenta, Melanie Woodin, felicitó a la escritora y destacó que el premio representa un motivo de orgullo para la comunidad universitaria. La institución recordó su vínculo con Carson, que obtuvo allí sus títulos de grado, maestría, un doctorado y un doctorado honoris causa en 2012.

Canadian poet and #UofT alumna Anne Carson has won the 2026 #NobelPrize in Literature for "her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature." #UofTAlumni 🏆 https://t.co/P9TwI6oRyV pic.twitter.com/8Tc5PjR8Uv — University of Toronto (@UofT) October 8, 2026

El saludo de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, por su parte, generó polémica en las redes sociales. “Felicitaciones a Anne Carson por recibir el Premio Nobel de Literatura 2026”, publicó la institución en X, donde recordó que la escritora había enseñado allí durante la década de 1980 y que había regresado al campus en 2025 para ofrecer una conferencia. Sin embargo, no faltaron los usuarios que salieron a recordar que la universidad no le había concedido un puesto permanente (tenure). Carson trabajó en Princeton entre 1980 y 1987, primero como instructora y luego como profesora asistente, pero no obtuvo la titularidad. El dato fue recuperado este jueves por el periódico universitario The Daily Princetonian, que señaló que un portavoz de la institución no respondió a sus consultas sobre las circunstancias de su salida.

Congratulations to Anne Carson on receiving the 2026 #NobelPrize in Literature.



Carson taught at Princeton University in the 1980s and was recently on campus to deliver the 2025 Fagles Lecture: https://t.co/sH7tfAPsXi https://t.co/jIiNqZUSJ8 — Princeton University (@Princeton) October 8, 2026

Princeton denied her tenure. https://t.co/mIGTFDpWLo — Yuan Yi Zhu (@yuanyi_z) October 8, 2026

Desde España, el Museo del Prado también felicitó a la flamante Nobel de Literatura y recordó su visita a la institución en octubre de 2023, cuando ofreció una conferencia titulada Duda/Hesitation, inspirada en Perro semihundido, una de las célebres Pinturas Negras de Francisco de Goya. “Su interés por el ‘Perro semihundido’ de Goya dio como fruto la conferencia ‘Duda/Hesitation’, que impartió en 2023 durante su visita al Museo”, señaló la institución en sus redes sociales, donde compartió además la grabación de aquella intervención.

El Museo del Prado felicita a la poeta y ensayista Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026



Su interés por el "Perro semihundido" de Goya dio como fruto la conferencia "Duda/Hesitation", que impartió en 2023 durante su visita al Museo https://t.co/AKRkXGG3g3 pic.twitter.com/FcCApBYmpI — Museo del Prado (@museodelprado) October 8, 2026

La escritora estadounidense Joyce Carol Oates aseguró en X que “todo lo que Anne Carson ha escrito es arriesgado y original de alguna manera (impredecible). Verdaderamente una imaginación inclasificable”.

everything that Anne Carson has written is risky & original in some (unpredictable) way. truly an unclassifiable imagination-- poet, translator, essayist, philosopher, observer of the vicissitudes of life; we'd met just once decades ago at Princeton where Anne Carson was an… https://t.co/TuiYWElffI — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) October 8, 2026

En el ámbito local, Claudia Piñeiro, celebró la decisión de la Academia y subió una foto a su cuenta de X donde se puede observar un ejemplar del libro Tipos de agua. “Mi casa está invadida de libros desordenado pero este siempre está acá, a la vista y a mano, porque lo amo”, aseguró.

Mi casa está invadida de libros desordenado pero este siempre está acá, a la vista y a mano, porque lo amo. #annecarson @NobelPrize pic.twitter.com/w1ss4uzeHv — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) October 8, 2026

María José Navia, escritora y profesora chilena, también festejó el galardón a Carson: “Carson es brillante y, me parece, este reconocimiento premia no solo los libros que ha escrito sino su extraordinaria labor como traductora y la forma en que integra esa labor en el tejido mismo de su escritura. Día feliz para celebrar la literatura y la traducción”.

Carson es brillante y, me parece, este reconocimiento premia no solo los libros que ha escrito sino su extraordinaria labor como traductora y la forma en que integra esa labor en el tejido mismo de su escritura.

Día feliz para celebrar la literatura y la traducción. https://t.co/pwP1GCZ78K — María José Navia (@mjnavia) October 8, 2026

Gabriela Cabezón Cámara le dedicó a la escritora canadiense un posteo en su cuenta de Instagram, en el que dijo que Carson “es genial” y sugirió además leer Autobiografía de Rojo. Tamara Tenenbaum se alegró por la distinción y expresó en X: “Poca gente hizo más por la literatura en los últimos cuarenta años, y todo sin ninguna concesión”.

En X, los lectores, además de celebrar el premio a Carson, recordaron su paso por la Argentina en 2018, cuando fue una de las invitadas principales del Filba, que este año convocó a Emmanuel Carrère y Claire Keegan. Ana Correa, autora del libro Somos Belén, compartió una foto de esa visita, donde se la puede ver a Anne Carson recibiendo un pañuelo verde, símbolo de la lucha por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en el país.

En la cuenta de Instagram de la editorial Fiordo postearon una foto de un ejemplar de Eros y expresaron: Hoy nos despertamos con esta noticia que nos alegra mucho porque en 2015 publicamos Eros the Bittersweet, que Mirta Rosenberg y Silvina López Medin tradujeron por primera vez al español como Eros el dulce-amargo, y que es una meditación sobre el eros y su relación con el nacimiento del lenguaje y la escritura. Aunque el libro en la traducción maravillosa de Mirta y Silvina ya no está disponible en nuestra edición (Lumen tomó los derechos en 2020, y aunque intentamos muchas veces recuperarlos para Latinoamérica, donde no circula, no ha sido posible), este reconocimiento a la obra de Carson nos da mucho orgullo y le enviamos desde acá nuestro admirado aplauso”.